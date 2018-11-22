«Мы встречались уже 23 раза»: Синдзо Абэ перечислил, за что ценит Владимира Путина

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью рассказал, как высоко ценит отношения с Владимиром Путиным. «Мы встречались уже 23 раза», - напомнил он, перечислив те факты и обстоятельства, которые заставляют его дорожить общением с российским президентом.

Синдзо Абэ признался: в общении с Владимиром Путиным он всегда чувствует, что с российским президентом можно поговорить по душам. «Он мне дорог как партнер», - говорит японский премьер.

Абэ отметил, что с Путиным может обсуждать любые вопросы, даже самые сложные, такие как заключение мирного договора между Россией и Японией.

Японский премьер подтвердил, что надеется на переговоры с президентом России в Аргентине на саммите G20, а также собирается приехать в Россию в начале 2019 года. А принимать Владимира Путина в Японии он готовится в июне на очередной встрече «большой двадцатки», сказал Абэ в интервью ТАСС.