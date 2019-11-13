Мёд и игрушки не повредят миру: Советник секретаря СНБО пошёл против линии Киева

Процесс реинтеграции Донбасса должен начаться с уничтожения КПП на линии разграничения. Об этом заявил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, передаёт РИА ФАН.

По мнению политика и бывшего участника КВН, власти должны идти навстречу людям, живущим в "серой" и "красной" зонах.

Необходимо продемонстрировать населению, что Киев помнит о них и готов проявить заботу. Упрощение режима пропуска станет таким сигналом.

"Это - реальные маленькие, но очень важные шаги, которые можно быстро осуществить. Это сразу заметный для глаза результат, и это будет здорово", - уверен Сивохо.

Он также призвал отказаться от списка разрешённых к провозу товаров в пользу списка запрещённых предметов. Речь идёт о переходе на принцип "всё, что не запрещено, - разрешено".

Стоит увеличить и разрешённые к ввозу суммы наличных денег до 20 тысяч гривен для жителей Украины и до 50 тысяч гривен - для жителей ДНР и ЛНР. Последние смогут купить продукты и необходимы предметы, одновременно отдавая средства в украинскую экономику.

"Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти мёд, орехи или, например, желание побаловать ребёнка новой игрушкой?" - добавил политик.