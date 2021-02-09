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«Мы видим становление единого американского файервола»: как российская компания помогла соцсети Parler

09 февраля 2021, 01:45  •  110 • В мире
Российская компания DDoS-GUARD помогла частично возобновить работу американской соцсети Parler. В январе 2021 года популярный среди сторонников Дональда Трампа сервис подвергся давлению со стороны американских IT-гигантов. Приложение удалили из App Store и Google Play — якобы соцсеть недостаточно модерировалась. Критики такого решения назвали действия IT-корпораций против Parler нарушением свободы слова. Теперь российской компании, которая помогла Parler, поступают анонимные угрозы, говорят её сотрудники. С подробностями — корреспондент RT Константин Рожков.
 
 

Это Ростов-на-Дону. Большинство американцев, наверное, никогда не слышали об этом городе на юге России. Но пользователям Parler его название, пожалуй, лучше запомнить.

Небольшая местная IT-компания помогла восстановить многострадальную платформу, которую убрали из интернета после того, как по зданию Капитолия в Вашингтоне прошлась разгневанная толпа.

Сервис Parler был особенно популярен среди консерваторов и сторонников Трампа.

Платформу обвиняли в том, что она приютила радикалов и конспирологов, что, как утверждается, и привело к насилию 6 января. Apple, Google и Amazon отключили сервис, который многие считали альтернативой таким популярным соцсетям, как Twitter и Facebook.

  • Reuters
  • © Shannon Stapleton

В неделю выборов в США Parler был самым скачиваемым приложением в стране. Число пользователей взлетело — от отметки менее 1 млн до более 15 млн в 2020 году. И когда многие уже считали, что платформа исчезла окончательно, Parler неожиданно вернулся — ему помогли россияне.

«Мы не представляем какие-то хакерские организации и не занимаемся ничем, связанным с хакерской деятельностью. У нас сервис информационной безопасности. Глобальная защита контента по всему миру», — объясняет генеральный директор DDoS-GUARD Евгений Марченко.

Это место не похоже на секретный бункер на каком-нибудь подозрительном объекте КГБ.

На вопрос о том, как вышло, что российская компания стала оказывать услуги социальной сети Parler, Марченко отвечает: «Дело в том, что это не наше решение. Мы не приглашали их целенаправленно. Мы не контактировали с ними до того, как они стали нашими клиентами. Это их выбор. То есть, вероятно, из всех сервисов, которые они смогли найти в масштабах всего мирового интернета, они выбрали нас, по... Ну, наверное, у них было много причин для этого».

Сначала Parler был полностью заблокирован. Потом им удалось восстановить страницу этого сайта.

«Мы обеспечили им возможность раздачи контента, который у них сейчас есть. Да, это небольшая страница. Но тем не менее довольно сложно заблокировать её силами каких-то американских IT-компаний на наших ресурсах. Потому что мы независимы от американских IT-гигантов. Мы независимы от американского правительства. Мы независимы от любого другого», — продолжает гендиректор компании.

Однако российской компании поступают анонимные угрозы, говорит Марченко, в связи с тем, что она оказывает помощь Parler.

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«В данном случае это VPN-адрес, находящийся на территории Соединённых Штатов Америки», — говорит Марченко.

«Оплот отсутствия цензуры, оплот демократии создаёт некий механизм, который можно назвать рубильником, который можно выключить в любой момент. И, по сути, мы видим становление единого американского файервола», — отмечает глава компании.

Напомним, что социальная сеть Parler, созданная в 2018 году, столкнулась с проблемами со стороны американских IT-гигантов после событий 6 января, когда в Вашингтоне прошёл масштабный митинг сторонников 45-го президента США Дональда Трампа. Акция была приурочена к заседанию, посвящённому утверждению итогов президентских выборов 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден. Митинг перерос в беспорядки, протестующие ворвались в здание Капитолия. В результате стычек погибли пять человек, включая офицера полиции.

После попытки штурма Капитолия сервис микроблогов подвергся давлению со стороны крупнейших IT-компаний США. Приложение удалили из App Store и Google Play за «недостаточную модерацию». При этом критики назвали действия IT-корпораций нарушением свободы слова.

На сайте DDoS-GUARD говорится, что они занимают «лидирующие позиции на рынке услуг по обеспечению защиты от DDoS-атак и доставке контента с 2011 года». Подчёркивается, что DDoS-GUARD «не перепродаёт сервисы сторонних компаний, выдавая их за свои».

«Наш приоритет — стабильность функционирования клиентских ресурсов», — заявляют в ростовской компании. — Начиная свой путь с предоставления массового сервиса, мы продолжаем делать его надёжным, удобным и доступным для клиента. Это наша миссия, которая объединяет команду DDoS-GUARD».

Работать с таким клиентом, как Parler, официально не считается преступлением. Но это определённо риск. 

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