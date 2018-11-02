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Мы здесь навсегда: Шойгу пообещал постоянные учения России в Средиземноморье
02 ноября 2018, 17:09 • 68 • Политика
Средиземноморье будет постоянной ареной учений ВМФ и авиации России, заявил глава Минобороны РФ.
Масштабные учения сил Военно-морского флота и авиации России, проходящие под названием «Океанский щит» будут вестись на постоянной основе. Об этом в пятницу рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
Учения «Океанский щит» в текущем году в первый раз в современной истории государства состоялись в Средиземном море.
«Подобные учения будут проводиться на постоянной основе», - заявил Шойгу. Министр отметил, что в Средиземном море сейчас создана крупная межфлотская группировка ВМФ РФ, способная автономно принимать решения по широкому кругу задач с учетом меняющейся ситуации.
Руководит учениями Главное командование ВМФ из центра управления, находящегося в Санкт-Петербурге. Кроме того, управление осуществляется через вспомогательный пункт управления в сирийском порту Тартус, добавил Шойгу.
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