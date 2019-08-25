«Мы вернулись к себе на родину»: В Крыму ответили на заявление первого президента Украины о Крыме

На Украине прозвучало очередное заявление о Крыме. В этот раз решил высказаться решил первый президент незалежной Леонид Кравчук.

В эфире одного из украинских телеканалов он сказал, что настанет время, когда «люди Крыма скажут, что не могут жить без Украины». В частности, без воды и инфраструктуры.

- А за это время Украина поднимется вверх, и мы станем частью европейского выбора, мы станем жить лучше, и все это увидят там в Крыму: «А чего нам жить в составе России, когда вместе с Украиной можно жить лучше?» Я думаю, что будет то, что было в 1954 году, - уверен политик.

На такое высказывание Кравчука в Крыму нашли что ответить. Депутат Госсовета РК, председатель Комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предположил, что украинские политики и чиновники живут в мире, оторванном от реалий.

Ведь Крым вернулся в состав Российской Федерации навсегда, прежде всего, волеизлиянием крымчан. И это было сделано при соблюдении всех международных норм и Конституции Автономной Республики Крым.

- Крымчане возвращались в Россию не за куском хлеба с маслом, а, прежде всего, по идеологическим соображениям. Мало того, на протяжении всех лет, когда Крым был в составе Украины, Киевом и этими властями бессовестно грабился наш регион. Жители полуострова за эти годы просто обнищали, не было никаких вложений, развития инфраструктуры, культуры и бизнеса. Поэтому, говорить сегодня о возвращении полуострова в состав Украины – просто блеф. Плюс ко всему хочу отметить, что Кравчук зрелый политик, но выдает такие же удивительные заявления, как и господин Зеленский. Полуостров обеспечен всем необходимым, крымчане не испытывают недостатка в продуктах питания, воде, электричестве. Республика развивается динамично. Отдельно стоит сказать о таких мега-проектах, как: Крымский мост и новый аэропорт, - выразил свою точку зрения депутат.

Кроме этого, он отметил, что за прошедшие пять лет в Крыму построили много детских садов, закрыли в них потребность почти на 50 процентов; школ.

А во времена Украины не было возведено ни одного дошкольного учреждения.

- Крымчане и я, как местный житель, хочу сказать: мы чувствуем себя в России комфортно. Мы вернулись к себе на Родину. Обращаюсь к украинским политикам: прекратите лгать, обманывать международное сообщество и своих граждан Украины. Крым и ментально, и культурно, и исторически – это территория России. И справедливость восторжествовала, мы у себя дома, - подчеркнул Юрий Гемпель.

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