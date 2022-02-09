Мятежный архиепископ о сопротивлении глобальному перевороту

«Нас осаждают хищные волки, желающие убить наши души еще до того, как убьют наши тела»

Я уже писал о мятежном католическом архиепископе Карло Мария Вигано (Carlo Maria Vigano). Когда-то он был одним из высших иерархов Ватикана. Уже несколько лет он выступает против тех нечистых дел, которые творятся в Ватикане и скрываются от мира. В последние два года архиепископ выступать против «борьбы с пандемией ковида». Она, по его мнению, является дымовой завесой, прикрывающей глобальный переворот, организованный узкой группой закулисной элиты.

Опираясь на серьезных медицинских экспертов, архиепископ опубликовал в октябре 2021 года обширное обращение к архиепископу Гомесу, президенту Конфедерации католических епископов США. В нём он предложил главе Конфедерации обратиться к пастве, а также ко всем гражданам США с призывом воздержаться от прививок от ковида. И, в первую очередь, отменить обязательную вакцинацию священства и всего католического клира в США. В обращении говорится: «Каждый день тысячи людей умирают или ухудшают свое здоровье из-за иллюзии, что так называемые вакцины гарантируют решение проблем чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией. Католическая церковь обязана перед Богом и всем человечеством со всей твердостью осудить это чудовищное и ужасное преступление, давая четкие указания и выступая против тех, кто во имя лженауки служит интересам фармацевтических компаний и глобалистской элиты, нацеленных на убийство».

В конце прошлого и начале текущего года архиепископом были сделаны новые обращения к католикам и всем гражданам. В начале декабря он выступил на конференции организации «Истина для здоровья» (Truth for Health). Архиепископ обратил внимание на этические, правовые и политические аспекты проблемы прививок. В частности, на то, что ни государство, ни производители «экспериментальных препаратов» не взяли на себя ответственности за последствия так называемой вакцинации. Информации о самих препаратах и результатах их предварительного тестирования в открытом доступе нет. Группа американских докторов через суд потребовала эту информацию обнародовать. А компания Pfizer и фармацевтический регулятор FDA, будучи в сговоре, заявили, что обнародование конфиденциальной информации может происходить лишь постепенно, по мере обработки документов, и растянется… на 55 лет. «Таким образом, – отмечает архиепископ, – мы видим, что у нас есть элита преступников, собравшихся на Всемирном экономическом форуме, чтобы задумать Великую перезагрузку, и в Организации Объединенных Наций, чтобы реализовать Повестку дня 2030, которые решили уничтожить население планеты в соответствии с прописанными в деталях сценариями».

В своём выступлении архиепископ собрал воедино отдельные фрагменты картины (карантины, локдауны, «зеленые паспорта», «вакцинации») и воссоздал картину во всей полноте, назвав её глобальным переворотом. «Назвать это «теорией заговора» будет преуменьшением: это государственный переворот, совершенный с ясным умом и решимостью, преступление против человечности».

Организаторы (они же бенефициары) глобального переворота втянули в его реализацию государственных чиновников, ученых, медиков, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, делая их соучастниками преступления. «Они разрушают национальную экономику, вызывают нищету и безработицу, создают дискриминацию и нарушения основных прав с единственной целью контролировать выживших, отслеживать их перемещения, изменять их жизнь, определять их мышление и устанавливать режим их здоровья. Эта работа включает в себя сотрудничество правителей, государственных чиновников, врачей, судей, правоохранительных органов, средств массовой информации и, как будто этого было недостаточно, даже религиозных лидеров». Говоря о «религиозных лидерах», архиепископ в первую очередь имеет в виду папу Римского Франциска. Понтифик поддержал идеи «Великой перезагрузки» и даже подписал в конце 2020 года соглашение с Ротшильдами о сотрудничестве в деле построения «инклюзивного капитализма». А в 2021 году папа многократно призывал всё священство и паству католической церкви прививаться от ковида, лицемерно называя это «актом любви». Архиепископ Карло Вигано иного мнения: это акт убийства и самоубийства.

В выступлении содержится призыв архиепископа к созданию Антиглобалистского альянса (Anti-Globalist Alliance, AGA): «Но если элите удалось подкупить правителей и совершить настоящий переворот против граждан, мы не можем реагировать локально: если агрессия носит глобальный характер, действия оппозиции и сопротивления также должны быть глобальными. Поэтому я также вновь приглашаю вас как ученых, которые очень ясно понимают опасность экспериментального наркотика, присоединиться к Антиглобалистскому альянсу, чтобы иметь возможность противостоять этой необъявленной, но безжалостной и жестокой войне единым скоординированным фронтом».

