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Myśl Polska: Польша не желает воевать за Киев

07 февраля 2022, 12:20  •  51 • В мире
Причин для конфликта с Россией нет, зато Украина – союзник сомнительный
«Польские СМИ и социальные сети охватила милитаристская горячка. Даже те издания, которые обычно враждовали друг с другом, сейчас буквально устроили соревнования по подстрекательству к войне. Они готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить ещё большую неприязнь к ненавистной России и столь же ненавистному Путину»,
– сообщает польский еженедельник Myśl Polska.
От газет не отстают и польские политики, так, например министр Мариус Блащак (Mariusz Blaszczak) гордо объявил, что Польша отправляет на Украину оружие. Причём речь идёт об «оборонных боеприпасах». Что это значит – никто не понял, отмечает издание.
Ещё дальше пошёл польский сейм, принявший практически единогласно резолюцию, которая буквально провоцирует к тому, чтобы НАТО увеличивало свой контингент в Восточной Европе, против чего выступает Россия. Всего один депутат выступил против, назвав резолюцию «настоящим безумием».
Myśl Polska не сомневается: это и есть безумие, особенно, если учесть, что в настоящее время с Россией у Польши нет никаких конфликтов, даже самых маленьких. Между тем по заявлениям польских политиков Россия предстаёт некоей демонической силой.
Но между Польшей и Россией сегодня нет никаких пограничных споров, нет и разногласий на религиозной почве, на наших границах всё спокойно, мы не боремся за сферы влияния, нет и экономических разногласий, подчёркивает издание. То есть нет никакой достойной причины для конфликта. При всём этом Запад настойчиво предлагает Польше встать на защиту Украины. А вот с Украиной как раз у нас проблем – непочатый край, пишет Myśl Polska и напоминает о самых главных проблемах:
«Серьёзные украинские политические силы, в том числе парламентские, выдвигают Польше территориальные претензии. В этом нет ничего удивительного, ведь они унаследовали преступную идеологию ОУН*, которую на Украине продвигают официальные органы. Национальными героями там стали люди, несущие ответственность за геноцид, их руки обагрены кровью сотен тысяч людей, преимущественно поляков, что выступает непреодолимой преградой для выстраивания отношений. Кроме того, Украина прибегает к террору в отношении проживающих на её территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств».
Другими словами, Польше предлагается воевать против потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа, зато выступить на стороне другого соседа, явно враждебного и потенциально опасного, объясняет автор статьи польский историк Пшемыслав Пяста (Przemysław Piasta). Может быть, воевать следует за польские интересы, что ещё как-то могло бы всё это объяснить? Оказывается, что интересы придётся отстаивать даже не соседней Украины, а наших союзников англосаксов, отмечает автор.
По его мнению, Вашингтон со своим «европейским подрядчиком Лондоном» разыгрывает геополитическую шахматную партию. Но играть они намереваются польскими и украинскими солдатами, ведь это старая схема, испробованная в 1939 году. Причём польская сторона не извлекла из событий почти вековой давности никаких уроков и не сделала никаких выводов. Ну а раз урок не пошёл впрок, история нам его может повторить, считает Пшемыслав Пяста.
«Тем, кто способен выключить военную пропаганду и включить свои мозги совершенно очевидно – интересам Польши соответствует мир в регионе, а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что мы, скорее всего, понесём поражение. Мы заинтересованы в стабильном развитии, а не в продвижении геополитических фантазий заграничных стратегий. Мы заинтересованы в том, чтобы гарантировать нашей молодёжи наилучшие перспективы, а не в том, чтобы отправлять её на гибель. Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу»,
– делает вывод Myśl Polska.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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