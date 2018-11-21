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«Мы выступаем за отмену права вето»: Украина призвала к реформированию Совбеза ООН

21 ноября 2018, 06:24  •  90 • Политика
Украина потребовала пересмотреть и реформировать механизмы реализации права вето постоянными членами Совбеза ООН, а также предоставить группе восточноевропейских государств еще как минимум одно место в данном руководящем органе. «Таким образом, мы выступаем за отмену права вето и решительно поддерживаем все инициативы, направленные на ограничение применения права вето», — заявил представитель Украины в Генассамблеи.
По словам украинского дипломата, упразднение права вето, которым обладают постоянные члены СБ ООН с момента основания организации, является одним из наиболее важных приоритетов его страны. Так, представитель Незалежной заявил, что считает данный шаг необходимым.
Он указал, что за последние годы мир мог видеть «слишком много случаев», когда постоянные члены Совбеза злоупотребляли правом вето. Дипломат настаивает, что тем они пренебрегли своими обязанностями по сохранению мира на планете и структуры международной безопасности.
Напомним, что это уже не первый раз в этом году, когда Украина выдвигает подобного рода предложение. В апреле 2018-го к лишению России права вето в СБ призвал президент Украины Петр Порошенко.

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