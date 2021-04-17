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Мясников дал совет каждому переболевшему COVID. Но придётся поработать руками

17 апреля 2021, 19:50  •  91 • Политика
Доктор Мясников назвал способ борьбы с последствиями коронавируса. Идеальным средством являются жирные кислоты омега-3, но, чтобы их получить, нужно поработать руками.
Для реабилитации после перенесённого COVID-19 очень полезны жирные кислоты - омега-3. Как их получить, рассказал в своей телепередаче известный врач и ведущий Александр Мясников.
По его словам, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 влияют на организм человека самым положительным образом. Они обладают противовоспалительным действием и помогают бороться с мерцательной аритмией.
Содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет,
- отметил доктор Мясников в телеэфире.
При этом он добавил, что просто так купить нужную рыбу не получится. Дело в том, что искусственно выращенную рыбу кормят неизвестно чем. Нужна именно "дикая" рыба, выловленная собственными руками.
Поэтому оптимальный выбор средств омега-3 - полученные из дикой рыбы, например из дикого лосося. В ней больше и омеги-3, и других питательных, полезных веществ,
- подытожил доктор Мясников.

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