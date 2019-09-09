«Мятежники» против «династии»: удастся ли оппозиции в Республиканской партии помешать переизбранию Трампа в 2020 году

Экс-губернатор штата Южная Каролина республиканец Марк Сэнфорд заявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года. Он стал уже третьим политиком, который бросил вызов Дональду Трампу на республиканских праймериз. Между тем в предвыборном штабе американского лидера заявили, что «династия Трампов» может трансформировать партию в новую политическую силу. Эксперты полагают, что «мятежным» республиканцам не хватит политического веса, чтобы победить Трампа или же снизить его поддержку. Но и о «трампизме» говорить пока рано, уверены аналитики.

Бывший губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд заявил, что выставит свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году. Таким образом, он станет оппонентом Дональда Трампа на праймериз республиканской партии.

Об этом Сэнфорд объявил в эфире телеканала Fox News. По словам политика, он намеревался сообщить о своём выдвижении ещё несколько дней назад, однако этому помешал ураган «Дориан», который обрушился в том числе на штат Сэнфорда — Южную Каролину.

Республиканцу Марку Сэнфорду 59 лет. С 2003 по 2011 год он был губернатором штата Южная Каролина, а с 2013-го до начала 2019-го представлял штат в палате представителей конгресса США.

Сэнфорд с самого начала последовательно критиковал 45-го президента США и до сих пор является его политическим противником. В ходе промежуточных выборов в конгресс 2018 года он утратил своё место, уступив его другому республиканцу, которого поддерживал Дональд Трамп.

Марк Сэнфорд заявил, что при Трампе Республиканская партия отступилась от своих многолетних принципов. Политик сообщил журналистам, что в своей кампании будет акцентировать внимание на возвращении к традиционным политическим нормам и восстановлению репутации института президентства.

«Когда вы называете председателя совета управляющих Федеральной резервной системы врагом государства или заявляете, что тирану из страны третьего мира доверяете больше, чем собственным разведслужбам, это разрушает тот цемент, который на протяжении 200 лет скреплял нашу систему», — так Сэнфорд в беседе с журналистами раскритиковал высказывания и заявления Трампа.

Бывший губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд

Reuters

© Kevin Lamarque

Отвечая на замечание журналиста, что у него практически нет шансов стать единым кандидатом от Республиканской партии, Сэнфорд напомнил, что в 2015 году то же самое говорили о Дональде Трампе в начале его президентской кампании.

Республиканский мятеж

Кроме Сэнфорда, о своём намерении участвовать в республиканских праймериз заявили ещё два политика: бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш и бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. С начала 2019 года о своём намерении бросить вызов Трампу на выборах 2020 года заявлял губернатор штата Огайо Джон Кейсик, однако официально он этого так и не сделал.

Решение Сэнфорда составить конкуренцию Трампу поддержали и в Демократической партии, в частности сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет.

«Республиканцы непременно должны бросить Трампу вызов, поскольку он не представляет какую-либо традиционную для республиканцев позицию. Он представляет нечто совершенно иное. Я знаю, почему он (Марк Сэнфорд. — RT) вступает в гонку. Он считает, что Трамп абсолютно не в состоянии распоряжаться бюджетными средствами», — приводит слова Беннета телеканал CBS.

Недовольство политикой Трампа среди представителей умеренного крыла Республиканской партии продолжает расти. Кроме политиков, об этом говорят и партийные стратеги.

«Никто не в состоянии назвать хоть что-то, с чем нынешняя администрация успешно справилась. Во всём прослеживается национализм и партийная предвзятость. Вряд ли кто-то согласится, что Дональд Трамп — президент всего народа», — заявил политтехнолог-республиканец Луис Альварадо, который не стал голосовать за Трампа в 2016 году и обещает поступить так же в 2020-м.

Ситуация с выдвижением Сэнфорда, Уолша и Уэлда потенциально может сильно навредить Дональду Трампу, отмечают американские политологи. В современной политической истории США, по мнению аналитиков, было несколько примеров того, как вызовы от однопартийцев стали одной из причин поражения действующих президентов.

