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#Мы_за_мир: Русские поддержали объятия украинского и российского атлетов, украинцы требуют крови
19 февраля 2018, 21:09 • 230 • Политика
Золотой медалист с Украины обнял бронзового призера из России на олимпийском пьедестале почета.
Социальные сети наперебой обсуждают фотографию российского и украинского спортсменов, обнимающихся на олимпийском пьедестале почета. Героями снимка стали фристайлер с Украины Александр Абраменко и российский спортсмен Илья Буров.
Впервые фото всплыло на странице в социальной сети украинского политического активиста Дмитрия Симанского. Снимок поверг националиста-радикала в настоящий шок.
Однако адекватные пользователи соцсети не поддержали русофобских настроений украинца. Напротив, в фотографии увидели символ мира и дружбы между народами, каковой и должна быть Олимпиада.
Теперь снимок можно легко найти в соцсетях при помощи хештега #мы_за_мир. А пышущим от этого злобой украинским националистам пользователи рекомендуют прекратить смотреть какие-либо спортивные, музыкальные и художественные соревнования.
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