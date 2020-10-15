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Мясников раскрыл тактику комендантского часа Макрона: "Это же не вампиры, в конце концов!"
15 октября 2020, 13:45 • 34 • Политика
Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл тактику комендантского часа, введённого французским президентом Эммануэлем Макроном. Говоря о ночных ограничениях "для коронавирусов", Мясников напомнил: "Это же не вампиры, в конце концов!".
В своём Telegram-канале "ДОКТОР МЯСНИКОВ" эксперт оценил введённый Макроном в некоторых районах Франции комендантский час, связанный с коронавирусом.
Он напомнил о том, что ограничительные меры вводятся с 9 вечера до 7 утра, а перед этим Макрон объявил о закрытии ресторанов с 10 часов вечера.
Мясников отметил, что эта ситуация выглядит странно.
"Вирус не приходит ночью, это же не вампиры, в конце концов! Ночью и так вся активность стихает на 99%. Спят люди и вирусы в них", - написал он.
При этом телеведущий отметил, что сомнительным фактом является то, что Макрон мог так поступить из-за недальновидности или глупости. По его словам, все прекрасно понимают, что комендантский час не остановит коронавирус, который распространяется по законам природы.
"Но что-то делать надо для того, чтобы продемонстрировать заботу о людях и активные действия! А что? Повторные карантины и закрытия добьют любую экономику, да и люди свои жёлтые жилеты далеко не убирали. Но вот комендантский час - самое оно. И звучит грозно, и задевает мало кого - основная масса людей мирно ужинают дома, готовясь к отходу ко сну", - предположил Мясников.
Однако он отметил, что 9 вечера - немного неудобное время, ведь некоторые ещё до дома могут не успеть доехать.
"Почему не 22 или не 23? Ну, возможно, "жилеты" ему ещё объяснят про это", - подытожил он.
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