Myśl Polska: Польша заманивает Киев в грузинскую ловушку

Внешняя политика Польши несёт риски для всей Восточной Европы, в том числе и для Киева

«Присутствие Владимира Зеленского в Польше на торжествах по случаю 230-й годовщины принятия Конституции подтвердило, что внешняя польская политика не только несёт риски для Польши и Центральной Европы, но и грозит обернуться серьёзными последствиями для украинцев. А польский президент Анджей Дуда вряд ли желает добра своему украинскому коллеге»,

– пишет общественно-политический еженедельник Myśl Polska («Польская мысль»).

Издание отмечает, что во время встречи традиционно поднимался вопрос территориальной целостности Украины, а Дуда торжественно заверил Зеленского в том, что Польша не признает Крым российским.

По мнению автора статьи Матеуша Пискорского (Mateusz Piskorski), это ритуальное заявление не имеет никакого значения: всем понятно, что Крым останется российским, несмотря на то сколько стран примут участие в работе так называемой Крымской платформы, куда собрался и польский президент. Всё ограничится пустыми фразами и заверениями в духе «Запад вам поможет». Тем более что на выступления представителей польских властей, какими бы грозными эти выступления ни были, никто не обращает внимания.

Вот и на этот раз Дуда говорил что-то про «оккупированные территории» Донбасса, забыв, что «оккупированы» они разве что собственными жителями, которым не по нраву всё, что вытворяют киевские власти, отмечает Пискорский.

Но самое главное, что пообещал польский президент украинскому, считает автор, это поднять тему Украины на встрече Бухарестской девятки.

Myśl Polska уточняет, что в Бухарестскую девятку входят Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Вот среди этих стран Дуда и будет продвигать идею членства Украины в НАТО, что не имеет смысла: позиция этих стран давно всем известна, а решать они в НАТО ничего не могут.

«В этом контексте вспоминаются другие события, связанные с Бухарестом. В апреле 2008 года там состоялся саммит НАТО, на котором Польша вместе с некоторыми членами нынешней «девятки» призвала продолжить процесс расширения альянса и принять в его ряды Грузию под руководством Михаила Саакашвили и Украину под руководством Виктора Ющенко. Летом того же года грузинский президент, считая, что за океаном у него есть влиятельные покровители, начал вторжение в Южную Осетию. Чем закончилась августовская война 2008 года, мы все знаем, как и то, что Саакашвили в политическом плане проиграл всё»,

– напоминает Пискорский.

По его мнению, история повторяется, а Дуда, обещая Киеву «похлопотать» за него перед «западными партнёрами», толкает Зеленского на политическое самоубийство.

На праздновании 230-летия Конституции Речи Посполитой участники не жалели критических и даже воинственных замечаний в адрес России и заверений о поддержке Украины, что выглядит как сознательное провоцирование конфликта в Восточной Европе, считает автор. А вся критика в адрес России выглядит странной на фоне обязательств Вашингтона ещё во времена Михаила Горбачёва не расширять Североатлантический альянс на территорию Восточной Европы. Сегодня военные базы НАТО находятся уже у самых границ России, угрожая её безопасности, но виновата в этом почему-то сама Россия, отмечает Myśl Polska. И добавляет, что вся ответственность за возможную эскалацию в Восточной Европе ляжет на Польшу, хотя она и не в состоянии проводить самостоятельную внешнюю политику.

«В полной мере самостоятельно формировать внешнюю и оборонную политику с учётом интересов Польши и поляков мы сможем лишь при условии выхода из Североатлантического альянса и разрыва всех соглашений о военном сотрудничестве с США. Это, однако, план-максимум, который вряд ли удастся претворить в жизнь в обозримом будущем. Есть и план-минимум: избрать в политике неконфронтационный курс, приближённый к тому, который на протяжении последних лет придерживается Виктор Орбан. Мало кто уже об этом помнит, но некогда находящиеся сейчас у власти силы обещали, что в Варшаве будет Будапешт»,

– констатирует Myśl Polska.