Мысли о немыслимом в редакции Пентагона • 115 • Аналитика Бахвальство американских генералов о способности США уничтожить Россию выглядит как приглашение в ад для самой Америки







Некоторым публичным заявлениям пентагоновских военачальников впору предпослать в качестве эпиграфа бессмертную фразу из столь же нетленной советской кинокомедии: «Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите!».





Вот, например, как глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отреагировал на послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Он вдруг взял и со всей генеральской прямотой объявил, что США могут ответить на любую атаку со стороны России.



"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом…Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути".



И тут одно из двух. Или этот Джон Хайтен действительно не понимает о чем идет речь, или он сознательно вводит в заблуждение доверчивых конгрессменов, а заодно и весь американский народ.



И то и другое одинаково плохо, потому что в любом случае кто-то будет пребывать в опасных иллюзиях – либо вся нация, либо её генералитет.



Никто ведь и не ставил под сомнение способность американских подлодок нанести ракетно-ядерный удар по России. И за последние полвека в этом факте ровно ничего не изменилось.



И Путин в своем послании говорил о совершенно другом. А точнее о том, что шансы самих США остаться безнаказанными при нанесении такого удара уверенно стремятся к нулю, ввиду появления у России принципиально нового, практически неубиваемого стратегического оружия.



Именно восстановление за счет этих российских новшеств в полном объеме фатальной уязвимости территории США, которую Вашингтон тужился прикрыть непроницаемым противоракетным зонтиком, и является тем главным «месседжем», который Россия желает довести до сведения США.



Думаю, что на самом деле американские генералы прекрасно понимают, о чем именно идет речь. И «включают дурака» только потому, что им очень не нравится признавать, что русским опять им «надрали задницу». И что в мировой военно-стратегической ситуации происходят крайне неприятные для них перемены. И потому продолжают талдычить о своих неуловимых подлодках, которые, дескать, запросто уничтожат этих несносных русских.



А вот и не уничтожат! Потому что в этом случае в огромный ядерный гриб обязательно превратится сама Америка. А такой «пердимонокль» для жизнелюбивых янки, которые привыкли дорожить собственной шкурой, никак не подходит. Им нравится только когда горят ясным пламенем чужие города, но никак не их собственные.



И, стало быть, цена нынешнему генеральскому бахвальству о способности США уничтожить Россию – ноль целых и столько же десятых. Не будет этого именно потому, что главный американский козырь – грядущая и казавшаяся такой близкой стратегическая неуязвимость Америки приказал долго жить еще до своего появления на свет.



Ну и, совсем уже в порядке «алаверды», должен сказать следующее. Я бы на месте американцев очень хорошо думал, прежде чем вообще бросаться такими заявлениями. Дело в том, что даже если озвучить мысли о немыслимом, то есть об обмене ядерными ударами между РФ и США, то и в этом случае американцам завидовать точно не приходится. Во-первых, их страна по площади примерно в два раза меньше, чем Российская Федерация, при в два раза большем населении. Что, при сравнимой мощности и количестве ядерных ударов, означает, что ущерб Соединенным Штатам будет нанесен в 4 раза больше, чем РФ.



Кроме того, суперсовременные российские средства ракетно-ядерного нападения научились, о чем официально объявил Владимир Путин, обходить или преодолевать заслоны американской противоракетной обороны. Чего никак не скажешь о нынешних представителях ракетно-ядерной триады США. Которая, по уровню своих технологий, застряла где-то в 70-х годах прошлого столетия и способна только к самым примитивным атакам баллистическим траекториям с хорошо известных направлений. Народный банк Китая перед сменой руководства



Между тем, российская противоракетная оборона тоже не «пасет задних». И за те десятилетия, пока американские ракетчики мирно спали, ушла довольно далеко вперед. О чем говорят, например, вполне успешные испытания новых модификаций российских противоракет стратегического назначения. Которые вполне могут оказаться способны преподнести американским «Минитменам» и «Трайдентам» очень неприятные сюрпризы. В том смысле, что многие их боеголовки могут быть сбиты задолго до подлета к назначенным целям.



И это не говоря уже о стремительном развитии в России не имеющих аналогов в мире мобильных систем ПВО, которые в своих высоких модификациях (уровня С-500) способны стать существенным довеском при отражении ракетной атаки через космическое пространство.



И это при том, что фатально вчерашняя американская ПРО, в скором времени, вообще в зачет не будет входить. Таким образом, вполне может получиться так, что хваленый американскими генералами якобы неотразимый ракетно-ядерный удар по РФ окажется существенно ослабленным, тогда как беззащитная Америка получит вполне полновесную русскую «ответку». А это, в сочетании с упомянутой выше разницей в размерах территорий двух стран, в плотности их населения, а также, добавлю, в сложности и уязвимости инфраструктуры, которые в американском случае в разы выше, может привести к весьма прискорбным для вашингтонских стратегов итогам такого обмена ударами. Туго, разумеется, придется обеим сторонам, Но у США, в отличие от гигантской и малонаселенной РФ, шансов выжить нет вообще никаких.



