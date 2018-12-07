«Мяч на российской стороне»: США требуют отказаться от ракеты

Москва должна отказаться от крылатой ракеты 9М729 или снизить характеристики системы, чтобы дальность ее действия не превышала норм, установленных договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает агентство Reuters.

«Или вы избавитесь от этой системы, избавитесь от пусковой установки, или измените систему так, чтобы ее характеристики не превышали предусмотренную ДРСМД дальность действия», — заявила дипломат.

При этом внесенные российской стороной изменения ракеты 9М729 должны пройти верификацию в США, подчеркнула Томпсон. Она отметила, что в настоящий момент, как полагают в Вашингтоне, радиус действия ракеты составляет от 500 до 5500 километров, что является нарушением ДРСМД.

«Мяч на российской стороне. Они должны проявить инициативу», — подытожила замгоссекретаря.

При этом еще в октябре заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона передала США информацию об испытательных пусках ракеты 9М729. Он подчеркнул, что на общевойсковых учениях «Запад-2017» пуск новой ракеты был произведен «на существенно более низкую дальность, чем 500 км».

Напомним, Вашингтон подозревает Россию в сокрытии реальных тактико-технических характеристик крылатой ракеты 9М729. Эта ракета используется комплексом «Искандер-М» и представляет собой сухопутный вариант ракеты морского базирования «Калибр-НК», дальность действия которой достигает 1400 км.

Пентагон убежден, что наземная версия ракеты может использоваться для поражения целей, расположенных в 5500 км от места пуска. Минобороны России подчеркивает, что дальность действия 9М729 достигает 500 км, сообщает ФАН.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что претензии США являются «необоснованными».

«Мы передали американской стороне все данные по испытанию этой ракеты 9М729, поэтому их претензии не обоснованы по поводу именно этой ракеты. Я считаю, что господину [госсекретарю США Майку] Помпео и всем специалистам нужно как следует разобраться в претензиях по нарушению якобы нашей страной договора и подходить более ответственно к этим серьезнейшим [договорам], на основе которых сегодня держится весь мир. Такие заявления неправильные», — заявил парламентарий в разговоре с НСН.

5 декабря Помпео поставил России ультиматум — если Москва в течение 60 дней «не вернется» к исполнению договора РСМД, то Вашингтон выйдет из него. По словам дипломата, Америка «не собирается создавать ракеты, запрещенные договором», или же проводить их испытания. В МИД России заявили, что Москва соблюдает положения ДРСМД, что США хорошо известно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на ультиматум заявила, что Москва неукоснительно соблюдает положения договора РСМД.

«Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно», — подчеркнула Захарова.

22 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По мнению главы Белого дома, Россия нарушает взятые на себя обязательства по ДРСМД. Речь может идти о ракете 9M729 — генсек НАТО Йенс Столтенберг месяцем ранее заявил, что проводимые российской стороной испытания этой ракеты якобы нарушают договор. В МИД РФ заявили, что Россия никогда не испытывала ракету 9М729 на дальность, нарушающую ДРСМД.

Неделей позже президент США Дональд Трамп подписал поручение Пентагону, Госдепу и ряду других ведомств разработать доклад о «нарушении» Россией ДРСМД. Кроме того, Трамп потребовал изучить вопрос введения новых санкций в отношении России.

Договор РСМД был подписан в 1987 году президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. В советских газетах договор называли «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США — 846 ракет. После более 10 лет тишины США обвинили Россию в нарушении договора — это сделал американский президент Барак Обама в 2014 году.

Следует отметить, что и у Москвы есть определенные вопросы к Вашингтону по части соблюдения американской стороной условий договора. В частности, в ноябре секретарь Совета безопасности России и глава Службы внешней разведки Николай Патрушев заявил, что обвинения в адрес РФ выдвигаются, чтобы отвлечь внимание от нарушений ДРСМД со стороны США.

По словам секретаря Совбеза, США игнорируют очень важные вопросы, в том числе возможность использования универсальных пусковых установок на базах ПРО США в Румынии и Польше для применения крылатых ракет «Томагавк», дальность которых подпадает под ограничения документа.