«Мы здесь хуже скота». Трудовая миграция по-украински • 38 • Аналитика Смертельный заработок

Самое незавидное положение среди трудовых мигрантов с Украины складывается в Польше. Сама восточноевропейская держава относительно недавно избавилась от хронической безработицы, и поэтому поляки настороженно относятся к приезжим, повышающим конкуренцию за рабочие места. Интересно, что Польше удалось освободиться от лишней рабочей силы только после открытия границы Евросоюза – тогда молодежь широкой рекой хлынула в Великобританию и Ирландию. А когда оказалось, что даже собирать урожай некому, пришлось звать на помощь близлежащую и не самую обеспеченную Украину. В настоящее время на территории Польши находится единовременно не менее 2 млн. украинцев и, похоже, это только официальные данные. Фактически они замещают рабочие места тех, кто уехал в развитые страны Западной Европы на более высокие заработки. Статистика говорит, что на заработную плату менее 1000 евро в месяц коренное население Польши идет с небольшой охотой.









Поэтому эту нишу с разной степенью успешности занимают заробитчане с Украины, хотя их средний заработок все-таки не дотягивает до 1000 и составляет 600-650 евро. Кризис в отношениях с Россией серьезно усугубил ситуацию с работой на Украине – безработным пришлось искать свое место на Западе, соглашаться на гораздо более тяжелые условия. Почему украинцы терпят это и не выезжают дальше на запад – в Германию, Францию и Великобританию? Там ведь гораздо более высокие зарплаты и лояльное отношение. Все дело в незнании даже английского языка, не говоря уже о немецком и французском, а также сложности с оформлением визы. Все это делает Польшу основным источником заработка для миллионов трудовых мигрантов с Украины, что вызывает раздражение среди местных. Прежде всего мало кто старается соблюдать хоть какие-нибудь условия трудового законодательства – часть украинцев трудится на нелегальной основе. Ужасающим стал случай с Василием Чорнеем, которого начальница в бессознательном состоянии вывезла умирать в лес. Тело несчастного нашли лесники вблизи города Вонгровца в Великопольском воеводстве. Чорней нелегально работал на небольшой фирме, занимающейся изготовлением гробов, и в один из жарких дней ему стало плохо. Вызвать скорую для работодательницы означало вскрыть наличие нелегалов на производстве, поэтому она просто распустила работников и увезла умирающего подальше. В итоге полячке-убийце грозит до пяти лет лишения свободы, впрочем, как и коллеге-гробовщику с Украины за сокрытие факта преступления и неоказание первой помощи. Конечно, такие вопиющие случаи, ведущие к смерти заробитчан, расследуются полицией, и виновные скорее всего понесут ответственность. Чего нельзя сказать про регулярные унижения и избиение украинцев в Польше – здесь сам факт потасовки станет для гастарбайтеров с востока причиной для депортации на родину.





Николай Саенко после 18-дневной комы, символ польско-украинского братства, и Юрий Чеботарёв со сломанным носом



Так, в начале октября Юрий Чеботарёв, работавший одновременно и актером в познаньском театре, и поваром в пиццерии, после разборок с хозяином забегаловки оказался со сломанным носом. Чеботарёв встал перед выбором: или пропустить театральную постановку, или лишиться работы в пиццерии. Он выбрал второе и после спектакля вернулся за расчетом. Для Юрия все это закончилось избиением со сломанным носом и вызовом полиции. Хозяин все-таки вернул заработанные украинцев деньги, но до сих пор неизвестно, понесет ли он какое-нибудь наказание. При этом, по словам Чеботарева, если на лице поляка оказалась бы хоть одна ссадина, актера и по совместительству повара выгнали бы из страны.



