Мёртвые президенты. Глав каких государств убили американцы и кто следующий

Президент во всех странах – опасная профессия, в некоторых – смертельно опасная. Особенно в странах Центральной Америки, где всем, за исключением дорого заплативших за свой суверенитет Кубы и Никарагуа, заправляют не страдающие сентиментальностью США и практикуют устранение как патриотичных лидеров поднадзорных стран, так и превратившихся в обузу собственных фаворитов. Последний пример – убитый намедни президент Гаити Жовенель Моиз. Или не последний?

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на среду в собственной резиденции говорившими по-английски и по-испански (в Гаити распространены французский и креольский языки) людьми в спецодежде американской Администрации по борьбе с наркотиками. Большинство из них уже, в свою очередь, ликвидированы. Кто конкретно нанял убийц, мир наверняка не узнает, а вот кто заказчик этого преступления, было очевидно сразу. В Гаити не происходит ничего серьёзного без санкции США, а Вашингтон, как известно, был весьма недоволен пришедшим к власти в 2017 году и пережившим уже минимум одно покушение Моизом.

Нищая жизнь, катастрофическая ситуация в экономике и политические традиции в Гаити настолько ужасны, а грязь так быстро прилипает к местным политикам, что менять их, с точки зрения Вашингтона, надо почаще. Ведь должен же какой-то очередной "диктатор" и коррупционер персонально ответить за растущую нищету и озверение в находящейся под боком у США стране. В 2020 году администрация Дональда Трампа призвала президента Гаити как можно скорее назначить дату новых выборов, чтобы прекратить его прямое правление. А когда этот призыв не подействовал, дала своим людям в Гаити команду действовать. Ответом на это стали аресты в феврале этого года 23 человек, в том числе судьи Верховного суда и высокопоставленного полицейского, по обвинению в подготовке госпереворота и нового покушения на жизнь президента Моиза. Так что администрация Джо Байдена просто завершила операцию по устранению вышедшего из фавора гаитянского президента.

Следы от пуль в стене резиденции гаитянского президента. Фото: Tcharly Coutin / Globallookpress

Скоро в Гаити появится новый президент, который кончит через пару-тройку лет примерно так же – и если будет, и, тем более, если не будет во всём слушаться Вашингтон. Если будет слушаться и стараться делать грязную работу в интересах США, значит, скоро, по мере обрастания грязью, начнёт их компрометировать. Если не будет слушаться и попытается что-то сделать для своей страны, а не для американцев, значит, это президентство было ошибкой, которую нужно исправить. Конечный результат в обоих случаях одинаковый. Таковы правила игры.

И своих президентов не щадят

Вообще, настало время похвалить американцев за своеобразную "принципиальность": они и своих президентов "шлёпают", если те чем-то проштрафились перед истеблишментом или его влиятельной частью. В 1865 году в результате заговора, списанного на действия одиночки – схема, которая будет неизменно повторяться в дальнейшем, – был убит развязавший Гражданскую войну в США и обеспечивший в ней победу Севера Абрахам Линкольн. В 1881 году получил тяжёлое ранение и умер через два с половиной месяца от последствий подозрительного по своей вопиющей некомпетентности лечения президент Джеймс Гарфилд. В 1901 году сложил свою голову сторонник протекционизма в США президент Уильям Мак-Кинли, который оказался, по словам его убийцы, сказанным перед казнью, "врагом хороших людей". В 1923 году умер при странных обстоятельствах, вероятно, был отравлен (вскрытия тела не проводилось), президент Уоррен Гардинг. В 1945 году при крайне подозрительных обстоятельствах в тот самый момент, когда решалось будущее мира, скончался президент Франклин Рузвельт. Официально он умер от кровоизлияния в мозг, вызванного усталостью от военных забот и по причине подорванного полиомиелитом здоровья, приковавшего президента к инвалидной коляске. Неофициально президент США был отравлен политическими противниками, усилившимися в ходе искусно подготовленной им Второй мировой войны собственными генералами, не понимавшими гениальной президентской игры. Как вариант – был застрелен. Вскрытия тоже не было, президента спешно похоронили в закрытом гробу. Партнёр Рузвельта по "большой тройке" Иосиф Сталин был уверен, что того отравила "банда Черчилля".

