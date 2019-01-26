«Мышление Голливуда»: как США планируют использовать сверхдальнобойную пушку

Соединённые Штаты заняты разработкой особого сверхдальнобойного артиллерийского орудия, способного стрелять на расстояние 1 тыс. морских миль. Новая пушка предназначена прежде всего для противодействия России и Китаю, заявил министр Сухопутных войск США Марк Эспер. По его словам, оружие, в частности, может применяться в Южно-Китайском море. Кроме того, с целью преодолеть преимущество РФ в дальнобойной тактической артиллерии США проводят модернизацию своих гаубичных систем меньшего калибра. При этом сам Эспер признавал, что российская пушечная артиллерия превосходит американские аналоги.

Министр Сухопутных войск США заявил, что его ведомство занимается разработкой особого сверхдальнобойного артиллерийского орудия, способного стрелять на расстояние 1 тыс. морских миль (1,8 тыс. км). Об этом американский чиновник сообщил журналистам 24 января. Говоря о целях создания такого оружия, он обратился к примерам из военной истории.

«Почему появилось копьё? Потому что у другого человека был меч. Копьё обеспечивает дистанцию. Почему появилась праща? Потому что копьё не позволяло пользоваться мечом с его дистанцией поражения. Во время противостояния всегда хочется иметь возможность нанести удар, не получив ответного. Именно это нам может обеспечить ствольная артиллерия повышенной дальности стрельбы, это наглядный пример в случае с нами и русскими», — отметил Эспер.

Кроме того, по его словам, новое оружие может пригодиться и для возможной борьбы с другим геополитическим противником США. Глава ведомства, отвечающего за подготовку и оснащение Сухопутных войск, рассказал, как новое оружие можно будет использовать для противодействия Китаю.

«Допустим, сложится такая ситуация, что ВМС США сочтут невозможным войти в Южно-Китайском море — из-за военных кораблей Китая или по какой-то другой причине, — сказал Эспер на встрече с прессой. — Тогда, заняв какую-то фиксированную позицию, мы сможем поражать вражеские цели, в том числе морские, с большого расстояния, обороняться и, если понадобится, обеспечить продвижение наших ВМС или морской пехоты».

Как отметил в интервью RT военный эксперт Михаил Ходарёнок, несмотря на то что ряд предыдущих проектов Пентагона по созданию дальнобойных орудий, например для миноносцев класса Zumwalt, не принесли результата, новые планы говорят о решимости Минобороны США добиться прогресса в этой области.

«Такие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы действительно проводятся в США. Если такая пушка у них появится, то её фантастическая дальность может перевести вооружённую борьбу в совершенно новую плоскость», — отметил Ходарёнок.

В свою очередь, эксперт Бюро военно-политического анализа Дмитрий Задорожный сомневается в том, что проект сверхдальнобойного орудия будет реализован в ближайшее время.

Министр Сухопутных войск США Марк Эспер

AFP

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«Мне кажется, что американцы живут мышлением Голливуда, — говорит Задорожный. — Представьте огромную конструкцию типа рельсотрона, которая стреляет железнодорожными вагонами на 1 тыс. миль. Печально, однако, что такая картина закрепляется в головах людей, которые имеют непосредственное отношение к военному строительству».

От «Кайзера» до Трампа

О разработке нового дальнобойного орудия, названного Strategic Long Range Cannon (стратегическая дальнобойная пушка), Соединённые Штаты объявили в сентябре. Его создание, как и разработки в области гиперзвука, назвал одним из своих приоритетов глава появившегося за два месяца до этого командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей.

Ранее, говоря о задачах этой структуры, Марк Эспер отмечал, что она необходима для отражения угроз, исходящих от России и КНР.

Никаких подробностей относительно внешнего вида нового орудия или изготавливаемых для него снарядов Пентагон не разглашает. Однако, по мнению американских экспертов, для достижения дальности 1 тыс. морских миль понадобятся не обычные снаряды, а активно-реактивные, то есть оснащённые двигателем по типу ракетного.

Ещё один способ увеличения дальнобойности — удлинение ствола, в котором происходит разгон снаряда, — имеет множество прецедентов в военной истории. Так, применявшаяся Германией в ходе Первой мировой войны для обстрела Парижа дальнобойная пушка «Труба Кайзера Вильгельма» имела ствол длиной 28 м.

У немецкой сверхтяжёлой пушки «Дора», использовавшейся для обстрела Севастополя в Великую Отечественную, как и у её собрата «Толстого Густава», ствол был уже 36 м. Впрочем, высокой эффективности тяжёлые суперпушки Третьего рейха не продемонстрировали.

Адольф Гитлер осматривает «Толстого Густава»

© Wikimedia Commons

В 1960-х США и Канада работали над проектом HARP (High Altitude Research Project — проект высотных исследований. — RT). Его военная составляющая предусматривала создание специальных легкогазовых пушек, которые могли бы выводить лёгкие спутники на околоземную орбиту. Их максимальная длина составляла 41 м, а снаряд достигал высоты 180 км. Однако главную задачу — вывод спутника на орбиту — решить так и не удалось.

