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Мясников "опасен": Собчак заявила, что внесла свою лепту

29 мая 2020, 05:55  •  17 • Политика
Доктор Мясников стал опасен для власти после интервью для шоу "Осторожно, Собчак", утверждает телеведущая и намекает, что всё это её заслуга.
Телеведущая Ксения Собчак утверждает, что известный врач и ведущий Александр Мясников стал опасен для власти после своего появления в шоу "Осторожно, Собчак". Об этом "светская львица" написала на своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Речь идёт об интервью, которое на днях дал Собчак доктор Мясников. После участия в программе он поднялся на второе место по частоте упоминания в СМИ, уступив первенство лишь мэру Москвы Сергею Собянину.
"Мясников становится опасен для власти. После нашего интервью в #ОсторожноСобчак он взлетел на второе место по упоминаемости и дышит в спину Собянину", - пишет Собчак на своём Telegram-канале.
Разумеется, ничего опасного в интервью доктора Мясникова и его втором месте рейтинга упоминаемости нет, так как он не участвует в политике и никуда не избирается. Кроме того, скачок упоминаемости связан в основном с одним конкретным неоднозначным суждением, которое высказал врач в ходе беседы с Собчак.

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