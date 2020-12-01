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Мятежники в Эфиопии сбили МиГ-23 из "реквизированного" комплекса С-300. Пилот захвачен в плен
01 декабря 2020, 09:50 • 158 • Политика
Мятежники в Эфиопии сбили самолёт правительственных сил МиГ-23 выстрелом из "реквизированного" зенитно-ракетного комплекса С-300. Лётчик успел катапультироваться, но был захвачен в плен, как только приземлился.
Фотографии обгоревших обломков эфиопского МиГа уже появились в Сети. Судя по всему, самолёт полностью разрушился при падении на землю. Ответственность за атаку возлагают на эфиопское повстанческое движение "Народный фронт освобождения Тыграй", которое ранее "реквизировало" С-300 у правительственных войск.
Как сообщает "Российская газета", фронт и прежде сообщал об уничтожении эфиопских самолётов, но до сегодняшнего дня эта информация ни разу не подтверждалась.
Напомним, что вооружённый конфликт в Тыграе (автономный район Эфиопии) вспыхнул в начале ноября. Причиной послужило противостояние между правительством Эфиопии и партией "Народный фронт освобождения Тыграй", которая правит в данном регионе. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али с самого начала своего срока пытался снизить влияние НФОТ, а власти Тыграя в ответ игнорировали федеральные акты. В итоге это вылилось в открытое вооружённое противостояние, когда 3 ноября силы НФОТ совершили нападение на военные части армии Эфиопии.
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