Тема AGA стала звучать в выступлениях мятежного архиепископа постоянно. Так, в ноябре прошлого года он заявил: «Вот уже два года мы являемся свидетелями глобального государственного переворота, в ходе которого финансовой и идеологической элите удалось захватить контроль над частью национальных правительств, государственных и частных институтов, СМИ, судебной системы, политиков и религиозных лидеров. Все они без исключения попали в рабство к этим новым хозяевам, которые обеспечивают своим сообщникам власть, деньги и общественное признание». И далее он подводит к выводу о необходимости скоординированного сопротивления: «Перед лицом этого глобального государственного переворота необходимо сформировать международный Антиглобалистский альянс, который соберет всех, кто хочет противостоять диктатуре, кто не собирается становиться рабами безликой силы, кто не готов отменить свою собственную идентичность, свою индивидуальность, свою религиозную веру. Если атака глобальна, то и защита должна быть глобальной».

В этом выступлении архиепископ сформулировал две практические задачи на ближайшее будущее. Во-первых, разработать для Альянса программный документ, который он назвал «антиглобалистским манифестом». Во-вторых, провести международный форум для защиты христианских ценностей с учетом начавшейся «Великой перезагрузки». По второй задаче Карло Вигано сказал: «Я обращаюсь к политическим лидерам и правителям, которые заботятся о благе своих граждан, оставляя в стороне старые системы политических партий и логику, навязанную системой, порабощенной властью и деньгами. Я призываю христианские народы вместе, от востока до запада, приглашая глав государств и здоровые силы институтов, экономики, труда, университетов, здравоохранения и информации присоединиться к общему проекту, разрушая старые системы и откладывая в сторону враждебные действия, которые провоцируются врагами человечества согласно принципу «разделяй и властвуй». Мы не принимаем правила нашего противника, потому что они созданы именно для того, чтобы помешать нам реагировать и организовывать эффективную и радикальную оппозицию».

В своей проповеди перед Рождеством архиепископ отметил, что человечество вступило в пред-апокалиптическую фазу истории: «Мы начинаем понимать, что нас осаждают хищные волки: сеющие заблуждение, развращающие нравы, проповедующие смерть и отчаяние, желающие убить наши души еще до того, как убьют наши тела. Мы начинаем понимать, какими мелкими, глупыми и гордыми мы были, позволив обмануть себя ложными обещаниями мира, плоти и дьявола; как неверны были слова тех, кто после изгнания наших Первых Родителей продолжают повторять те же искушения, эксплуатировать наши слабости, эксплуатировать нашу гордость и наши пороки, чтобы низвергнуть нас и увлечь за собой в ад. Мы забыли, что изгнаны из рая земного, что носим на себе следы ядовитого укуса змея».

Услугу «змею» оказывают и католическое священство, и папский престол: «В драматическом кризисе, который вот уже 60 лет поражает Церковь Христову…, pusillus grex [малое стадо] просит своего Господа спасти заблудшее человечество, когда разложение и отступничество стали проникать даже в священную ограду и достигли высочайшего Престола».

Карло Вигано с прискорбием констатирует, что сегодня католическая церковь служит не Богу и пастве, а безбожному миру и сильным мира сего: «Наконец, подумайте о неудержимом удовольствии врагов Христа видеть заискивание Его Церкви перед миром с идеологиями смерти, идолопоклонством государства, власти, денег, мифами лженауки…»

Архиепископ время от времени делает обращения к тем или иным социально-профессиональным группам. 29 января сего года он опубликовал послание итальянским военным и полиции. Архиепископ призвал их не вакцинироваться самим и не выступать в качестве инструмента принуждения к вакцинированию гражданского населения. Карло Вигано говорит: «Вспомните Нюрнберг, процессы над нацистами после Второй мировой войны и то, как осужденные пытались оправдаться словами „Я выполнял приказ“». Архиепископ призывает итальянских военных последовать примеру своих коллег предшествующих времен, «которые знали, как сказать нет злоупотреблениям и насилию диктатуры, отказываясь сотрудничать с тиранической властью в преследовании и дискриминации своих собственных граждан».

В начале февраля Карло Вигано поддержал канадских дальнобойщиков, которые прошли маршем на Оттаву с протестами против насильственной вакцинации и «зеленых паспортов». Архиепископ призвал и участников марша, и всех, кто их поддержал, молиться за победу над «адскими» силами «Великой перезагрузки»: «Сегодня как никогда важно, чтобы вы осознали, что быть пассивным больше нельзя: необходимо занять позицию, бороться за свободу, требовать уважения к естественным свободам. Но еще больше, дорогие канадские братья, необходимо понять, что эта антиутопия служит установлению диктатуры Нового Мирового Порядка и полному стиранию всякого следа Господа нашего Иисуса Христа из общества, из истории и из традиций народов».