«Мы рады всем клиентами, однако недолюдям – нет»

В Польше сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, такой наплыв украинцев все больше раздражает часть населения, а с другой стороны, спрос на низкоквалифицированный труд гастарбайтеров все никак не снижается. Радикальная часть общества не выносит украинскую речь на улицах и готова с кулаками защищать страну от восточных «оккупантов». В этой связи показательна история Николая Саенко, который после стычки у ночного клуба «Черная лошадь» может остаться инвалидом. Он с братом Владиславом в конце августа решил весело провести время и, по словам свидетелей, первое время в клубе не привлекал особого внимания. До тех пор, пока он не перекинулся с братом парой слов на мове. Охранники жестоко избили обоих Саенко. В итоге 23-летний Николай сейчас в больнице с тяжелым отеком мозга, переломами и параличом половины тела. У поляков, в отличие от немцев, отсутствует комплекс вины на почве национализма, что становится чуть ли не смертельным приговором украинцам, попавшим под горячую руку. В ход идут даже бутылки с зажигательной смесью – ими закидали общежитие украинцев, занятых на стройке метров в Варшаве. К счастью, атака националистов обошлась без жертв.



Полиция Польши во многом провоцирует такое поведение радикалов – если стычки не закончились тяжелыми увечьями и смертью, заявления от заробитчан силовики стараются не принимать. Но даже и без физического насилия к украинцам относятся как к людям второго сорта, а порой даже как к рабам. К примеру, рабочий день Михаила Бабенко из Винницы на земле польской составляет не менее 10-12 часов – он разгружает продукты в магазине «Бедронка» шесть дней в неделю. Как рассказывает сам гастарбайтер, глаза от таких нагрузок сами закрываются, питаться приходится чем попало, а жить в маленькой комнате хостела с 12 такими же несчастными. В прошлом году прокуратуре Польши пришлось инициировать дело о законном лишении свободы нескольких десятков работников с Украины. Группа предприимчивых полячек свозила заробитчан в лагерь, забирала документы и вынуждала работать на стройке. Все это вкупе позволяет Польше получать колоссальные барыши от использования дешевой рабочей силы с Востока. Серьезную панику у руководства страны вызывают перспективы грядущей либерализации миграционной политики соседней Германии — скоро в Польше придется платить достойную зарплату и создавать человеческие условия труда не только для коренных, но и для гостей с Украины.





Типичные условия для нелегального работника с Украины. У официально устроенного бытовые условия ненамного лучше



Стать «успешной леди» на Украине становится все более проблематично, поэтому немалую часть в потоке трудовой миграции занимают женщины. В среднем это около 40% от всего потока миграции, но так было не всегда. До 2014 года именно женщины составляли большую часть выезжающих в Польшу заробитчан. Помимо унизительной работы в эскорт-агентствах Польши (до 40% всех жриц любви в стране с Украины и Болгарии), женщины среди прочего выбирают профессии посудомоек, уборщиц, воспитательниц и сиделок. Но и здесь не обходится без моральных унижений, хотя и относительно неплохо оплачиваемых. Так, 30-летняя Оксана Минченко из Ровно в интервью изданию «Аргументы и факты» поделилась впечатлениями от нелегальной работы сиделкой у польской старушки. Бабушка оказалась совсем не божьим одуванчиком:

«Пенсионерка злая, постоянно на меня кричала, оскорбляла… Один раз я подала ей воду, а она мне её в лицо выплеснула. Мою подругу хозяйка вообще ударила, назвала «украинской курвой». Терпим, а что делать… Мы же нелегалы – выгонят взашей».



В месяц нелегально трудоустроенная Оксана получала 650 евро. Откровенно ксенофобские заявления можно слышать в Польше не только из уст простых жителей, но в объявлениях типа «на работу требуется» в социальных сетях. Так, в Гдыне одна забегаловка нуждалась в шеф-поваре и среди требований к кандидату можно было встретить «украинцам или другим подобным просьба не обращаться». Здравомыслящая часть польской Гдыни в справедливом гневе призвала ресторатора к ответу, на что услышала: Оказаться за дверью

«Мы рады всем клиентам, однако недолюдям – нет».



Опять же мы не будем уподобляться польским радикалам и не станем под одну гребенку грести весь народ польский. Большая часть населения страны, если верить официальной статистике, скорее дружелюбно относится к приезжим с Украины. Среди раздражающих факторов приводят слабое знание польского, что приводит к неудобству в торговых центрах и сфере услуг. Однако общий уровень отношения поляков к украинцам не идёт ни в какое сравнение с гостеприимством России. Пострадавшие после поджога общежития в Варшаве заробитчане откровенно признавались, что и у нас им было порой нелегко, но чтобы их закидывали коктейлями Молотова в столице…