Уже в 1980-х один из участников этих разработок, канадский инженер Джеральд Булл, работал над проектом «Вавилон» по заказу президента Ирака Саддама Хусейна. Его целью было создание сверхдальнобойных пушек. Точной информации по этому проекту нет, хотя в публикациях на эту тему можно встретить упоминания о том, что пушки Булла теоретически должны были стрелять на расстояние до 1 тыс. км, сбивать спутники или нести снаряды массой до 2 т.

Однако мечте Саддама Хусейна не суждено было сбыться — 22 марта 1990 года Джеральда Булла застрелили в Брюсселе. Убийца канадского инженера так и не был найден.

Быстрее, выше, дешевле

Как отметил в сентябре прошлого года в интервью порталу Breaking Defense полковник Джон Рэфферти, возглавляющий межвидовую группу исследований высокоточных дальнобойных систем Минобороны США, сверхдальнобойная пушка нужна для нанесения ударов там, где применение дорогостоящего оружия типа гиперзвуковых систем не имеет смысла.

Полковник Джон Рэфферти

© Joe Lacdan / U.S. Army

Также, по его словам, новая пушка будет существенно компактнее орудий Джеральда Булла, но всё равно превзойдёт по габаритам те, которые стоят на вооружении американской армии.

По мнению Ходарёнка, если США всё же разработают суперпушку, её основным преимуществом станет дешевизна снарядов, у которых будет небольшая отражающая поверхность, что может оказаться проблемой для ПВО противника. В то же время само орудие должно быть достаточно мобильным, хорошо защищённым от ударов врага и скорострельным.

Скабеева и резолюция по Керчи: Почему Россию унижают в ПАСЕ? «Видимо, предполагается огневой налёт, отразить который будет довольно трудно, — рассуждает Ходарёнок. — В целом ставится задача достичь максимально дешёвого выстрела, чтобы вести борьбу высокоточными боеприпасами в конфликтах с применением обычного вооружения».

По словам Джона Рэфферти, цель работы его группы — создание оружия, необходимого для борьбы со средствами A2AD (американский военный термин, который расшифровывается как anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и манёвра) — комплексами ПВО, береговой обороны, средствами радиоэлектронной борьбы и артиллерийской разведки, что требует более широкого набора инструментов, чем стратегическая дальнобойная пушка.

Тактическое превосходство

Помимо проектов «стратегической пушки» американское командование озадачено увеличением дальнобойности тактических орудий. В настоящее время дальность стрельбы американских гаубиц не превышает 35 км. Для сравнения, заявленная дальность российской самоходной гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» — 80 км.

В октябре 2018 года Марк Эспер признал, что российская пушечная артиллерия превосходит американские аналоги.

«Они разработали вооружения, по дальнобойности превосходящие нашу тактическую ствольную артиллерию», — отмечал он в интервью порталу Defense One.

Чтобы это превосходство нивелировать, с 2015 года реализуется перспективная программа ERCA (ствольная артиллерия повышенной дальности). Для достижения цели используется два метода: увеличение длины ствола и разработка новых активно-реактивных снарядов.

Так, в сентябре прошлого года на полигоне Юма в Аризоне прошли успешные испытания модифицированной 155-миллиметровой гаубицы M777. Если предыдущая её версия била на 18 миль (29 км), то новая M-777ER с увеличенной на 1,8 м длиной ствола удвоила дальность огня.

M777A2 батареи «Альфа»

© Lance Cpl. Jose D. Lujano / marforpac.marines.mil

В августе 2018 года Сухопутные войска США заявили о работе и над новым активно-реактивным снарядом XM1113, производство которого планируют начать в 2022 году. Его использование также позволит увеличить дальность стрельбы по позициям противника.

Как отмечал генерал Джон Мюррей, выступая в конгрессе США в сентябре прошлого года, перед его командованием стоит задача удвоения дальности стрельбы самоходной гаубицы M126 Paladin. Сейчас её 155-миллиметровое орудие способно бить на расстояние 22 км (30 км с активно-реактивным снарядом).

Как отмечает Ходарёнок, увеличение дальности орудийного выстрела — сложная техническая задача, при решении которой нужно учитывать даже фактор вращения Земли, однако достижение этой цели обеспечивает весомое преимущество в бою.

По словам экспертов, важнейшим средством сдерживания США от применения против России любых видов вооружения, в том числе стратегических сверхдальнобойных орудий, является российский ядерный арсенал, пополнившийся новейшими средствами доставки.

В то же время, по словам Задорожного, увеличение дальности тактической артиллерии может быть очень опасным, если она будет применяться в локальных конфликтах.

«Поэтому за такими работами надо следить и решать задачи по противодействию, — отметил Задорожный. — Но с этим наша военная промышленность справляется, так что опасаться нечего».