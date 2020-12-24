«Мы в говне» – Гордон

Крым и Донбасс захотят «вернуться» в состав Украины, когда она превратит пограничные территории в «Дубаи». Тогда даже «самые глупые люди» отбросят идеи «русского мира».Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон.По словам Гордона, добровольно Россия эти регионы не отдаст Украине.«Вы что, ждете, что Путин вдруг, ни с того ни с сего, начнет нам что-то давать? Да он только брать будет. Ну бессмысленны разговоры по Донбассу, их пора закрыть. Не отдаст Путин ничего, пока его не вынудят. Вынудить его может мировое сообщество.Следующий вопрос – мировое сообщество готово к тому, чтобы вынуждать его? Я пока такой готовности не вижу. Если при конфигурации с Байденом – президентом что-то сдвинется, мы это увидим… Я считаю, что Украине нет смысла рассчитывать на Крым пока, и нет смысла рассчитывать на Донбасс пока.Что такое «пока»? Пока что-то не случится с Путиным и с правящей верхушкой России или пока что-то не случится с Россией. Или пока что-то со всем миром не случится или пока Украина не совершит экономическое чудо, не построит здесь Дубаи, и в эти Дубаи захочет и Крым, и Донбасс из своего говна, в котором они сейчас находятся.А то, что они находятся в говне, ни у кого же сомнений нет. Мы тоже там, а из одного говна в другое говно не стремятся. Стремятся в хорошее что-то. Поэтому, если мы построим Дубаи, на неоккупированной части Донбасса, и эти Дубаи будут просматриваться с оккупированной части Донбасса, то тогда даже самые глупые люди, ослепленные идеями «русского мира», скажут: «Е-мое, а чего я тут в своем «русском мире» так, а они так?». Но мы же не строим Дубаи, как я понимаю», – печалится Гордон.