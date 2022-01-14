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Myśl Polska: НАТО упорно втягивает Россию в войну

14 января 2022, 12:20  •  206 • Война
США и Альянс отчётливо стремятся к эскалации конфликта
Польский общественно-политический еженедельник Myśl Polska на фоне переговоров США и НАТО с одной стороны и России – с другой, вспоминает польского политика Романа Дмовского (Roman Dmowski), который в тридцатых годах прошлого века предупреждал – Запад хочет развязать войну с СССР, преследуя собственные интересы. Вот только при этом собирались они проливать не свою кровь, а чужую, в частности, польскую. Дмовский бил тревогу и даже связался с послом СССР в Варшаве Владимиром Антоновым-Овсеенко, написав ему: «Мы будем вместе бороться против войны». Однако польские политики не поняли и не поддержали Дмовского, он проиграл. А потом проиграла и Польша.
«Что происходит сегодня? Мы наблюдаем американо-российские переговоры, которые, по всей видимости, завершатся провалом, ведь США и их креатура, НАТО, отчётливо стремятся к эскалации конфликта. Между тем Москва не может больше отступать, о чём говорит, в частности, посол в США Анатолий Антонов. Россию загнали в угол, отступление будет означать поражение и полную компрометацию. Очевидно, что если она сейчас пойдёт на уступки, то её, как говорят борцы, «переведут в партер». Далее останется всего один шаг до очередных попыток взять российское государство с его богатствами под контроль»,
– пишет Myśl Polska.
По мнению издания, в Москве не могут этого не понимать, следовательно, Кремль будет реагировать. И если Соединённые Штаты не пойдут на уступки, не изменят своей позиции, война видится неизбежной. Вот только война эта будет не на территории США, поскольку властным элитам Америки есть что терять, американцы дорожат комфортом. Зато война на Украине им кажется выгодной и не представляющей опасности непосредственно Вашингтону, поэтому Белый дом так старательно и пытается втянуть в эту войну Россию. И вряд ли в Вашингтоне осознают, что из этой войны Россия выйдет ещё сильнее, чем она есть сегодня, так всегда бывает с Россией, напоминает издание.
Но до того как эта война закончится, прольётся много крови, предупреждает автор статьи Адам Смех (Adam Śmiech). Кровь эта будет не американской, конечно же, а украинской, русской и наверняка польской.
«Почему польская кровь? Нас неспроста так долго убеждают, что нужно было вместе с Гитлером выступить против СССР. Неспроста невменяемые историки помещают поляков и Польшу на сторону коллаборационистских формирований «Ваффен СС», бандеровцев, «Ипатингас бурис». Ещё немного и польские солдаты пойдут в бой с лозунгом «слава Украине, героям слава» на устах. На фоне такого позора участие в разделе Чехословакии вместе с Гитлером покажется сущей ерундой»,
– считает автор.
Он напоминает – однажды, сто лет назад, Польша стараниями Пилсудского ввязалась в украинскую авантюру, и это чуть было не привело её к краху. Сейчас перед польским солдатом стоит перспектива отправиться в бой вместе с «союзником», на хоругвях которого красуются портреты Бандеры и Шухевича. Исход этой авантюры можно предсказать уже сегодня, неизвестно одно – останется ли на карте Европы государство под названием Польша.
Адам Смех обращается к польским политикам с просьбой обеспечить Польше мирное сосуществование с ближайшими соседями, только так можно гарантировать безопасность. Иначе польские власти, которые руководствуются сегодня безумными политическими идеями, приведут страну к ужасной катастрофе, когда реальностью станут бомбоубежища, колючая проволока и ракеты по обе стороны границы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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