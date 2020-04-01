Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Юг Италии на грани бунта
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивае...
Главная / В России

«Мы видим ажиотажный спрос на грузоперевозки»: по каким правилам сегодня работают водители фур

01 апреля 2020, 18:30  •  74 • В России
На фоне общего замедления экономики из-за пандемии коронавируса продуктовый ретейл остаётся на плаву. Важный фактор для этой отрасли — стабильные поставки товаров. О том, как в страну доставляют самое необходимое, корреспонденту RT рассказала исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.
 
РИА Новости © Олег Минеев
 

Границы закрыты. Водители фур — одна из немногих категорий, для которых сделано исключение. Каков сейчас регламент их пропуска на границе?

— Никаких изменений нет, кроме усиленных мер контроля при прохождении границы. Происходит оценка состояния водителя, в частности измерение температуры. Проводится анкетирование: откуда приехал водитель, какие страны посещал в последние две недели. В отдельных странах, включая Казахстан, действуют ограничения на въезд водителей, посещавших страны — эпицентры коронавируса в последние 14 дней. В связи с этим водителям требуется заграничный паспорт, хотя раньше не требовался.

— Есть какая-то разница при пропуске в нашу страну для водителя-россиянина и иностранца?

— Российские и иностранные граждане, управляющие грузовыми автомобильными транспортными средствами, имеют право на пересечение российской границы и не обязаны проходить карантин. На данный момент для водителей различий между гражданами РФ и иностранцами с точки зрения перевозок нет. Сама процедура проверки на нашей границе в других странах в общем случае такова: измерение температуры и анкетирование (откуда приехал водитель, какие страны посещал в последние две недели).

— Как наши водители перемещаются по наиболее заражённым странам — Италии, например? Выдают ли маски, другие средства защиты?

— Средства защиты не выдают, но просят иметь при себе на загрузке необходимые средства.

— Власти обещали упростить процедуры таможенного оформления продовольствия, товаров первой необходимости.

— Да, это обещание выполнено. Товары первой необходимости оформляются и при пересечении границы, и потом на таможенных терминалах внутри страны в первоочередном порядке.

— Сокращается ли сегодня объём импортных перевозок из-за нехватки товара у поставщиков? Мир же на карантине.

— Импортируемые товары первой необходимости поступают из стран Европейского союза, а также из ЕАЭС. Отдельные категории идут из Китая. Пока проблем с поставками по ранее заключённым контрактам мы не наблюдаем. Более того, пока мы видим ажиотажный спрос на грузоперевозки — объёмы растут. Предприниматели ориентируются на резко подскочивший спрос на некоторые товары в ожидании дефицита и подорожания в связи с девальвацией. Кроме того, и сами опасаются прекращения или ограничения доставки — привозят больше обычного.

— Тарифы на перевозку пока не изменились?

— По оценкам бизнес-сообщества, уже увеличились тарифы на грузовые перевозки на спотовом рынке из-за роста спекулятивных настроений на фоне общей неопределённости. Тарифы точно вырастут, если появится дефицит транспорта, связанный с возможными проблемами у самих перевозчиков. Ключевым риском стало исключение автомобильных шин и автозапчастей из перечня товаров первой необходимости. На данный момент до появления разъяснений это означает, что данные категории товаров не смогут доставляться в населённые пункты при введении ограничений на въезд и выезд. Транспорт невозможно будет ремонтировать. Может возрасти аварийность и простои транспортных средств, грузовая логистика пострадает, включая доставку продовольственных и социально значимых товаров. Это худший из возможных сценариев, но без решения проблемы с автозапчастями исключать его, увы, невозможно.

— Что-то изменилось во внутрироссийских перевозках, машинам с гречкой дали приоритет?

— Из позитивного стоит отметить начавшуюся отмену весенних ограничений на движение грузового транспорта в регионах, связанных с просушкой дорог (имеется в виду сезонное ограничение допуска большегрузного транспорта на региональные трассы. — RT). Мы информировали координационный совет по борьбе с коронавирусом под руководством премьер-министра РФ о риске перебоев в доставке товаров. И сейчас приветствуем решение регионов воздержаться от просушки дорог в этом году.

— Как карантин повлиял на логистическую систему?

— Мы ожидаем существенное снижение спроса. На рынке сейчас общая неопределённость, которая с каждым днём всё возрастает. В целом по стране наблюдается замедление движения грузовых потоков. Для спекулянтов, желающих использовать ситуацию, это возможность требовать повышенные тарифы на перевозки. Для добросовестных компаний транспортно-логистического комплекса это возможность максимально сплотиться для экспертной оценки угроз всей российской экономики и максимально конструктивного взаимодействия с органами власти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
01 апреля 2020, 07:30
Поддержка на фоне COVID-19, индексация пенсий и реформа ОСАГО: какие нововведения ожидают россиян в апреле
01 апреля 2020, 14:00
Путин перешел на работу на удаленке
01 апреля 2020, 09:30
От лжедезинфекторов до «чудо-лекарств»: как мошенники пытаются заработать на эпидемии коронавируса
01 апреля 2020, 14:00
Лукашенко перенес парад в Минске ради поездки в Москву
01 апреля 2020, 15:30
Отказ от сладкого и домашние тренировки: как приспособиться к режиму самоизоляции
01 апреля 2020, 15:30
Более 2,7 тыс. случаев в 75 регионах: за сутки в России выявлено 440 заболевших COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с ...
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туа...
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" р...
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить пер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
28 марта 2020, 14:35
Серпом по украинству. По ком звонит Гадёныш?
29 марта 2020, 08:36
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
30 марта 2020, 13:35
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
28 марта 2020, 08:35
"Спасибо, дорогие, что бросили нас": В Италии записали 8-минутную "благодарность" Макрону и Меркель
26 марта 2020, 08:35
Мир ожидает передел после коронавируса
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.