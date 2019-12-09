Мы выйдем под флагом России, без исключений: WADA не удалось отобрать у русских Евро-2020

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение не допускать Россию до международных соревнований в ближайшие четыре года и не давать нашей стране права на проведение мировых событий на своей территории. Более того, мы не можем даже подавать заявки на первенства в течение четырёх лет. Но... и в этой ситуации есть исключения, что лишний раз показывает весь цинизм происходящего. Впрочем, это только на пользу.

Например, прямо сейчас мы можем объяснить, почему европейским первенствам в России ничего не угрожает. По крайней мере, если речь идёт о чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Для начала The New York Times уже написали со ссылкой на WADA, что футбольный ЧЕ у России никто не заберёт. Санкции на это событие не распространяются. И в этом комментарии агентства скрывается отсылка и к другим европейским первенствам.

В WADA говорят, что европейский чемпионат по футболу не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. А значит, "дотянуться" до ЧЕ функционеры WADA просто не в состоянии. Кстати, генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин с ТАСС, уже добавил, что на ЧЕ-2020 по футболу наша сборная выйдет под российским флагом. Без исключений:

"На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведёт его на высшем уровне".

Что касается других международных первенств, у России всё ещё есть возможность получить их окончательно и бесповоротно. Как минимум, решение WADA сможет вступить в силу не раньше весны 2020 года, о чём заявил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков. Есть время, чтобы опротестовать несправедливые требования агентства в CAS и одержать победу, как это уже случилось в прошлые этапы нападок на российских спортсменов.