Вообще, для едва живой экономики Украины гастарбайтеры являются неплохим источников капитала – до 14 млрд. евро ежегодно переводится жителям нашего западного соседа, что во многом позволяет поддерживать страну на плаву. А бегущим от безработицы на родине украинцам приходится в Польше пользоваться лайфхаком – разговаривать в публичных местах исключительно на русском языке. Самое незавидное положение среди трудовых мигрантов с Украины складывается в Польше. Сама восточноевропейская держава относительно недавно избавилась от хронической безработицы, и поэтому поляки настороженно относятся к приезжим, повышающим конкуренцию за рабочие места. Интересно, что Польше удалось освободиться от лишней рабочей силы только после открытия границы Евросоюза – тогда молодежь широкой рекой хлынула в Великобританию и Ирландию. А когда оказалось, что даже собирать урожай некому, пришлось звать на помощь близлежащую и не самую обеспеченную Украину. В настоящее время на территории Польши находится единовременно не менее 2 млн. украинцев и, похоже, это только официальные данные. Фактически они замещают рабочие места тех, кто уехал в развитые страны Западной Европы на более высокие заработки. Статистика говорит, что на заработную плату менее 1000 евро в месяц коренное население Польши идет с небольшой охотой.Поэтому эту нишу с разной степенью успешности занимают заробитчане с Украины, хотя их средний заработок все-таки не дотягивает до 1000 и составляет 600-650 евро. Кризис в отношениях с Россией серьезно усугубил ситуацию с работой на Украине – безработным пришлось искать свое место на Западе, соглашаться на гораздо более тяжелые условия. Почему украинцы терпят это и не выезжают дальше на запад – в Германию, Францию и Великобританию? Там ведь гораздо более высокие зарплаты и лояльное отношение. Все дело в незнании даже английского языка, не говоря уже о немецком и французском, а также сложности с оформлением визы. Все это делает Польшу основным источником заработка для миллионов трудовых мигрантов с Украины, что вызывает раздражение среди местных. Прежде всего мало кто старается соблюдать хоть какие-нибудь условия трудового законодательства – часть украинцев трудится на нелегальной основе. Ужасающим стал случай с Василием Чорнеем, которого начальница в бессознательном состоянии вывезла умирать в лес. Тело несчастного нашли лесники вблизи города Вонгровца в Великопольском воеводстве. Чорней нелегально работал на небольшой фирме, занимающейся изготовлением гробов, и в один из жарких дней ему стало плохо. Вызвать скорую для работодательницы означало вскрыть наличие нелегалов на производстве, поэтому она просто распустила работников и увезла умирающего подальше. В итоге полячке-убийце грозит до пяти лет лишения свободы, впрочем, как и коллеге-гробовщику с Украины за сокрытие факта преступления и неоказание первой помощи. Конечно, такие вопиющие случаи, ведущие к смерти заробитчан, расследуются полицией, и виновные скорее всего понесут ответственность. Чего нельзя сказать про регулярные унижения и избиение украинцев в Польше – здесь сам факт потасовки станет для гастарбайтеров с востока причиной для депортации на родину.Николай Саенко после 18-дневной комы, символ польско-украинского братства, и Юрий Чеботарёв со сломанным носомТак, в начале октября Юрий Чеботарёв, работавший одновременно и актером в познаньском театре, и поваром в пиццерии, после разборок с хозяином забегаловки оказался со сломанным носом. Чеботарёв встал перед выбором: или пропустить театральную постановку, или лишиться работы в пиццерии. Он выбрал второе и после спектакля вернулся за расчетом. Для Юрия все это закончилось избиением со сломанным носом и вызовом полиции. Хозяин все-таки вернул заработанные украинцев деньги, но до сих пор неизвестно, понесет ли он какое-нибудь наказание. При этом, по словам Чеботарева, если на лице поляка оказалась бы хоть одна ссадина, актера и по совместительству повара выгнали бы из страны.