«Мы видим ажиотажный спрос на грузоперевозки»: по каким правилам сегодня работают водители фур

На фоне общего замедления экономики из-за пандемии коронавируса продуктовый ретейл остаётся на плаву. Важный фактор для этой отрасли — стабильные поставки товаров. О том, как в страну доставляют самое необходимое, корреспонденту RT рассказала исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.

— Границы закрыты. Водители фур — одна из немногих категорий, для которых сделано исключение. Каков сейчас регламент их пропуска на границе?

— Никаких изменений нет, кроме усиленных мер контроля при прохождении границы. Происходит оценка состояния водителя, в частности измерение температуры. Проводится анкетирование: откуда приехал водитель, какие страны посещал в последние две недели. В отдельных странах, включая Казахстан, действуют ограничения на въезд водителей, посещавших страны — эпицентры коронавируса в последние 14 дней. В связи с этим водителям требуется заграничный паспорт, хотя раньше не требовался.

— Есть какая-то разница при пропуске в нашу страну для водителя-россиянина и иностранца?

— Российские и иностранные граждане, управляющие грузовыми автомобильными транспортными средствами, имеют право на пересечение российской границы и не обязаны проходить карантин. На данный момент для водителей различий между гражданами РФ и иностранцами с точки зрения перевозок нет. Сама процедура проверки на нашей границе в других странах в общем случае такова: измерение температуры и анкетирование (откуда приехал водитель, какие страны посещал в последние две недели).

— Как наши водители перемещаются по наиболее заражённым странам — Италии, например? Выдают ли маски, другие средства защиты?

— Средства защиты не выдают, но просят иметь при себе на загрузке необходимые средства.

— Власти обещали упростить процедуры таможенного оформления продовольствия, товаров первой необходимости.

— Да, это обещание выполнено. Товары первой необходимости оформляются и при пересечении границы, и потом на таможенных терминалах внутри страны в первоочередном порядке.

— Сокращается ли сегодня объём импортных перевозок из-за нехватки товара у поставщиков? Мир же на карантине.

— Импортируемые товары первой необходимости поступают из стран Европейского союза, а также из ЕАЭС. Отдельные категории идут из Китая. Пока проблем с поставками по ранее заключённым контрактам мы не наблюдаем. Более того, пока мы видим ажиотажный спрос на грузоперевозки — объёмы растут. Предприниматели ориентируются на резко подскочивший спрос на некоторые товары в ожидании дефицита и подорожания в связи с девальвацией. Кроме того, и сами опасаются прекращения или ограничения доставки — привозят больше обычного.

— Тарифы на перевозку пока не изменились?

— По оценкам бизнес-сообщества, уже увеличились тарифы на грузовые перевозки на спотовом рынке из-за роста спекулятивных настроений на фоне общей неопределённости. Тарифы точно вырастут, если появится дефицит транспорта, связанный с возможными проблемами у самих перевозчиков. Ключевым риском стало исключение автомобильных шин и автозапчастей из перечня товаров первой необходимости. На данный момент до появления разъяснений это означает, что данные категории товаров не смогут доставляться в населённые пункты при введении ограничений на въезд и выезд. Транспорт невозможно будет ремонтировать. Может возрасти аварийность и простои транспортных средств, грузовая логистика пострадает, включая доставку продовольственных и социально значимых товаров. Это худший из возможных сценариев, но без решения проблемы с автозапчастями исключать его, увы, невозможно.

— Что-то изменилось во внутрироссийских перевозках, машинам с гречкой дали приоритет?

— Из позитивного стоит отметить начавшуюся отмену весенних ограничений на движение грузового транспорта в регионах, связанных с просушкой дорог (имеется в виду сезонное ограничение допуска большегрузного транспорта на региональные трассы. — RT). Мы информировали координационный совет по борьбе с коронавирусом под руководством премьер-министра РФ о риске перебоев в доставке товаров. И сейчас приветствуем решение регионов воздержаться от просушки дорог в этом году.

— Как карантин повлиял на логистическую систему?

— Мы ожидаем существенное снижение спроса. На рынке сейчас общая неопределённость, которая с каждым днём всё возрастает. В целом по стране наблюдается замедление движения грузовых потоков. Для спекулянтов, желающих использовать ситуацию, это возможность требовать повышенные тарифы на перевозки. Для добросовестных компаний транспортно-логистического комплекса это возможность максимально сплотиться для экспертной оценки угроз всей российской экономики и максимально конструктивного взаимодействия с органами власти.