Myśl Polska: безумная внешняя политика Варшавы

Уровень безумия в польской внешней политике достиг опасных значений – на первый план вышли эмоции

«Польские политики и «аналитики» живут историей. Они считают, что Россия только и делает, что готовит «нападение на Польшу», причём в прежнем стиле, в сговоре с Германией и на фоне безучастности Запада и Америки. Такой мрачный сценарий снится им по ночам, а как только появляется перспектива какой-то осторожной перезагрузки в отношениях между Вашингтоном и Москвой, они начинают бить тревогу, пугая польскую общественность «западным предательством» и «московским вторжением». То же самое мы видим и сейчас, после встречи двух президентов в Женеве»,

– сообщает польская газета Myśl Polska.

Издание пытается найти ответ на вопрос, что стоит за подобным поведением так называемых аналитиков, которые сеют панику: проявление глупости, следование искренним убеждениям или выполнение чьих-то указаний?

Автор статьи Ян Энгельгард (Jan Engelgard) считает, что однозначно ответить на этот вопрос невозможно – одни на самом деле живут прошлым, другие и правда являются глупцами, но не исключён и третий вариант – выполнение чьих-то указаний. Тех, кто считает: ваше дело – науськивать, а переговоры с Россией оставьте нам.

По мнению Энгельгарда, действительно, в Польше существуют люди, верящие в то, что вот-вот появится новый пакт Молотова – Риббентропа с секретными протоколами. Дело в том, что в Польше реально и давно существует проблема паранойи, связанная с этим пактом, однако это отдельная большая тема, отмечает автор. Но есть и те, кто просто повторяет подобный бред только для того, чтобы «не выбиваться из тренда», заражая в свою очередь этим бредом других.

«На фоне такого психоза, совмещённого с прогрессирующей украинизацией польской внешней политики, перспектива саммита Байден – Путин стала для польских политиков и СМИ огромной травмой. Польский невроз послужил источником обвинений в адрес Америки, которой объясняли, что она ничего не понимает и действует глупо – с Россией нельзя говорить. Такое мнение, в том числе прозвучавшее в интервью с главой польской дипломатии Збигневом Рау (Zbigniew Rau), позволяет констатировать, что уровень безумия в польской внешней политике достиг опасных значений, на первый план вышли эмоции и фобии на грани паранойи – достаточно заглянуть в газеты, на ведущие информационные порталы, послушать радио и телевидение»,

– говорится в статье.

А польские политики заняты выяснением: кто из них является «агентом Кремля», кто – российским шпионом, кто – предателем, а кто – польским патриотом.

Ян Энгельгард предлагает польским политикам сходить на рынок и послушать, что говорят простые обыватели. А говорят они о том, что «скоро начнётся война», что «на нас нападёт Россия» и в это верят даже образованные люди. При этом правящую партию называют не иначе как «инструментом кремлёвской политики», а оппозицию – «агентами Германии». И обе стороны свято верят в то, что Германия вместе с Россией уже составили новый пакт Молотова – Риббентропа, остаётся его только подписать.

«При таких настроениях значительной части общественности нормально заниматься внешнеполитическими делами невозможно. Получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если такая политика противоречит окружающей нас действительности и реальным интересам Польши, и продолжать жить уверенностью в том, что сейчас август 1939 года»,

– констатирует Myśl Polska, так и не найдя ответ на вопрос, как прекратить эту паранойю, охватившую Польшу.