В 1963 году в Далласе (штат Техас) произошло ещё одно громкое президентское убийство – демонстративное, на глазах всего мира. Джон Кеннеди погиб в результате масштабного заговора американской элиты во главе с вице-президентом Линдоном Джонсоном и американских спецслужб по совокупности своих перед ними прегрешений. Никто за это до сих пор не наказан, хотя практически вся правда уже всплыла наружу. Данная история слишком хорошо известна, чтобы о ней много рассказывать. В 1981 году был тяжело ранен в результате покушения президент Рональд Рейган – врачи буквально вытащили его с того света…

Как США унижают Латинскую Америку

Вернёмся, однако, в Латинскую Америку, где со времён доктрины Монро ("Америка для американцев"), появившейся в 1823 году, морская пехота, армия, ВМС, ФБР и ЦРУ США не признают никаких границ и действуют как в собственном огороде. Американское коварство, агрессивность и алчность первой на себе ощутила освободившаяся от власти Испании Мексика, территория которой после нескольких войн с США сократилась вдвое. Ныне американские штаты Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта – всё это некогда было Мексикой. США многократно высаживали в латиноамериканских "банановых республиках" свою морскую пехоту для проведения – при поддержке огня с канонерок – экзекуций за невыплату "компенсаций" хозяйничавшим в них североамериканским купцам и дипломатам, отобрали у Испании остававшиеся в регионе колонии, кое-что прикупили у Франции и Дании.

Страны Латинской и особенно Центральной Америки уже 200 лет подвергаются со стороны США жесточайшему ограблению и эксплуатации. Их нынешняя бедность и нищета – прямой результат империалистической политики США. А когда где-то и кто-то в регионе пытался ограничить аппетиты американских корпораций, заговоры, перевороты, высадки морской пехоты и регулярной армии США повторялись вновь, если не получалось это прекратить у проплаченных и обученных США "повстанцев", местных "горилл" и тонтон-макутов. США постоянно провоцировали в регионе гражданские войны, кровь лилась рекой. В том числе и в ходе военных переворотов вроде пиночетовского в Чили, когда после свержения при всесторонней поддержке Вашингтона и убийства в 1973 году президента Сальвадора Альенде, по различным оценкам, погибли от свыше 3 тысяч до более 30 тысяч чилийцев. Это хорошо известная история, поэтому давайте лучше вспомним то, что уже подзабыто и поближе к Гаити.

"Алгоритм" ликвидаций

Всех убитых президентов, конечно, не перечислить. Вспомним только самые яркие случаи и выявим присущий им "алгоритм". О нём уже говорилось выше: убитые делятся на две основные категории.

Во-первых, это те, кто неожиданно для Вашингтона оказался патриотом своей страны и тем самым мешал хищничеству США.

Во-вторых, слишком усердные американские подручные, которые в какой-то момент стали очень сильно компрометировать Вашингтон. Часть из них, даже проверенные и с "заслугами", со временем начали вести к тому же свою собственную игру, что, с точки зрения американцев, недопустимо и заслуживает наказания.

Мы не станем рассматривать многочисленные случаи, когда речь шла об отравлениях президентов, "эпидемии рака" в их рядах, от которой сильно пострадали неугодные США латиноамериканские лидеры. Это сложнее доказать. И сосредоточимся также – по причине огромности темы – только на Центральной Америке.

Как американцы убивали лидеров-патриотов

Примером, относящимся к первой категории, стало свержение в 1954 году наёмниками ЦРУ гватемальского президента Хакобо Арбенса, пытавшегося провести глубокую земельную реформу и национализировать с выплатой справедливой компенсации земли североамериканской United Fruit Company, хозяйничавшей в его стране и имевшей влиятельных лоббистов в Вашингтоне. Её совладельцем был госсекретарь США по фамилии Даллес – родной брат Аллена Даллеса, директора ЦРУ. Арбенс начал проводить и независимую внешнюю политику. Это привело естественным образом к вторжению созданной из наёмников армии ЦРУ, бомбёжкам и его изгнанию из страны. Эти события привели к десятилетиям военного террора и гражданской войне, которая унесла жизни около 140 тысяч человек. В 1971 году экс-президент Гватемалы, которому пришлось скитаться по миру, был найден в Мехико мёртвым в ванной комнате – типичный почерк спецслужб.