В Польше сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, такой наплыв украинцев все больше раздражает часть населения, а с другой стороны, спрос на низкоквалифицированный труд гастарбайтеров все никак не снижается. Радикальная часть общества не выносит украинскую речь на улицах и готова с кулаками защищать страну от восточных «оккупантов». В этой связи показательна история Николая Саенко, который после стычки у ночного клуба «Черная лошадь» может остаться инвалидом. Он с братом Владиславом в конце августа решил весело провести время и, по словам свидетелей, первое время в клубе не привлекал особого внимания. До тех пор, пока он не перекинулся с братом парой слов на мове. Охранники жестоко избили обоих Саенко. В итоге 23-летний Николай сейчас в больнице с тяжелым отеком мозга, переломами и параличом половины тела. У поляков, в отличие от немцев, отсутствует комплекс вины на почве национализма, что становится чуть ли не смертельным приговором украинцам, попавшим под горячую руку. В ход идут даже бутылки с зажигательной смесью – ими закидали общежитие украинцев, занятых на стройке метров в Варшаве. К счастью, атака националистов обошлась без жертв.Полиция Польши во многом провоцирует такое поведение радикалов – если стычки не закончились тяжелыми увечьями и смертью, заявления от заробитчан силовики стараются не принимать. Но даже и без физического насилия к украинцам относятся как к людям второго сорта, а порой даже как к рабам. К примеру, рабочий день Михаила Бабенко из Винницы на земле польской составляет не менее 10-12 часов – он разгружает продукты в магазине «Бедронка» шесть дней в неделю. Как рассказывает сам гастарбайтер, глаза от таких нагрузок сами закрываются, питаться приходится чем попало, а жить в маленькой комнате хостела с 12 такими же несчастными. В прошлом году прокуратуре Польши пришлось инициировать дело о законном лишении свободы нескольких десятков работников с Украины. Группа предприимчивых полячек свозила заробитчан в лагерь, забирала документы и вынуждала работать на стройке. Все это вкупе позволяет Польше получать колоссальные барыши от использования дешевой рабочей силы с Востока. Серьезную панику у руководства страны вызывают перспективы грядущей либерализации миграционной политики соседней Германии — скоро в Польше придется платить достойную зарплату и создавать человеческие условия труда не только для коренных, но и для гостей с Украины.Типичные условия для нелегального работника с Украины. У официально устроенного бытовые условия ненамного лучшеСтать «успешной леди» на Украине становится все более проблематично, поэтому немалую часть в потоке трудовой миграции занимают женщины. В среднем это около 40% от всего потока миграции, но так было не всегда. До 2014 года именно женщины составляли большую часть выезжающих в Польшу заробитчан. Помимо унизительной работы в эскорт-агентствах Польши (до 40% всех жриц любви в стране с Украины и Болгарии), женщины среди прочего выбирают профессии посудомоек, уборщиц, воспитательниц и сиделок. Но и здесь не обходится без моральных унижений, хотя и относительно неплохо оплачиваемых. Так, 30-летняя Оксана Минченко из Ровно в интервью изданию «Аргументы и факты» поделилась впечатлениями от нелегальной работы сиделкой у польской старушки. Бабушка оказалась совсем не божьим одуванчиком:В месяц нелегально трудоустроенная Оксана получала 650 евро. Откровенно ксенофобские заявления можно слышать в Польше не только из уст простых жителей, но в объявлениях типа «на работу требуется» в социальных сетях. Так, в Гдыне одна забегаловка нуждалась в шеф-поваре и среди требований к кандидату можно было встретить «украинцам или другим подобным просьба не обращаться». Здравомыслящая часть польской Гдыни в справедливом гневе призвала ресторатора к ответу, на что услышала:Опять же мы не будем уподобляться польским радикалам и не станем под одну гребенку грести весь народ польский. Большая часть населения страны, если верить официальной статистике, скорее дружелюбно относится к приезжим с Украины. Среди раздражающих факторов приводят слабое знание польского, что приводит к неудобству в торговых центрах и сфере услуг. Однако общий уровень отношения поляков к украинцам не идёт ни в какое сравнение с гостеприимством России. Пострадавшие после поджога общежития в Варшаве заробитчане откровенно признавались, что и у нас им было порой нелегко, но чтобы их закидывали коктейлями Молотова в столице…Вообще, для едва живой экономики Украины гастарбайтеры являются неплохим источников капитала – до 14 млрд. евро ежегодно переводится жителям нашего западного соседа, что во многом позволяет поддерживать страну на плаву. А бегущим от безработицы на родине украинцам приходится в Польше пользоваться лайфхаком – разговаривать в публичных местах исключительно на русском языке. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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