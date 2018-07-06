«Мы все его очень ждали»: как с открытием Крымского моста увеличился туристический поток на полуостров

Около 2 млн человек проехали по Крымскому мосту с 16 мая по 30 июня, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. 20 июня информационный центр «Крымский мост» сообщил, что по переправе проехали 508 тыс. транспортных средств. Туристический поток в регион возрос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас над Керченским проливом сооружается железнодорожная часть моста, которая, как отмечают эксперты, также придаст полуострову новый стимул к развитию.

По Крымскому мосту проехали около 2 млн человек. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«За период с 16 мая по 30 июня 2018 года услугами Крымского моста воспользовались более 625 тыс. транспортных средств (более 6,4 тыс. из которых автобусы). Согласно нашим расчётам, это почти 1 млн 985 тыс. пассажиров», — рассказал он.

Он отметил, что больше половины из этого количества, а именно 337 тыс. единиц транспорта и, соответственно, 1 млн 97 тыс. человек, въехало в Крым. При этом для грузового транспорта движение будет открыто только в конце 2018 года. На данный момент лишь техника, задействованная в строительстве железнодорожной части переправы, имеет право передвигаться по дорожному полотну.

Информационный центр «Крымский мост» приводил статистику по состоянию на 20 июня:

«С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали более 508 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе около 4,9 тыс. рейсовых и заказных автобусов», — говорится на официальном сайте проекта.

Сооружение железнодорожной части Крымского моста идёт по графику, сообщил накануне министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он отметил, что ведомство недавно сверялось с подрядчиками по вопросу темпов строительства. Отвечая на вопрос о досрочной сдаче железнодорожной части моста (по аналогии с автомобильной), министр сказал, что на данный момент об этом говорить ещё рано.

«Сейчас о возможном сокращении срока я бы говорить не стал. Мы говорим о том, что сроки готовности объекта в целом... определены, мы в эти сроки укладываемся», — сказал он.

Железнодорожную часть Крымского моста планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года. При этом автомобильную часть сдали значительно раньше срока — в мае, тогда как по графику она должна была быть готова в декабре.

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В июле на стройку в третий раз приехали студенты профильных вузов России. За два летних месяца студенты ознакомятся с технологиями мостостроения и примут участие в 20 направлениях строительно-монтажных и вспомогательных работ.

«Проехать по мосту и увидеть Крым»

В июле в Крыму уже подвели промежуточные итоги отпускного сезона. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что с начала года республику посетили 1,8 млн человек. По данным «Крыминформ», это на 24% больше, чем за тот же период прошлого года.

Загрузка отелей на 28 июня превысила 60% и продолжает расти, сказал Волченко. Так, в Алуште туристов стало на 15—20% больше, заявил начальник отдела по санаторно-курортному комплексу и туризму городской администрации Иван Мазур.

По оценкам местных властей, в 2018 году туристический поток должен вырасти до рекордных 6 млн человек.

Сдача в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста — огромное событие и для крымчан, и в целом для россиян, убеждён член комитета Госсовета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Гемпель.

Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте

© Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Мы его все очень ждали. И, конечно, туристическая привлекательность Крыма повысилась с момента ввода в эксплуатацию моста. Люди даже совершают путешествия на автомобиле просто ради того, чтобы проехать по мосту и посмотреть Крым. Конечно, намного проще попасть в Крым без парома, по европейского уровня мосту», — рассказал он в беседе с RT.

При этом он отмечает, что открытие железнодорожной части станет ещё более «серьёзным событием» для крымчан и материковой части России. Это связано с активной застройкой полуострова — как жилыми массивами, так и социальными объектами. В связи с этим Крыму «нужны стройматериалы, которые бы доставлялись по железной дороге». По его мнению, это бы значительно «уменьшило затратную часть на доставку стройматериалов».

«Я был на Крымском мосту и видел, как строится железнодорожная часть. На мой взгляд, строители выкладываются на все 100%, чтобы переправа была сдана в установленные сроки. Я думаю, что мост, наверное, будет даже чуть раньше сдан в эксплуатацию», — предположил он.

Говоря в общем об инфраструктуре региона, Гемпель также отметил перспективность строящейся трассы «Таврида», которая «позволит туристам... посетить любую точку полуострова».