Панамский лидер Омар Торрихос, командовавший армией и де-факто руководивший этой страной в 1968-1981 годах, также являет собой яркий пример политика-патриота. Он прекрасно знал, что умрёт не своей смертью: "Тот, кто посвящает жизнь борьбе против социальной несправедливости, должен как следует взвесить свой выбор. Он должен сознавать, что едва ли ему придётся умереть от старости в постели. Генерал Торрихос знает, что он умрёт насильственной смертью… я это знаю, это предусмотрено и это меня не беспокоит". После нескольких неудачных покушений и попытки госпереворота так и произошло: он погиб в подстроенной агентурой ЦРУ авиакатастрофе. Перед этим генерал Торрихос отказался продлить соглашение с США об аренде военной базы, потребовал от Вашингтона отозвать из страны всех волонтёров "Корпуса мира", добился заключения договора с США о возвращении под юрисдикцию Панамы Панамского канала. Он успешно развивал экономику и финансовую систему страны, впервые ввёл всеобщее начальное образование, провёл справедливую аграрную реформу, создал великолепную систему здравоохранения, установил минимальную зарплату в промышленности, ввёл 13-ю зарплату, запретил необоснованные увольнения, развернул массовое жилищное строительство для низкооплачиваемых категорий населения. Во внешней политике генерал Торрихос установил связи с СССР, Кубой, Движением неприсоединения. Понятно, что, с точки зрения Вашингтона, такого политика надо было убирать.

Как убивали американских "сукиных" детей

Любопытно, что к этому, как было позже установлено, приложил руку будущий лидер Панамы Мануэль Норьега, старый агент ЦРУ, оказавший американцам массу услуг. Однако со временем он повёл свою игру и в результате был свергнут в ходе масштабного и кровопролитного военного вторжения США в 1989 году, после чего был приговорён американским судом (!) к 40 годам лишения свободы за торговлю наркотиками и вымогательство. Однако за длительное сотрудничество с ЦРУ срок заключения ему скостили до 30 лет. Норьега скончался в тюрьме в 2017 году.

Классическим примером второй категории устранённых президентов стал родоначальник никарагуанской "политической династии" Сомоса – Анастасио Сомоса, о котором президент США Франклин Рузвельт однажды сказал: "Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын". Этот жестокий диктатор, расхититель и коррупционер, который превратился из-за своей ужасной репутации в обузу для США, был смертельно ранен в результате покушения в 1956 году, доставлен на американском вертолёте в госпиталь США в зоне Панамского канала, где и умер восемь дней спустя после операции. Похоже, что ему помогли умереть.

Ещё более отвратительным персонажем был доминиканский диктатор Рафаэль Трухильо, который держал в ежовых рукавицах свою страну с 1930 по 1961 год, на нём висят десятки тысяч смертей. Он так замазался грязью и кровью, отстаивая интересы США и свои собственные, что стал серьёзно компрометировать Вашингтон и был в конечном счёте ликвидирован ЦРУ США руками местных высокопоставленных заговорщиков. Он попал на автотрассе в засаду на своём президентском лимузине, став жертвой заговора двух генералов и своего адъютанта, за которыми стояли американцы.

Итак, к какой же категории принадлежал в таком случае погибший гаитянский президент Моиз? Точно не к первой, скорее ко второй. Конечно, он никак не мог конкурировать с Сомосой и Трухильо – всё-таки не те времена и не тот масштаб личности. Но американцы всё же разглядели в нём опасные тенденции, особенно стремление максимально надолго задержаться у власти, что в планы Вашингтона совершенно не входило. Поэтому его и не стало.