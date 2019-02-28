«Мы вынуждены адекватно реагировать»: Шойгу обвинил США в намерении изменить режим контроля над вооружениями

Несмотря на сложившуюся в мире напряжённую обстановку, США пытаются манипулировать международным правом и изменить в свою пользу режим контроля над вооружениями. В частности, Вашингтон стремится затруднить деятельность Москвы в рамках Договора по открытому небу, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также констатировал, что на этом фоне продолжает развиваться система передового базирования НАТО в странах Балтии, Восточной и Южной Европы, растут масштабы учений вблизи российских границ. В такой обстановке Москва вынуждена реагировать, укрепляя обороноспособность страны. Эксперты отмечают, что Вашингтон всегда старается использовать в своих целях соглашения, ограничивающие военные возможности тех или иных стран.

В сложившейся сейчас в мире напряжённой обстановке Соединённые Штаты пытаются манипулировать международным правом и стараются изменить в свою сторону сложившуюся систему контроля над вооружениями. В том числе затруднить деятельность России в рамках действующего Договора по открытому небу (ДОН). Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

По словам министра, международная обстановка в настоящее время характеризуется обострением конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределённости, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах планеты, а также ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России.

«При этом США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу», — констатировал Шойгу.

На этом фоне министр обратил особое внимание на продолжающееся развитие системы передового базирования НАТО в странах Балтии, Восточной и Южной Европы. Кроме того, в последние годы более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых всё активнее привлекаются не входящие в Североатлантический альянс Украина и Грузия.

«Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире», — подчеркнул Шойгу.

«В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с плановым наращиванием боевых возможностей соединений и воинских частей», — отметил глава Минобороны.

Министр сообщил о проводимой ведомством работе по совершенствованию боевого состава войск и системы их базирования. Так, доля современных образцов вооружения уже доведена в частях и подразделениях Западного военного округа (ЗВО) до 54%, Южного (ЮВО) — до 60%, а Восточного (ВВО) — до 51%.

При этом Шойгу рассказал о ряде запланированных на 2019 год мероприятий. В частности, в ЗВО будет сформирован зенитный ракетный полк мобильного резерва, который позволит на 40% увеличить эффективность прикрытия объектов на Балтийском операционном направлении. А в ВВО будет создано управление смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады, что позволит нарастить эффективность системы ПВО на Амуро-Сахалинском направлении на 15%.

Также запланировано проведение совместных учений вооружённых сил России и Белоруссии «Щит Союза — 2019» и специальных манёвров с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2019». В связи с этим министр обороны напомнил, что эти учения носят плановый, исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

«Везде, где можно, создаётся напряжённость»

По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, Соединённые Штаты уже много лет не гнушаются нарушением соглашений, в том числе и международных. Ярким примером этого может служить односторонний выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Санкционный список, наверное, заканчивается, вот и появляются новые бредовые идеи, которые направлены не на обеспечение мировой безопасности, а на то, чтобы посеять хаос и нестабильность. Чем, собственно, администрации президентов США и отличались», — отметил парламентарий.

При этом собеседник RT подчеркнул, что в сложившейся ситуации действия Москвы носят исключительно оборонительный характер, поскольку не Россия размещает свои ударные силы вблизи границ США и НАТО — всё с точностью до наоборот.

«Они проводят учения, бряцают оружием вблизи границ России. Участились пролёты разведывательной авиации у наших границ. О какой угрозе со стороны России и нашей «активности» может идти речь? Есть только активность США и НАТО, которые несут нестабильность во всём мире. Россия принимает оборонительные меры на своей территории, а все другие утверждения Запада контрпродуктивны и безосновательны», — добавил Красов.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в разговоре с RT констатировал, что США всегда при подписании соглашений, ограничивающих вооружение и военную деятельность, исходили из посыла, что эти договоры носят не столько политический, сколько военно-технический характер.

«То есть они должны ограничить и затруднить нам (прежде всего СССР и России) развитие неких программ и облегчить США некие программы. Это их принципиальный подход вне зависимости от видов и систем оружия. Это полностью касается и ДРСМД, и стратегических вооружений, и Договора по открытому небу, который, в принципе, был американской инициативой», — отметил эксперт.

Политолог напомнил, что одно время Вашингтон пиарился на соглашении по открытому небу (подписанты которого позволяют участникам договора совершать регламентированные облёты территорий друг друга), доказывая, что ему нечего скрывать и что Москва якобы боится этого договора.

«По инициативе США мы пошли на заключение договора и сейчас считаем, что он может быть полезен. Потому что если у вас возникают какие-то сомнения и вы не можете в полной мере их развеять, то вы можете использовать легальные полёты специальных самолётов, которые предназначены для контроля наземного пространства с воздуха. К таким полётам американцы вдруг охладели, стали придумывать какие-то ограничения на марки этих самолётов, на районы полётов и так далее», — отметил Подберёзкин.

Напомним, что в последние годы с появлением у России новых инспекционных самолётов Ту-214ОН участились взаимные обвинения Москвы и Вашингтона в нарушении Договора по открытому небу. А в августе 2018-го США ввели ограничения на сотрудничество по этому соглашению, включая запрет на модернизацию американских инспекционных самолётов до предоставления конгрессу документов, которые подтверждают «выполнение Россией ДОН». При этом Вашингтон отказывается допускать российский самолёт Ту-214ОН к наблюдательным полётам в рамках договора, хотя эксперты из 22 других делегаций подтвердили его соответствие требованиям соглашения.

По словам Подберёзкина, подобный подход в очередной раз подтверждает: принципиальная позиция США заключается в том, что Вашингтон не хочет никаких договорённостей. А те соглашения, которые были заключены в прошлом и были следствием компромиссов, Соединённые Штаты хотят «переделать под себя».

«Новые соглашения они не хотят заключать, поскольку любая подобная договорённость действует вопреки американской стратегии силового принуждения. Поэтому везде, где можно, создаётся напряжённость — на всех полях, даже там, где в этом нет особой необходимости. И Договор по открытому небу — один из примеров того, как американцы себя ведут», — подытожил эксперт.

Добавим, что, несмотря на сложную обстановку вокруг ДОН, на этой неделе должен состояться первый с ноября 2017 года наблюдательный полёт американского самолёта-разведчика над территорией Российской Федерации. Boeing OC-135B со специалистами совместной миссии США и Великобритании вылетит с аэродрома Хабаровска и пройдёт по заранее согласованному маршруту. Причём российские специалисты на борту самолёта будут контролировать строгое соблюдение параметров полёта и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.