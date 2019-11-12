«Мы ведем войну с Россией»: Киев верит в возвращение Крыма

Россия и Украина ведут войну за Крым, и противостояние закончится, когда полуостров вернется под власть Киева – заверил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Он назвал Крым «оккупированной» Россией территорией Украины, а также уточнил, что война Москвы и Киева протекает в «политико-экономическом русле».

Чуть ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России. По его словам, инициатива военного снабжения Украины принадлежала лично главе Белого дома Дональду Трампу.

Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил президента России Владимира Путина в стремлении нанести урон Украине, и шаг американской стороны, якобы, стал ответом на такую политику Кремля.

Со своей стороны, министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу «1+1», что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения. Ведомство не исключает подобный сценарий и имеет отработанный ответ на агрессивные действия, сказал он. Вместе с тем глава украинского ведомства подчеркнул, что государство продолжает сотрудничать с НАТО, которая поставляет в страну оружие, технику и помогает в подготовке бойцов.

В конце прошлого месяца официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова главы украинского Министерства обороны Андрея Загороднюка о том, что НАТО считает Украину полноценным партнером из-за пятилетнего опыта войны с Россией.

По словам российского дипломата, на самом деле Украина имеет 30-летний опыт по развалу своей страны, организации гражданской войны, а также по участию в скандалах на международном уровне, передает ФАН.

Также, она обратила внимание на слова украинского военного о то, что успех Киева — это «успех всего цивилизованного мира». Захарова предположила, что, возможно, речь идет о достижениях в экономическом плане, и напомнила о многомиллиардных кредитах МВФ Украине, которые не привели к улучшению в экономике страны.

«Неужели, это он о военном успехе? Сложно поверить в это на фоне сегодняшнего диалога президента Украины с вооруженными жертвами «успеха» о том, что «есть демократия, а есть ситуация в стране, и что он, президент, не лох и не лопух». Это и есть «опыт пятилетней войны с Россией, который Украина может дать Альянсу?», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

В сентябре нынешнего года председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал, что заявление бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о том, что Украина не сможет в ближайшее время воевать с Россией, поскольку не имеет ядерного оружия, является плохим признаком.

«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем еще раз доказал свое мрачное сумасшествие», — сказал российский сенатор.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» о возможности российско-украинской войны. Так глава ведомства прокомментировал призывы экстремистов на Украине начать войну с Россией, передает НСН.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — пояснил глава Минобороны.

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Киевские власти собираются вернуть Крым при содействии международных партнеров, однако «формулы Штайнмайера» для этого процесса у Украины нет, об этом сказал сам украинский лидер Владимир Зеленский во время посещения выставки «Оружие и безопасность» в Киеве.

По словам Зеленского, крымский вопрос — это «сложная история», которую нельзя решить без посторонней помощи. «Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров», — признал глава государства.

Вместе с тем, он заявил, что Киев в решении этого вопроса делает ставку на развитие армии.

«Должна у нас быть еще мощнее армия.

Мы уважаем наших военных. Но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только наша дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня», — подчеркнул президент Украины.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал высказывания украинского лидера по крымскому вопросу политическим романтизмом.

«Это чистой воды популизм и несерьезно для политиков такого уровня. Это не имеет никакого отношения к реальности. Это невозможно и никогда не будет. В мире это все поняли и признали. Киевским властям тоже это нужно признать и двигаться дальше. Команда Зеленского сейчас страдает политическим романтизмом. Немного пройдет времени, и они опустятся на землю», — указал Константинов.