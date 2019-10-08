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«Мы высоко над облаками»

08 октября 2019, 03:39  •  38 • Политика
Президенту России 7 октября исполнилось 67 лет. В нынешнем году глава государства отметил день рождения в кругу родных и близких. Лично Владимира Путина поздравили не только российские политики, но и руководители других стран, с которыми он успел кратко обсудить рабочие вопросы. А в столице Южной Осетии в этот день появилась улица имени лидера РФ, сообщили «Известиям» в администрации Цхинвала.

Прогулка по тайге

Накануне своего дня рождения Владимир Путин — любитель активного отдыха и российской природы — отправился в сибирскую тайгу. Глава государства в компании министра обороны Сергея Шойгу гулял по лесу, собирал грибы и ездил за рулем внедорожника. Политики также устроили пикник у костра и поднялись на горные вершины, чтобы оттуда полюбоваться Енисеем.
— Мы высоко над облаками, намного выше облаков забрались, — рассказал российский лидер.
Судя по кадрам, которые быстро распространились по интернету, государственные деятели, фактически не имеющие времени на полноценный отдых, в ходе тура по тайге смогли расслабиться хотя бы на несколько часов. В непринужденной и дружественной атмосфере политики шутили и наслаждались красотами Сибири. При этом российский лидер не забыл отметить: нужно стремиться к тому, чтобы и в Москве воздух был такой же, как в тайге.

В семейном кругу

Непосредственно день рождения президент отмечал с родными и друзьями. В течение всего дня президенту поступали поздравительные телеграммы и звонки. Например, премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал главе государства «здоровья и успехов в работе на благо России».
Лично президента РФ поздравляли по телефону и зарубежные лидеры, с которыми он смог кратко обсудить как двусторонние вопросы, так и проблемы международного характера.
— Как всегда бывает во время таких телефонных разговоров, помимо поздравлений, естественно, каждый раз [собеседники] затрагивают и рабочие моменты, которые касаются и региональных дел, и двусторонних вопросов. Поэтому первая половина дня фактически носит и рабочий характер, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что только к 12:30 мск времени Владимир Путин провел уже десяток телефонных разговоров. Президенту позвонили практически все лидеры стран СНГ, с которыми он, скорее всего, обменялся и парой фраз насчет предстоящего саммита Содружества в Ашхабаде. Также главу государства лично поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На льду, на острове и в Кремле

В предыдущие годы Владимир Путин нередко совмещал день рождения с работой. Так, несколько раз российский лидер 7 октября принимал участие в различных международных мероприятиях. К примеру, в 2002 году президент РФ отмечал 50-летний юбилей в Кишиневе, где проходил саммит СНГ, а свой 61-й день рождения в 2013-м он провел на Бали, где состоялся саммит АТЭС.
К слову, именно на индонезийском острове Владимир Путин впервые отпраздновал день рождения в компании лидера другой страны — им оказался глава Поднебесной Си Цзиньпин.
— У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали, — рассказал позже президент РФ.
Тем не менее по возможности Владимир Путин старается проводить день рождения в кругу родных и близких на природе или в родном Санкт-Петербурге. В 2014 году российский лидер, например, взял официальный выходной и отправился в сибирскую тайгу, где, как сам заявил, «по горам проходил почти 9 км».
Хорошо запомнилось журналистам и 7 октября 2015 года. В этот день Владимир Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги и забросил семь шайб. Стоит отметить, что лишь однажды президент праздновал свой день рождения официально — в 2007 году, когда ему исполнилось 55 лет.
— Вы знаете, я обычно не устраиваю никаких праздников, но в этом году в связи с тем, что срок президентских полномочий подходит к концу и у меня почти круглая дата, счел возможным пригласить завтра в Кремль постоянных членов Совета безопасности, руководство Вооруженных Сил, включая командующих округами, родами и видами войск, — заявил тогда Владимир Путин.

В мире животных

Что касается подарков главе государства, то они зачастую были так или иначе связаны с животным миром. К примеру, в 2008 году Владимир Путин получил двухмесячного уссурийского тигренка. Тигрица по имени Маша была затем передана в геленджикский «Сафари-парк».
В 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому лидеру щенка алабая по кличке Верный. В 2002 году президент Молдавии Владимир Воронин преподнес Владимиру Путину хрустального крокодила, подчеркнув, что это «единственное животное, которое не сдает назад».
Ранее российский лидер получал в качестве подарков, например, антикварное издание книги Александра Бенуа о Царском Селе от Дмитрия Медведева, пододеяльник с ручной вышивкой от бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, саке от премьер-министра Японии Синдзо Абэ и торт от китайского лидера Си Цзиньпина.
В этом году президент также получил довольно нетипичный подарок. Власти Южной Осетии решили 7 октября «переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала» в честь Владимира Путина. Ранее она носила название Московская. Как пояснили «Известиям» в администрации города, вопрос о переименовании обсуждался давно, однако окончательное решение приурочили к празднику.

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