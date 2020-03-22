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Мягко, вежливо - как про Курилы: Сатановский объяснил попытки Польши забрать Калининград - "чистая теория, но..."
22 марта 2020, 01:35 • 38 • Политика
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал попытки Польши забрать себе Калининградскую область. По его мнению, хоть поляки пока лишь "мягко и вежливо" говорят об этом, но после окончания "эпохи Путина" чистая теория вполне может стать угрожающей реальностью.
В своём телеграм-канале Сатановский прокомментировал притязания Польши на бывшую территорию Пруссии, которая сегодня называется Калининградской областью и принадлежит России.
Он подчеркнул, что дискуссии пока ведутся в шутливой форме, но "тут важно начать":
По словам Сатановского, Польша рискует исчезнуть с лица земли, если напрямую заявит о своих претензиях.
В качестве примера стран, которые попытались это сделать, Сатановский привёл Грузию, Молдавию, Украину. "И тут ещё вопрос, чем для той Украины война в Донбассе обернётся", - дал повод для размышлений эксперт.
Однако разговоры про Калининград идут - "мягкие, вежливые, как про Курилы. Без резких выпадов, чтобы не нарываться. Теоретические такие".
Именно с этой далеко идущей целью и "раскручивается" тема вины СССР за начало Второй мировой поляками, предполагает политолог. Но если сегодня это звучит как чистая теория, то кто знает, что будет через 10-15 лет:
"Таким образом всю планету прогадить можно", - предупредил Сатановский.
Напомним, на днях поляки захотели воспользоваться "удачным моментом" и присоединить к своей территории часть России. "Коронавирус отсекает Калининградскую область" - с таким заголовком вышла статья в польском издании Gazeta Wyborcza. Сообщается, что закрытие границ привело к "полуизоляции" Калининградской области. В публикации говорится, что жители этого региона привыкли покупать продукты в польских магазинах, а теперь им туда не попасть.
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