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Мьянма развернула самолёт обратно в Китай из-за одного заболевшего китайца

02 февраля 2020, 13:09  •  76 • В мире
Власти Мьянмы отказались принять авиарейс из Гуанчжоу, отправив его обратно из-за подозрения на коронавирус, выявившегося у одного из пассажиров. Самолет вернулся в Янгон.
Как сообщает ТАСС, возможно, заболевший коронавирусом гражданин Китая был направлен в больницу. Двое граждан Мьянмы согласились в течение 14 дней оставаться дома и были выпущены из самолета. Все остальные пассажиры вернулись в Гуанчжоу.
Пока что в Мьянме нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Представитель правительства страны заявил, что власти не собираются закрывать границу с Китаем или запрещать поездки китайских туристов.
В то же время в аэропортах Мьянмы и на пограничных пунктах в государстве ведутся проверки людей на наличие у них повышенной температуры. Так как Мьянма не имеет возможности делать лабораторный анализ на коронавирус, образцы крови пациентов отправляются на анализ в соседний Таиланд, результатов откуда приходится ожидать не менее недели.

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