Мясников дал совет каждому переболевшему COVID. Но придётся поработать руками

Доктор Мясников назвал способ борьбы с последствиями коронавируса. Идеальным средством являются жирные кислоты омега-3, но, чтобы их получить, нужно поработать руками.

Для реабилитации после перенесённого COVID-19 очень полезны жирные кислоты - омега-3. Как их получить, рассказал в своей телепередаче известный врач и ведущий Александр Мясников.

По его словам, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 влияют на организм человека самым положительным образом. Они обладают противовоспалительным действием и помогают бороться с мерцательной аритмией.

Содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет,

- отметил доктор Мясников в телеэфире.

При этом он добавил, что просто так купить нужную рыбу не получится. Дело в том, что искусственно выращенную рыбу кормят неизвестно чем. Нужна именно "дикая" рыба, выловленная собственными руками.

Поэтому оптимальный выбор средств омега-3 - полученные из дикой рыбы, например из дикого лосося. В ней больше и омеги-3, и других питательных, полезных веществ,

- подытожил доктор Мясников.