Польшу стращают русской армией, но иностранные войска в стране – американские

Польский общественно-политический еженедельник Myśl Polska («Подумай о Польше») задался вопросом – зачем Польшу пугают Россией, кому это выгодно? Ведь в польских СМИ всё чаще появляется такой тезис: когда Россия «поглотит» Белоруссию, её войска смогут «в течение 24 часов оказаться в Варшаве». А если поляки не хотят, чтобы русские появились в Варшаве, им лучше во всём уступать нынешним «покровителям». Однако, напоминает издание, между Варшавой и Бугом нет никаких иностранных войск, которые к тому же вряд ли были бы готовы умирать за польский Гданьск.

«Первым напрашивается такое замечание: откуда мы знаем, что российские войска хотят занять Варшаву? Известно ли нам о каких-либо планах вторжения России в Польшу? Есть ли у нас какая-нибудь информация на эту тему? Если мы располагаем такими данными, следует ознакомить с ними общественность и развернуть дипломатическое наступление. Если веских доказательств у нас нет, то в дискуссиях таких аргументов использовать не следует»,

– пишет Myśl Polska.

Кроме того, отмечает еженедельник, российские войска уже давно дислоцируются в Беларуси и после смены власти не покинут её территорию, даже если к власти придёт сегодняшняя оппозиция. Поэтому у России просто нет никакой необходимости никого поглощать, уверен автор статьи Витольд Модзелевский (Witold Modzelewski). Он также считает, что нормализация российско-украинских отношений – вопрос времени, это обязательно произойдёт после краха нынешнего украинского государства, а крах этот уже не за горами.

Но при этом поляков усиленно пугают «русскими в Варшаве», хотя по-настоящему пугать поляков должно присутствие иностранных военных на своей территории, потому что пребывание на территории любой страны иностранных войск является угрозой суверенитету этой страны. Но иностранные военные в Польше – не русские.

«Никто не спросил граждан Польши, хотят ли они, чтобы к нам вошла армия другого государства и создавала (к тому же за наши деньги) у нас базы. Какой статус она у нас имеет, пользуется ли она такими же привилегиями, какие получили американские оккупационные войска на немецкой территории после создания ФРГ? Разработаны ли приказы для польских вооружённых сил на случай, если стянутые в Польшу иностранные военные предпримут действия, угрожающие нашему суверенитету?»,

– у автора статьи слишком много вопросов, на которые ответить некому.

Также он хотел бы знать – что будет, если вдруг Россия и Америка договорятся и между ними установятся добрые отношения? Ведь такое уже бывало раньше в истории. Уйдёт ли тогда американский военный контингент из Польши или останется, став той силой, которая действительно сможет захватить Варшаву за 24 часа?

По его мнению, присутствие иностранных войск всегда может перерасти в реальную оккупацию или даже спровоцировать военный конфликт.

Польша не может превзойти Россию по потенциалу, Россия – богатая страна с огромным рынком сбыта, которым могла бы с успехом воспользоваться Польша, уничтожившая свою промышленность и теряющая своё население, отмечает Myśl Polska.

Не получится ли так, что наши западные «покровители» усядутся за стол переговоров с Россией и договорятся, ведь всё больше западных политиков отказываются от антироссийской риторики.

«А мы? Есть ли у нас готовый сценарий, знаем ли мы, какие использовать слова, если мы вдруг увидим появление альянса Европы (то есть Германии) или США с Россией? Что будет в такой ситуации с Польшей?»,

– недоумевает Витольд Модзелевский.