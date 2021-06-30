Myśl Polska: На чьей стороне была Украина во Второй мировой войне?

«От украинского руководства стоит держаться на расстоянии»

Ещё не так давно не существовало такого вопроса – на чьей стороне была Украина во время Второй мировой войны. Потому что все знали – Украинская ССР в составе Советского Союза воевала с Третьим рейхом. Однако сегодня украинские власти делают всё для того, чтобы начать в этом сомневаться.

«Недавно отмечалась 80-я годовщина развязывания Германией войны против Советского Союза. Тогда началось историческое противостояние, ставкой в котором было не только политическое будущее Европы, но и выживание славянских народов. Гитлер планировал получить «жизненное пространство» и полностью переустроить Восточную Европу, германизировав её огромную площадь. Есть все основания полагать, что Германия действительно была способна это сделать. Когда Третий рейх проиграл войну, его действия назвали геноцидом, а принимавшие в нём участие организации (СС, Служба безопасности, НСДАП, Гестапо) Международный военный трибунал в Нюрнберге назвал преступными», – сообщает польский общественно-политический еженедельник Myśl Polska.

Нюрнбергский военный трибунал не только осудил причастных к преступлениям, но и создал правовые рамки для того, чтобы привлечь их к судебной ответственности. Это стало беспрецедентным событием, поскольку ранее такого подхода не существовало, отмечает издание.

Однако на этом фоне всё чаще возникают вопросы о роли Украины в той войне, поскольку некоторые заявления и поступки украинских властей выглядят сегодня неоднозначно и всё чаще и чаще складывается впечатление о том, что Украина становится на сторону гитлеровской Германии.

Myśl Polska напоминает, что вот уже несколько лет подряд Киев игнорирует постановления Нюрнбергского суда и открыто чтит память дивизии СС «Галичина», причём в этих весьма сомнительных мероприятиях принимают участие и политики, и представители неправительственных организаций, и участники радикальных группировок.

Даже просто появление на улицах любого европейского города людей в эсэсовской форме окончилось бы скандалом и полицией, а на Украине всё это происходит при поддержке государства и даже церкви.

«В апреле 2021 года в столице Украины прошёл марш в честь 78-й годовщины со дня создания дивизии СС «Галичина». Это событие стало причиной для международного скандала, с протестами выступили посольства Германии и Израиля. Можно было бы предположить, что сейчас наступит отрезвление, влекущее за собой отказ от прославления нацистского формирования, а правительство и президент Украины положат конец таким практикам. Ничего подобного не произошло, напротив, мы увидели событие, которое развеяло все сомнения по поводу того, на чьей стороне стоят высшие киевские власти», – пишет автор статьи Станислав Левицкий (Stanisław Lewicki).

Он напоминает, что совсем недавно, 13 июня, состоялись торжественные похороны члена дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула с участием военнослужащих из президентского полка. Это выглядело так, будто бы сам президент Украины Владимир Зеленский почтил память эсэсовца.

По мнению автора, ситуация эта абсурдная, если вспомнить, что дед нынешнего президента Украины – еврей, воевавший в рядах Красной армии, освобождал Украину от фашистов и бандеровцев. А спустя всего 75 лет после победы его внук отправляет президентский почётный караул на похороны военному преступнику.

Станислав Левицкий особо подчёркивает тот факт, что если бы дед президента попал в руки того же эсэсовца, страшно представить, что с ним могли сделать. Поэтому сложно понять и уж тем более объяснить действия украинских политиков и президента в том числе, отмечает автор. Может быть, Зеленский считает, что это понравится Германии и та «замолвит слово» за Украину, которую никак не хотят принимать ни в ЕС, ни в НАТО, размышляет Левицкий. И тут же напоминает – той Германии больше нет и хорошо бы это понять Киеву. А ещё хорошо бы вспомнить, как несколько лет назад один европейский политик сказал – «с Бандерой Украина в Европу не войдёт».

«Итак, на какой стороне воевала Украина? Вернее, на какой стороне хотели бы воевать те, кто сейчас находится в Киеве у власти? Их действия показывают, что сегодня им близки люди, сотрудничавшие с Третьим рейхом и присягавшие Адольфу Гитлеру. Какой вывод из всего этого следует для Польши? Только такой, что от украинского руководства стоит держаться на расстоянии, поскольку оно не способно действовать рационально, а контакты с ним могут обернуться серьёзными проблемами для нас самих», – делает вывод Myśl Polska.