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Мёд и игрушки не повредят миру: Советник секретаря СНБО пошёл против линии Киева
13 ноября 2019, 00:24 • 77 • Политика
Советник секретаря СНБО пошёл против генеральной линии Киева, призвав уничтожить КПП в Донбассе. Он уверен, что провоз мёда и игрушек для детей не повредят миру и безопасности Украины.
Процесс реинтеграции Донбасса должен начаться с уничтожения КПП на линии разграничения. Об этом заявил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, передаёт РИА ФАН.
По мнению политика и бывшего участника КВН, власти должны идти навстречу людям, живущим в "серой" и "красной" зонах.
Необходимо продемонстрировать населению, что Киев помнит о них и готов проявить заботу. Упрощение режима пропуска станет таким сигналом.
"Это - реальные маленькие, но очень важные шаги, которые можно быстро осуществить. Это сразу заметный для глаза результат, и это будет здорово", - уверен Сивохо.
Он также призвал отказаться от списка разрешённых к провозу товаров в пользу списка запрещённых предметов. Речь идёт о переходе на принцип "всё, что не запрещено, - разрешено".
Стоит увеличить и разрешённые к ввозу суммы наличных денег до 20 тысяч гривен для жителей Украины и до 50 тысяч гривен - для жителей ДНР и ЛНР. Последние смогут купить продукты и необходимы предметы, одновременно отдавая средства в украинскую экономику.
"Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти мёд, орехи или, например, желание побаловать ребёнка новой игрушкой?" - добавил политик.
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