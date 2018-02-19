Мы_за_мир: Русские поддержали объятия украинского и российского атлетов, украинцы требуют крови

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Золотой медалист с Украины обнял бронзового призера из России на олимпийском пьедестале почета.

Социальные сети наперебой обсуждают фотографию российского и украинского спортсменов, обнимающихся на олимпийском пьедестале почета. Героями снимка стали фристайлер с Украины Александр Абраменко и российский спортсмен Илья Буров.

Впервые фото всплыло на странице в социальной сети украинского политического активиста Дмитрия Симанского. Снимок поверг националиста-радикала в настоящий шок.

"Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином", - написал он в Facebook.

Однако адекватные пользователи соцсети не поддержали русофобских настроений украинца. Напротив, в фотографии увидели символ мира и дружбы между народами, каковой и должна быть Олимпиада.

"Нормальные люди видят в этом то, что есть: нормальные отношения между россиянами и украинцами", - пишет Виктория Дита. "Жаль, белорус китайца не задвинул, - был бы весь олимпийский пьедестал наш", - подержал ее Евгений Кожевников.

Теперь снимок можно легко найти в соцсетях при помощи хештега #мы_за_мир. А пышущим от этого злобой украинским националистам пользователи рекомендуют прекратить смотреть какие-либо спортивные, музыкальные и художественные соревнования.

"Предлагаю Верховной раде принять закон "О запрете членам политических партий и сект смотреть международные спортивные соревнования, музыкальные конкурсы, художественные события и комментировать их в форме публичных высказываний". И, соответственно, внести поправки в уголовный кодекс, законы об образовании и здравоохранении", - отреагировал Григорий Бурбеза.