Мьянма развернула самолёт обратно в Китай из-за одного заболевшего китайца

Как сообщает ТАСС, возможно, заболевший коронавирусом гражданин Китая был направлен в больницу. Двое граждан Мьянмы согласились в течение 14 дней оставаться дома и были выпущены из самолета. Все остальные пассажиры вернулись в Гуанчжоу.

Пока что в Мьянме нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Представитель правительства страны заявил, что власти не собираются закрывать границу с Китаем или запрещать поездки китайских туристов.

В то же время в аэропортах Мьянмы и на пограничных пунктах в государстве ведутся проверки людей на наличие у них повышенной температуры. Так как Мьянма не имеет возможности делать лабораторный анализ на коронавирус, образцы крови пациентов отправляются на анализ в соседний Таиланд, результатов откуда приходится ожидать не менее недели.