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Мясников указал на нестыковки в эпикризе Навального: Врач никогда не напишет "больной отравлен"
29 августа 2020, 12:25 • 124 • В мире
Доктор Александр Мясников в своём телеграм-канале указал на нестыковки в информации о состоянии Алексея Навального. В частности, объяснил он, врач в заключении не напишет, что пациент отравлен. В медицинской практике для пояснения состояния больного используются иные формулировки, уточнил он.
Лечившие блогера Алексея Навального омские врачи сработали профессионально и оперативно. С таким мнением выступил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль. Он подчеркнул, что именно российские врачи спасли жизнь пациента и довели его до транспортабельного состояния, передаёт "РИА Новости".
Известный доктор Александр Мясников присоединился к мнению коллеги. Он напомнил, что все врачи знают, насколько ценен первый "золотой" час от начала любого серьёзного приступа. Именно в этот момент решается - спасут ли пациента или нет. И омские медики не только справились с этой задачей, но и подготовили Навального к перевозке в немецкую клинику.
При этом, указывает Мясников, немецкие коллеги ни разу не сказали, что что-то было сделано неправильно или не в полном объёме. А вот появившиеся в СМИ заявления о некоем "отравлении" наводят на мысли о том, действительно ли об этом заявляли врачи.
Есть нюанс, обращает внимание доктор, что ни один медик в заключении не будет писать слово "отравление".
"Врач нигде и никогда не напишет «больной отравлен», он напишет то, что видит, например: «больной интоксицирован». Он может указать на факт наличия ядовитого вещества в организме (кстати, в нашем случае этого так пока и нет), но не на криминальную составляющую попадания этого гипотетического вещества в организм", - объяснил Мясников.
Он добавил, что у него есть большие сомнения по поводу интерпретации в СМИ заявления "от медиков".
"У меня большой вопрос, кто писал заключение, если СМИ правильно передают букву написанного? Если пишется как слышится, то писал не врач", - констатировал он.
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