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Мы вчера и в Саудовской Аравии такого подарили": Путин преподнёс наследному принцу Абу-Даби кречета
16 октября 2019, 03:24 • 77 • Политика
Президент России 15 октября прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Это первый приезд Путина в страну с 2007 года. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян получил в подарок от российского лидера белого кречета. "Мы вчера и в Саудовской Аравии такого подарили", - сказал Владимир Путин, вручая птицу.
В ответ наследный принц подарил президенту России макет дворца Каср аль-Хосн, бывшей резиденции президента ОАЭ. Этот дворец является также и самой древней крепостью в Абу-Даби.
Cкриншот: Twitter/@dimsmirnov175
Напомним, 14 октября президент России посетил с визитом Саудовскую Аравию. Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также получил в подарок белого камчатского кречета - одного из самых крупных соколов, занесённых в Красную книгу России.
Главный ветеринарный врач госпиталя птиц "Зелёный попугай", орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Романов в разговоре с Царьградом прокомментировал подарок президента России Владимира Путина королю Саудовской Аравии. По словам специалиста, эта птица много значит для народа восточной страны, когда-то она помогла ему выжить.
Романов объяснил, что с помощью таких хищных птиц в арабских странах раньше добывали себе пропитание - охотились с ними.
"Поэтому для саудитов, для арабского мира это очень исторически важное существо. Более важное, чем, скажем, для русского народа. У нас всё-таки не было такой зависимости от хищных птиц, для того чтобы выжить, в принципе. Потому что у нас иные биотопы. У нас, грубо говоря, было важнее рыбу поймать, зверя добыть где-то в лесу. Поэтому у нас животные несколько другие. Медведям поклонялись, лосям и так далее. Ну, это если говорить в общем о нагрузке смысловой. После того как в арабских странах появилась нефть, они стали её добывать, они стали процветающим народом", - пояснил Романов.
Сейчас, по его словам, арабы очень почитают кречетов в рамках исторического прошлого, а охота соколиная продолжает процветать и считается престижной.
"Охота не только среди обычных арабов пользуется успехом, но и среди, естественно, шейхов, которые могут обладать и хорошей лошадью, и хорошим красивым кречетом - для них это достаточно важный вопрос", - добавляет эксперт.
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