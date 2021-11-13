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"Мы знали, что это террористы": Европа винит Минск в том, что натворила
13 ноября 2021, 10:20 • 217 • Аналитика
Нынешняя ситуация с нелегалами на белорусско-польской границе, когда евросоюзовское воеводство перекладывает ответственность на кого угодно, вместо того чтобы взглянуть в зеркало, начался отнюдь не этой осенью, не этим летом. И не Минск, которому опять грозят пальчиком из Брюсселя, его устроил.
Франсуа Олланд, выступая на этой неделе в парижском суде, который разбирается в том, кто несет ответственность за теракты в Париже, косвенно признал, что, открывая в 2015 году европейские ворота настежь, и он, и канцлер Меркель, и тогдашнее руководство ЕС отдавали себе отчет в том, что в потоке нелегалов есть, как заметил экс-президент Франции, "террористы".
Напомним, что тогда так называемый балканский маршрут использовался миллионами сирийцев и жителей Ирака, которые спасались от войны (развязанной при полном одобрении Европы) с Дамаском. Во имя, как это и полагается, "величия гражданских свобод, торжества справедливости и общечеловеческих ценностей".
Террористы из группировки ИГ* в этом хаосе чувствовали себя просто отлично, поскольку имели практически неограниченный доступ к вооружениям (его покупали у так называемой оппозиции режиму Асада) и крупному финансированию (например, им щедро платила французская компания Lafarge, у которой на территории, находившейся под контролем ИГ*, были заводы по производству цемента, чтобы предприятия функционировали в прежнем ритме). Было установлено, что Lafarge заплатила террористам более 15 миллионов евро — за защиту своих интересов.
Чтобы объяснить и оправдать пропуск миллионов нелегалов на территорию ЕС, нужна была мощная пиар-поддержка от "неравнодушных лидеров мнений" (творческой интеллигенции) и со стороны прессы.
А чтобы включить оба этих тумблера одновременно, требовался мощный новостной повод.
Но такой, чтобы потряс. Продрал бы благополучных европейцев до их ливера, до печенок, до нутра.
И повод нашли.
Утонувший трехлетний мальчик Айлан/Алан Курди.
Курдская семья из сирийского города Кобани, которая пыталась доплыть в утлой лодчонке до Европы.
Также утонули мама мальчика и его старший брат.
В живых остался лишь отец, потерявший двоих детей и жену.
Тела детей вынесли волны на турецкий берег.
Но фото, которое разошлось по всем медиа, было лишь то, на котором был крошечный мальчик в красной рубашонке и синих шортиках. Он словно спал, поджав ручки и ножки.
Это Айлан Курди.
Малыш, который мог быть сыном, внуком или племянником любого европейца.
Сила удара по эмоциями была такова, что на улицы Берлина и Парижа вышли многотысячные манифестации с требованием принять беженцев.
И Олланд с Меркель, следуя настроениям социума, выступили с заявлением, что две страны — основательницы ЕС намерены добиться открытия границ сообщества.
Что и было сделано.
До терактов в Париже оставалось примерно шесть недель.
Как установило следствие, в этом многомиллионном потоке беженцев были и те, кто примет участие в расстреле в Париже, а потом и те, кто будет фигурировать в подготовке взрывов в брюссельском аэропорту и в метро столицы Бельгии.
Возвращаясь к показаниям Олланда, нужно заметить: бывший французский лидер знал о том, что теракты обязательно произойдут. Более того, его информировали о возможных датах.
"Но не приставишь же к каждому возможному подозреваемому по полицейскому", — добавил человек, который, принимая присягу при вступлении в должность, клялся в течение своего пятилетнего президентского мандата охранять покой и благополучие сограждан.
Нарушение обещаний президента?
Полноте, это всего лишь политика, когда, чтобы следовать глобалистской идеологеме "все люди — братья!", к жизни сегодняшней отношения не имеющей, в заложники берут не только те сотни зрителей, что были на концерте в "Батаклане", но и десятки миллионов жителей объединенной Европы.
Именно с этого момента, с осени 2015 года, массовый приток нелегалов в Европу стал политтехнологическим приемом, способом управлять кризисом, методом расправы с оппонентами (откуда и знаменитые тезисы про "мигрантофобию" и "ксенофобию") и рычагом для введения санкций. И внутри ЕС — как это успели на себе почувствовать, например, в Будапеште, и за его пределами — как это сейчас происходит с Минском.
Собственно, для этого и нагнетается медийный шум, возгоняется напряженность, чтобы в момент, который окажется подходящим, принести сакральную жертву.
Пока сообщения о гибели детей, которые не могут проникнуть на территорию Польши из Белоруссии, не подтверждаются.
Но то, что при развитии сценария в сторону эскалации напряженности (а другого вектора пока не просматривается) такая жертва принесена будет, увы, сомнений мало.
В Париже и Берлине, когда решили поиграть в бисер, но чужими жизнями, вряд ли предполагали, во что выльется их совместное решение открыть границы.
Сегодня и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине у власти — другие люди, но доктрина тем не менее сохраняется.
Она доказала свою эффективность для властей Евросоюза, поэтому рукотворные кризисы, подобные и нынешнему, и тому, что был шесть лет назад, будут продолжаться.
Всякая страна, не угодившая ЕС, может стать мишенью для тысяч нелегалов, желающих "лучшей жизни для своих детей".
И Россия не исключение.
Потребуется дестабилизация (или новые санкции) — тут и возникнут миграционные потоки на границах.
Люди как пешки — но когда и кого в Европе это могло остановить?
Список участников этой партии в шашки все время меняется, но арбитры турнира всегда одни и те же.
Именно они назначают правых и виноватых.
Сейчас в ЕС на все лады обвиняют Лукашенко, но кто станет следующим?
Ответ мы узнаем в самое ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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