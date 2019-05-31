«Мы ведем войну с Россией»: что Зеленский хочет от США

Украина ведет войну с Россией – заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Робертом Портманом в четверг, 30 мая.

В ходе обсуждения внутренней политики Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а, благодаря проведению выборов в Верховную раду в июле, уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

«Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», — сказал Зеленский.

Также в ходе беседы поднимался вопрос о ситуации в Донбассе и необходимых шагах для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего — прекращении огня и обмене заложниками.

Зеленский напомнил, что свою первую рабочую поездку как президент совершил Луганскую область — к военным на передовые позиции. Также глава государства поблагодарил гостя за поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Двумя днями ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил на брифинге о готовности к новым контактам с Россией. Дипломат отметил, что их возможно провести в ближайшем будущем и он ждет подходящего времени для этого.

«Да, я хотел бы контактов с Россией в ближайшем будущем.

В данный момент я не знаю, в какой форме это будет. Только что закончилась президентская предвыборная кампания на Украине и сразу же началась парламентская кампания», — сказал Волкер.

Он добавил, что за время более ранних контактов «Россия дала понять, что не видит возможностей для продуктивных дискуссий во время президентской кампании», передает НСН.

«Посмотрим, как теперь будут обстоять дела во время парламентской кампании, когда будет подходящее время, чтобы встретиться и продолжить обсуждение», — сообщил спецпредставитель американского дипведомства.

По словам Волкера, главной темой переговоров должно стать решение вооруженного конфликта в Донбассе.

В тот же день генерал ВСУ и экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко заявил, что Украина должна начать переговоры с Россией, даже если Киев этого не хочет, потому что «Россия никогда не исчезнет с границ с Украиной».

Он напомнил, что украинское законодательство рассматривает Россию как участника конфликта в Донбассе, поэтому не вести переговоры с ней просто невозможно.

«У нас что, нет границ с ней, нет проблем?» — задался вопросом Кихтенко.

На Украине Россия признается «страной-агрессором» по закону о реинтеграции Донбасса, который был принят Верховной радой в январе 2018 года. Это решение тогда поддержали 280 народных депутатов Украины при необходимых 226 голосах.

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Отметим, что

российская сторона неоднократно заявляла, что она не имеет никакого отношения к гражданской войне на Украине

и не может реализовать минские соглашения, которые касаются непосредственных участников конфликта — Украину и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает ФАН.

Более того, Москва утверждает, что именно Киев на протяжении вот уже четырех лет игнорирует «Минск-2». За все время украинские власти не выполнили ни одного пункта минских договоренностей.

Единственным исключением мог стать принятый Верховной радой законопроект об особом статусе Донбасса, однако данный документ так и не вступил в силу, хотя формально и продлевается каждый год.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сомневается в желании штаба Зеленского остановить гражданскую войну в Донбассе.

«Около 80% в любой социологии самое главное ожидание наших людей – это мир в Донбассе», — сказал Медведчук.

По его словам, команда Зеленского и сам президент не желают делать то, чего «ждут люди». Политик также добавил, что

жители Украины хотят восстановить отношения с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо решить те острые вопросы, которые возникли при его предшественнике – Петре Порошенко.

«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России также вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон в Донбассе, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева самопровозглашенными республиками, поскольку конфликт является внутриукраинским.