Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцев на Олимпиаде в Пхенчхане раздразнили флагами Донбасса
Пушков: В НАТО нет единства относительно России. Воскресный вечер с Соловьевым о...
Операция "Наблюдатель". Россия из первого ряда смотрит на столкновение Турции и ...
Пушков рассказал о запрете на поставки двигателей с Украины: "Денег не буде...
Главная / Политика

#Мы_за_мир: Русские поддержали объятия украинского и российского атлетов, украинцы требуют крови

19 февраля 2018, 21:09  •  230 • Политика
Золотой медалист с Украины обнял бронзового призера из России на олимпийском пьедестале почета.
Социальные сети наперебой обсуждают фотографию российского и украинского спортсменов, обнимающихся на олимпийском пьедестале почета. Героями снимка стали фристайлер с Украины Александр Абраменко и российский спортсмен Илья Буров.
Впервые фото всплыло на странице в социальной сети украинского политического активиста Дмитрия Симанского. Снимок поверг националиста-радикала в настоящий шок.
"Скажите мне, что это неправда! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься на пьедестале с россиянином", - написал он в Facebook.
Однако адекватные пользователи соцсети не поддержали русофобских настроений украинца. Напротив, в фотографии увидели символ мира и дружбы между народами, каковой и должна быть Олимпиада.
"Нормальные люди видят в этом то, что есть: нормальные отношения между россиянами и украинцами", - пишет Виктория Дита.
"Жаль, белорус китайца не задвинул, - был бы весь олимпийский пьедестал наш", - подержал ее Евгений Кожевников.
Теперь снимок можно легко найти в соцсетях при помощи хештега #мы_за_мир. А пышущим от этого злобой украинским националистам пользователи рекомендуют прекратить смотреть какие-либо спортивные, музыкальные и художественные соревнования.
"Предлагаю Верховной раде принять закон "О запрете членам политических партий и сект смотреть международные спортивные соревнования, музыкальные конкурсы, художественные события и комментировать их в форме публичных высказываний". И, соответственно, внести поправки в уголовный кодекс, законы об образовании и здравоохранении", - отреагировал Григорий Бурбеза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

230
Источник
Похожие новости
19 февраля 2018, 17:54
Лавров - Западу: Дисциплинируйте "Джебхат ан-Нусру", или ее уничтожат
19 февраля 2018, 14:39
Медалька вместо партбилета: Информация о вступлении кандидата в КПРФ не подтвердилась
19 февраля 2018, 08:10
"Партнеры по НАТО встревожены" - в НАТО испугались новой гонки вооружений из-за России

19 февраля 2018, 17:54
Эксперт - о ролике к выборам: Демократия - циничная штука, а выборы - в особенности
19 февраля 2018, 14:39
Спасибо, кэп: МОК разрешил использовать атрибутику России вне ОИ-2018
19 февраля 2018, 15:54
Лавров заявил, что только армия Сирии и ВКС РФ пытаются подавить "Джебхат ан-Нусру"
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 февраля 2018, 11:09
Кто ответит за десятки россиян, погибших в Сирии
13 февраля 2018, 22:09
ОБСЕ, дай оценку: Грызлов поймал за язык украинского "кровавого пастора" Турчинова
15 февраля 2018, 13:09
Рекорд Эрдогана: Турция поссорилась с тремя странами за один день
13 февраля 2018, 15:39
Совет Федерации отправил в отставку сенатора Клинцевича
17 февраля 2018, 00:54
13 человек нагнули всю Америку: Захарова высмеяла обвинения США во вмешательстве
17 февраля 2018, 12:09
Порошенко в Мюнхене вновь «достал из широких штанин»
18 февраля 2018, 12:39
Диверсия в Луганске: Украина готовит наступление на Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.