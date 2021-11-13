«Мы здесь совершенно ни при чём»: Путин отверг причастность России к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС

Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границах Белоруссии и стран ЕС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, на Россию каждый раз пытаются возложить ответственность «по любому поводу». Однако, по его словам, предпосылки для кризиса были созданы самими странами Запада. Ранее абсурдными обвинения в адрес Москвы назвали в МИД РФ, указав на двойные стандарты Евросоюза. Эксперты считают, что в Брюсселе боятся «потерять лицо» в случае старта переговоров с Минском, поэтому пытаются вовлечь в этот процесс Россию. По мнению аналитиков, такая политика говорит о кризисе практической дипломатии в Европе.

Президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности Москвы к миграционному кризису, который разворачивается на границе Белоруссии и стран ЕС.

«Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чём. На нас всё пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей. Ни одна наша компания не возит. Кстати, «Белавиа», как мне Александр Григорьевич (Лукашенко. — RT) сказал, тоже не возит», — сказал Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

На деле же, как подчеркнул российский лидер, кризис спровоцировали сами западные страны, проводя силовые операции и военные кампании в третьих государствах.

«Не нужно забывать, откуда возникли кризисы, связанные с мигрантами… Это причины, которые были созданы самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и экономический, и военный характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке… и в Афганистане 20 лет воевали. А экономические (причины. — RT) — очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов… Конечно, люди туда и тянутся», — констатировал президент.

При этом он обратил внимание на то, что мигранты проникают в ЕС не только через Белоруссию, так как у республики «безвизовый въезд в страну из стран исхода».

«Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», — считает Владимир Путин.

При этом, с его точки зрения, решения в отношении мигрантов должны приниматься и с учётом гуманитарных вопросов, которыми ряд европейских государств пренебрегает.

«Когда на границе между Белоруссией и Польшей польские пограничники и представители вооружённых сил избивают потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в места их расположения, где дети и женщины на последних месяцах беременности находятся, — ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей», — сказал российский лидер.

Ранее о нарушении международных норм в отношении мигрантов той же Польшей говорил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В связи с этим он отмечал, что у России накопилось множество вопросов к странам ЕС по поводу кризиса на белорусско-польской границе. Дипломат также подчеркнул, что ни Москва, ни Минск не оказывают содействия беженцам по достижению границ Евросоюза.

«Откровенный двойной стандарт»

Стоит отметить, что в Польше не оставляют попыток переложить часть ответственности за сложившуюся ситуацию на Россию. Так, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявлял, что Минск действует якобы по указке Москвы. В свою очередь, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подчеркнул, что в Брюсселе «внимательно наблюдают» за Россией, изучая её «роль» в развернувшемся кризисе.

Об «ответственности» России за наплыв мигрантов говорил и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Аналогичной точки зрения придерживается министр обороны Швеции Петер Хультквист.

В этой связи главы внешнеполитического и оборонного ведомств Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли призвали Россию «повлиять» на белорусские власти.

«Они (Ле Дриан и Парли. — RT) призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Белоруссией, чтобы добиться завершения (миграционного кризиса. — RT)», — говорится в заявлении по итогам встречи в Париже французских министров с их российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Однако в Министерстве иностранных дел РФ назвали все подобные обвинения абсурдными, отметив, что истинное положение дел в ЕС предпочитают замалчивать.

«Уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным… При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов», — цитировал ТАСС уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григория Лукьянцева.

Мигранты на белорусско-польской границе

Reuters

© Ramil Nasibulin/BelTA

При этом он напомнил, какой острой и жёсткой бывает реакция и критика европейских стран, когда аналогичные события происходят в других государствах.

«Здесь действия европейских стран, граничащих с Белоруссией, либо вообще замалчиваются, либо говорится, что всё это необходимые меры. Это совершенно откровенный двойной стандарт в оценке соответствующей ситуации», — сказал дипломат.

Между тем, по оценке белорусского Госпогранкомитета, на границе с Польшей находятся около 2 тыс. беженцев разных национальностей. При этом, как отметил зампредседателя ведомства Игорь Буткевич, часть мигрантов смогла прорваться на территорию Польши, однако оказалась заблокирована там из-за колючей проволоки. И польские пограничники, по его словам, пытаются идти на провокации.

«Скажу больше — польские представители, которые там находятся, провоцируют их разрушить белорусский забор и проникнуть на территорию Беларуси», — рассказал Буткевич изданию «СБ. Беларусь сегодня».

«Кризис практической дипломатии»

Эксперты отмечают, что попытки западных стран возложить на Россию ответственность за любые проблемы уже стали традицией. При этом, отмечают аналитики, иностранным политикам порой даже не нужен соответствующий предлог.

«Что касается логики в нынешних выпадах в адрес Москвы, то в отсутствии диалога между ЕС и Минском обвинить Россию — это способ создать видимость своей деятельности, что позволяет обойти факт необходимости прямых переговоров с Минском», — пояснил RT президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

При этом, отметил он, в Брюсселе не хотят признавать свои промахи, которые и привели к нынешней ситуации с мигрантами.

«Вся европейская миграционная политика последнего десятилетия — сплошная череда ошибок. Но признать это нельзя. Поэтому лучше попытаться переключить общественное внимание на действия других стран. Но обращение к РФ, которая не имеет никакого отношения к сложившемуся кризису, говорит о серьёзнейшем идеологическом кризисе и кризисе практической дипломатии в Брюсселе, который дискредитирует себя практически каждым заявлением», — подчеркнул Межевич.

В свою очередь, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда считает, что европейские политики не хотят напрямую обращаться к Минску, так как в этом случае рискуют «потерять лицо». Ведь многие из них так и не признали итоги последних президентских выборов в республике.

«Поэтому они юридически и политически имиджево не могут выстраивать диалог. Поэтому Россия в этом случае для ЕС выступает в роли некоего легитимного проводника. И через Москву Брюссель хочет добиться влияния на Минск», — пояснил в комментарии RT эксперт.

Военные западных коалиционных сил в Ираке в 2014 году

© REUTERS/Azad Lashkari

Рекеда также напомнил, что именно из-за интервенций западных стран на Ближний Восток ЕС теперь сталкивается с огромным количеством ищущих лучшей жизни мигрантов.

«Однако в ЕС не признают такую жёсткую взаимосвязь между своими действиями в этих странах и потоком беженцев, в связи с чем они и продолжают наступать на одни и те же грабли», — подытожил аналитик.