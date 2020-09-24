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«Мы высадились на заднем дворе России!» — Минобороны Британии оскорбило Украину

24 сентября 2020, 02:35  •  21 • Украина

Одну гордую «незалежную» страну Министерство обороны Великобритании неожиданно назвало «задним двором» России. В то время как киевские пропагандисты не перестают восхищаться совместными с НАТО учениями на территории своей страны, партнёры вдруг показывают истинное отношение к Украине.

На своей официальной странице в соцсети военное ведомство Соединённого Королевства опубликовало информацию о ходе совместных с ВСУ учений «Объединённые усилия — 2020». В сообщении речь идёт о высадке британских парашютистов под Николаевом в рамках проверки готовности оказания быстрой помощи союзникам. Подпись к фотографии гласит: «Мы высадились на заднем дворе России».

Пост британского Минобороны прокомментировал одесский журналист Юрий Ткачёв:

«Продолжается время офигительных историй.Официальный твиттер Минобороны Великобритании сопроводил новость о высадке парашютистов в Николаевской области в рамках учений „Объединённые усилия — 2020” фоторепортажем, озаглавленным „Мы высадились на заднем дворе России”.

Это просто вам для понимания того, как нас воспринимают наши „западные партнёры”: как российский задний двор. Ну и вот они радостно рапортуют: этот самый задний двор (Украину) они отжали. Молодцы какие».

К этому можно добавить, как от этой же высадки британских десантников пришёл в восторг украинский военный эксперт Арестович. Впечатлённый «патрiот» передавал привет российским десантникам и заявлял, что «незалежная» получила уже «зонтик НАТО».

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