Так, Джордж Буш — старший в 1992 году в итоге проиграл выборы Биллу Клинтону в том числе из-за того, что в республиканских праймериз тогда решил принять участие популярный политик правого толка Патрик Бьюкенен.

Рональд Рейган помог потопить кампанию по переизбранию Джеральда Форда в 1976 году. В свою очередь, сенатор-демократ Тед Кеннеди помог обеспечить победу Рейгану в 1980 году, на демократических праймериз бросив вызов Джимми Картеру.

По мнению политолога Михаила Синельникова-Оришака, Марк Сэнфорд, Джо Уолш, Билл Уэлд не смогут оттянуть или размыть голоса избирателей, потому что в масштабах Америки они не являются серьёзными фигурами.

Такую позицию разделяет и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По его словам, чтобы отнять большое количество голосов у Дональда Трампа, «мятежным республиканцам» потребуется серьёзная поддержка населения.

«Марк Сэнфорд, Джо Уолш и Билл Уэлд могут быть известны в своих штатах, но они не являются общенациональными лидерами и, естественно, не смогут тягаться в этом с Трампом, который был известен в США до того, как занял пост президента. Кроме того, сейчас у президента США в этом плане есть преимущество, поскольку он ежедневно присутствует в СМИ», — пояснил Рогулёв.

Отмена праймериз

Республиканская партия уже продемонстрировала, что готова защищать Дональда Трампа и его кампанию от «мятежников». Так, 7 сентября стало известно, что руководители партийных отделений в Южной Каролине и Неваде отменили праймериз, а все делегаты национального комитета партии от этих штатов поддержат Трампа. Днём ранее о схожем решении сообщили и в Республиканской партии Канзаса.

Республиканские политики Джо Уолш и Билл Уэлд

Reuters

Для партий, поддерживающих действующего президента в его курсе на переизбрание, такой шаг не является неожиданным. В 2004 году десять «красных» штатов отменили праймериз для того, чтобы поддержать Джорджа Буша — младшего.

Это вызвало ожидаемую негативную реакцию со стороны умеренных республиканцев, которые решили бросить вызов 45-му президенту США. Так, экс-конгрессмен Уолш, который первым из республиканцев заявил о желании соревноваться с Трампом, сравнил действия руководства партии с поведением «мафиозной организации» и «преклонением перед королём».

«Дональд Трамп уподобляется мафиозному боссу и приказывает отменить праймериз. Это неправильно и недемократично. Так может поступить только та партия, которая прислуживает королю. Каждый республиканец должен выступить против этого», — написал Уолш в своём Twitter.

Like a mob boss, @realDonaldTrump orders the elimination of primaries. This is wrong. This is undemocratic. This is what a political party does when it serves a King.



Every Republican should oppose this. https://t.co/VlCjQn740g — Joe Walsh (@WalshFreedom) 6 сентября 2019 г.

В то же время в самой кампании Трампа не скрывают, что политика действующего президента не полностью соответствует традициям Республиканской партии. Более того, нынешний американский лидер может изменить партию, превратив её в новую политическую силу. Об этом на партийном собрании в Калифорнии заявил глава предвыборного штаба Трампа на выборах 2020 года Брэд Парскаль.

«Династия Трампов будет существовать многие десятилетия и превратит Республиканскую партию в совершенно новую партию, которая будет адаптироваться к культурным переменам, не изменяя при этом чтимым нами консервативным ценностям», — приводит слова Парскаля издание POLITICO.

Впрочем, эксперты считают, что говорить о возникновении «трампизма» пока рано.

«Вся деятельность Трампа на посту президента — это самосохранение и отбивание незаслуженных, на мой взгляд, атак со стороны политических противников. Президент США распыляет свои силы и возможности, вместо того чтобы сосредоточиться на государственной деятельности. Однако если «трампизм» в итоге станет политическим движением в США, то оно будет уникальным», — заключил Михаил Синельников-Оришак.