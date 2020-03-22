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Мягко, вежливо - как про Курилы: Сатановский объяснил попытки Польши забрать Калининград - "чистая теория, но..."

22 марта 2020, 01:35  •  38 • Политика
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал попытки Польши забрать себе Калининградскую область. По его мнению, хоть поляки пока лишь "мягко и вежливо" говорят об этом, но после окончания "эпохи Путина" чистая теория вполне может стать угрожающей реальностью.
В своём телеграм-канале Сатановский прокомментировал притязания Польши на бывшую территорию Пруссии, которая сегодня называется Калининградской областью и принадлежит России.
Он подчеркнул, что дискуссии пока ведутся в шутливой форме, но "тут важно начать":
Очень уж их она беспокоит. Такой неудачный, с точки зрения удара по России, получился плацдарм... И ведь его и от "материка" изолировали, и соседи у бывшего Кенигсберга после распада Союза оказались все как на подбор к России недружественные, но силой пытаться прибрать никто не решается.
По словам Сатановского, Польша рискует исчезнуть с лица земли, если напрямую заявит о своих претензиях.
Военной техники там много, население переварить, судя по русским в Прибалтике, трудно, да и Россия в ответ ударит. И сильно.
В качестве примера стран, которые попытались это сделать, Сатановский привёл Грузию, Молдавию, Украину. "И тут ещё вопрос, чем для той Украины война в Донбассе обернётся", - дал повод для размышлений эксперт.
Однако разговоры про Калининград идут - "мягкие, вежливые, как про Курилы. Без резких выпадов, чтобы не нарываться. Теоретические такие".
Именно с этой далеко идущей целью и "раскручивается" тема вины СССР за начало Второй мировой поляками, предполагает политолог. Но если сегодня это звучит как чистая теория, то кто знает, что будет через 10-15 лет:
Ну не будет в Москве в Кремле Путина. Исчерпает же себя когда-нибудь его эпоха? Ну, ещё десяток лет. Ну, полтора. А там, кто знает, кто его сменит? Может, придёт очередной наивный амбициозный дурак, не терпящий возражений нижестоящих. Купится на очередную Нобелевскую премию мира или просто на очередную разрядку. Или лекций про демократию наслушается...
"Таким образом всю планету прогадить можно", - предупредил Сатановский.
Напомним, на днях поляки захотели воспользоваться "удачным моментом" и присоединить к своей территории часть России. "Коронавирус отсекает Калининградскую область" - с таким заголовком вышла статья в польском издании Gazeta Wyborcza. Сообщается, что закрытие границ привело к "полуизоляции" Калининградской области. В публикации говорится, что жители этого региона привыкли покупать продукты в польских магазинах, а теперь им туда не попасть.

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