С учетом всего этого дешевая бравада американского стратегического генерала выглядит не только неуместной, но и откровенно глупой. Фактически, он призывает американцев гордиться тем, что в случае ядерного нападения на Россию они уже точно и всем скопом отправятся на тот свет. Некоторым публичным заявлениям пентагоновских военачальников впору предпослать в качестве эпиграфа бессмертную фразу из столь же нетленной советской кинокомедии: «Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите!».Вот, например, как глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отреагировал на послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Он вдруг взял и со всей генеральской прямотой объявил, что США могут ответить на любую атаку со стороны России.И тут одно из двух. Или этот Джон Хайтен действительно не понимает о чем идет речь, или он сознательно вводит в заблуждение доверчивых конгрессменов, а заодно и весь американский народ.И то и другое одинаково плохо, потому что в любом случае кто-то будет пребывать в опасных иллюзиях – либо вся нация, либо её генералитет.Никто ведь и не ставил под сомнение способность американских подлодок нанести ракетно-ядерный удар по России. И за последние полвека в этом факте ровно ничего не изменилось.И Путин в своем послании говорил о совершенно другом. А точнее о том, что шансы самих США остаться безнаказанными при нанесении такого удара уверенно стремятся к нулю, ввиду появления у России принципиально нового, практически неубиваемого стратегического оружия.Именно восстановление за счет этих российских новшеств в полном объеме фатальной уязвимости территории США, которую Вашингтон тужился прикрыть непроницаемым противоракетным зонтиком, и является тем главным «месседжем», который Россия желает довести до сведения США.Думаю, что на самом деле американские генералы прекрасно понимают, о чем именно идет речь. И «включают дурака» только потому, что им очень не нравится признавать, что русским опять им «надрали задницу». И что в мировой военно-стратегической ситуации происходят крайне неприятные для них перемены. И потому продолжают талдычить о своих неуловимых подлодках, которые, дескать, запросто уничтожат этих несносных русских.А вот и не уничтожат! Потому что в этом случае в огромный ядерный гриб обязательно превратится сама Америка. А такой «пердимонокль» для жизнелюбивых янки, которые привыкли дорожить собственной шкурой, никак не подходит. Им нравится только когда горят ясным пламенем чужие города, но никак не их собственные.И, стало быть, цена нынешнему генеральскому бахвальству о способности США уничтожить Россию – ноль целых и столько же десятых. Не будет этого именно потому, что главный американский козырь – грядущая и казавшаяся такой близкой стратегическая неуязвимость Америки приказал долго жить еще до своего появления на свет.Ну и, совсем уже в порядке «алаверды», должен сказать следующее. Я бы на месте американцев очень хорошо думал, прежде чем вообще бросаться такими заявлениями. Дело в том, что даже если озвучить мысли о немыслимом, то есть об обмене ядерными ударами между РФ и США, то и в этом случае американцам завидовать точно не приходится. Во-первых, их страна по площади примерно в два раза меньше, чем Российская Федерация, при в два раза большем населении. Что, при сравнимой мощности и количестве ядерных ударов, означает, что ущерб Соединенным Штатам будет нанесен в 4 раза больше, чем РФ.Кроме того, суперсовременные российские средства ракетно-ядерного нападения научились, о чем официально объявил Владимир Путин, обходить или преодолевать заслоны американской противоракетной обороны. Чего никак не скажешь о нынешних представителях ракетно-ядерной триады США. Которая, по уровню своих технологий, застряла где-то в 70-х годах прошлого столетия и способна только к самым примитивным атакам баллистическим траекториям с хорошо известных направлений.Между тем, российская противоракетная оборона тоже не «пасет задних». И за те десятилетия, пока американские ракетчики мирно спали, ушла довольно далеко вперед. О чем говорят, например, вполне успешные испытания новых модификаций российских противоракет стратегического назначения. Которые вполне могут оказаться способны преподнести американским «Минитменам» и «Трайдентам» очень неприятные сюрпризы. В том смысле, что многие их боеголовки могут быть сбиты задолго до подлета к назначенным целям.И это не говоря уже о стремительном развитии в России не имеющих аналогов в мире мобильных систем ПВО, которые в своих высоких модификациях (уровня С-500) способны стать существенным довеском при отражении ракетной атаки через космическое пространство.И это при том, что фатально вчерашняя американская ПРО, в скором времени, вообще в зачет не будет входить. Таким образом, вполне может получиться так, что хваленый американскими генералами якобы неотразимый ракетно-ядерный удар по РФ окажется существенно ослабленным, тогда как беззащитная Америка получит вполне полновесную русскую «ответку». А это, в сочетании с упомянутой выше разницей в размерах территорий двух стран, в плотности их населения, а также, добавлю, в сложности и уязвимости инфраструктуры, которые в американском случае в разы выше, может привести к весьма прискорбным для вашингтонских стратегов итогам такого обмена ударами. Туго, разумеется, придется обеим сторонам, Но у США, в отличие от гигантской и малонаселенной РФ, шансов выжить нет вообще никаких.С учетом всего этого дешевая бравада американского стратегического генерала выглядит не только неуместной, но и откровенно глупой. Фактически, он призывает американцев гордиться тем, что в случае ядерного нападения на Россию они уже точно и всем скопом отправятся на тот свет. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 115 Источник Похожие новости Егор Савин: ещё «жертва режима Путина» от «Радио Свобода» Как вместо Крыма попасть на «Миротворец» Записки Колорадского Таракана. Матч дураков Россия – Украина: 1-1

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