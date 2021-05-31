Myśl Polska: сериал под названием «История польской глупости» продолжается

Польские политики продолжают жить пактом Молотова–Риббентропа, не думая о будущем

Реакция польских политических кругов на появление перспективы возникновения диалога между США и Россией оказалась негативной, в Польше открыто выступают против разрядки напряжённости, пишет польская газета Myśl Polska («Подумай о Польше»).

«Я бы предпочёл, чтобы Соединённые Штаты заняли жёсткую позицию. Меня очень удивит, если подтвердятся недавние сообщения, ведь это будет означать готовность США в очередной раз идти на серьёзные уступки россиянам. Тогда как делать уступки Москве ни в коем случае нельзя»,

– цитирует Myśl Polska экс-главу МИД Польши Витольда Ващиковского (Witold Waszczykowski), который комментирует возможность установления диалога между Россией и Соединёнными Штатами.

Издание также отмечает, что после первой личной встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике польские политики, публицисты и журналисты начали бить тревогу: ещё не было ничего известно о содержании переговоров, о результатах переговоров, а в Польше уже царила паника. При этом ни один из польских политиков не дал положительной оценки возможному началу диалога, а в перспективе – и разрядке международной напряжённости.

Автор статьи Ян Энгельгард (Jan Engelgard) уверен, что Польше, как и всем другим странам Европы, необходимо думать в первую очередь о деэскалации, «ведь рост напряжённости может выйти из-под контроля и обернуться для нас трагедией». Однако в Польше звучит не только воинственная риторика, раздаются и претензии к Соединённым Штатам, и советы Германии, как нужно правильно себя вести с Россией, нельзя на первое место выдвигать экономическое сотрудничество, обвиняя немцев в том, что они исходят из интересов своего бизнеса.

«Такие заявления показывают, каким отвратительным недугом страдают наши политики: они верят в свою непогрешимость, считают, что знают настоящую историю, и презирают западных «слабаков». Ведь мы «знаем Россию», а они заблуждаются и вообще ничего не понимают. Такая убеждённость в собственной проницательности проистекает якобы из исторического опыта, хотя легко продемонстрировать, что он был не чем иным, как бесконечным сериалом под названием "История глупости в Польше"»,

– считает автор.

Причём участвуют в этом бесконечном «сериале» не только второстепенные политики, к которым можно отнести экс-главу МИД, но и действующий президент Польши Анджей Дуда (Andrzej Duda), и архитектор его внешней политики Кшиштоф Щерский (Krzysztof Szczerski), отмечает Ян Энгельгард.

По его словам, все они не делают никаких попыток сгладить ситуацию, наоборот, при каждом удобном случае не скупятся на обвинения в адрес России, призывают занимать исключительно «жёсткую» позицию, поддерживают провокаторов – Украину и страны Балтии – и призывают ни много ни мало начать уже войну с Россией.

«Задумываются ли современные польские политики о том, к чему может привести конфликт между Западом и Россией? Ничего подобного: они продолжают жить пактом Молотова–Риббентропа, воспоминаниями о войне 1920 года, а порой даже о войне Речи Посполитой с Москвой 1610-1611 годов. В Польше нет кандидата на роль нового Адама Рапацкого, который проводил политику, нацеленную на предотвращение военных угроз. Зато есть несерьёзные политики или люди, не имеющие собственного лица и влияния»,

– делает вывод Myśl Polska.