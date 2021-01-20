"Мы уже в состоянии войны!": что потеряла Россия и чего ждет после Трампа • 84 • Аналитика © AFP 2020 / Pool/Getty Images/Greg Nash Сегодня вечером 74-летний символ старой Америки Дональд Трамп передаст президентские полномочия символу юной Америки, 78-летнему Джозефу Байдену. Парадоксальность того, что юность дряхлее старости, — лишь малая часть тех парадоксов, что потрясут мир в ближайшие месяцы. По сути Джо Байден — это вообще не столько президент, сколько обертка от президента. И дело не только в том, что он скорее не доживет до конца своего срока, чем доживет. Просто личность Байдена — государственного деятеля с полувековым опытом — вообще не заслуживает анализа: он пережил слишком много эпох и слишком много Америк и давно научился "усредняться", быть просто выразителем коллективных интересов тех, кто за ним стоит. Тот, кто в 1970-х возражал против совместного обучения белых и негров, а в 2020-м объяснял неграм, что они не настоящие черные, если не голосуют за него, — в принципе, может принять любую форму. Поэтому список самых первых ожидаемых от Байдена нововведений говорит примерно ноль о его личных взглядах и очень много — о запросах, имеющихся у воткнувшей его во власть группировки американских элит. Если коротко, то нововведения состоят в "отмене всего Трампа". 1 Вернуться в Парижское соглашение по климату. 2 Снять запрет Трампа на въезд в США из ряда стран, где распространены свежие религиозные идеи по преобразованию мира путем терактов. 3 Остановить строительство трубопровода "Кейстоун", ранее прекращенное Обамой и запущенное Трампом. 4 Ослабить запреты на иммиграцию и условия предоставления убежища — и все это только для начала. Критики по этому поводу печально констатируют, что Байден действует не исходя из здравого смысла, а как слепая комбинация требований лоббистских групп (тот же трубопровод — "изученный до дыр" пример: очевидно, что при сколь угодно зеленой политике правительства США еще десятилетия будут нужны углеводороды и любой альтернативный трубе способ их транспортировки будет хуже и вреднее для экологии. Но зеленые не хотят трубы, и Байден ее убьет). Но именно из-за того, что сам Байден бесформен и безличен как боггарт из "Гарри Поттера", его, собственно, и поставили на ответственный пост. Это делает для нас с вами куда более актуальным другой вопрос: от какой Америки Байден, Харрис и их команда будут отчаливать, какую Америку они будут аннулировать, какой Америки мы больше не увидим. По понятным причинам эта прежняя Америка сейчас сконцентрирована в уходящем президенте Трампе. Человеке, у которого впереди, возможно, даже уголовное преследование, так сильно его не любят. Тут стоит сразу отметить парадокс: при том, что симпатии большинства наших сограждан на стороне Трампа, — в чисто практическом смысле от поражения его самого и представляемой им "ветхой Америки" России больше пользы, чем вреда. Главную заслугу яркого президента-трикстера его неяркий вице-президент Майк Пенс определил так: "Я горд сообщить за несколько дней до истечения полномочий нашей администрации, что наша администрация стала первой за десятилетия, не начавшей новой войны". (В этом плане, кстати, характерен отклик, поступивший от противников. Independent цитирует множественных критиков, напоминающих об имевшем место "штурме Капитолия" и восклицающих "да мы уже 11 дней живем в состоянии войны!". Некоторые доходят до того, что взваливают на плечи Трампа даже ответственность за 400 000 американцев, умерших от коронавируса.) Но в действительности это факт: новых военных интервенций администрация Трампа не начала — несмотря на множество моментов, когда казалось, что интервенция вот-вот произойдет. Напомним, кстати, эти моменты: — а) Северная Корея: в 2017 году медиасфера планеты, как сеттер за фрисби, носилась за идеей, что вот-вот разразится большая, возможно, даже ядерная, война между США и КНДР. Трамп заявил, что "могучая армада" движется в сторону полуострова, в Южной Корее развернули противоракетные комплексы, Трамп заявил, что КНДР вообще можно разнести, но кончилось санкциями и переговорами;

а) Северная Корея: в 2017 году медиасфера планеты, как сеттер за фрисби, носилась за идеей, что вот-вот разразится большая, возможно, даже ядерная, война между США и КНДР. Трамп заявил, что "могучая армада" движется в сторону полуострова, в Южной Корее развернули противоракетные комплексы, Трамп заявил, что КНДР вообще можно разнести, но кончилось санкциями и переговорами; — б) Сирия: в апреле 2018 года на основании видеохита, сооруженного "Белыми касками", американские Вооруженные силы кинематографично ударили сотней "Томагавков" по Сирийской Арабской Республике. Практических результатов, правда, практически не имелось — кажется, в среднем 33 ракеты ранили одно гражданское лицо;

б) Сирия: в апреле 2018 года на основании видеохита, сооруженного "Белыми касками", американские Вооруженные силы кинематографично ударили сотней "Томагавков" по Сирийской Арабской Республике. Практических результатов, правда, практически не имелось — кажется, в среднем 33 ракеты ранили одно гражданское лицо; — в) Иран: в начале 2020 года американским ракетным ударом был убит (в Багдаде, столице Ирака) иранский генерал Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по американским базам в этой же стране. Несколько дней мировая медиасфера ходила на ушах в ожидании большой битвы, но войны снова не случилось. ...Все эти пункты имеют между собой кое-что общее. Во всех этих случаях Трамп ни минуты не стеснялся применить что-нибудь летающее или плавающее для демонстрации силы — но ни разу не перешел от чистого произвола (хотим — и обстреливаем) к настоящей войне, которая по понятным причинам кроме произвола взваливает на агрессора еще и обязательства. К тому же во всех моментах американская администрация останавливалась перед силой, которая могла бы нанести в ответ неприемлемый ущерб. В случае КНДР и Ирана речь шла о самих странах, обладающих впечатляющим оборонительным потенциалом, в случае Сирии — о неизбежности, в случае интервенции, столкновения с официальной державой — опекуном Дамаска: Россией. Которая вообще ядерная держава в неплохой форме. Это заставляет нас предположить, что от войн Трамп отказывался не из миролюбия, а из трезвого осознания того факта, что настоящей войны нынешней Америке не потянуть. ...Кстати о России. Несмотря на то что до последних дней президентства Трампа его противники, вплоть до Нэнси Пелоси, спикера конгресса, обзывали его "марионеткой Путина" — в действительности уходящий президент США не был к нам дружественно настроен. То есть он испытывал, судя по всему, личную симпатию к нашему президенту. Но у политиков это редко конвертируется в какие-либо практические уступки. В конце концов, мы сами, испытывая симпатию к Трампу и трампистам, бунтующим против своих передовых хайтек-олигархов и 58 половых идентичностей, — вряд ли "чисто по дружбе" согласились бы на убийство "Северного потока — 2". А ведь Трамп приложил сверхусилия к тому, чтобы убить наш газопровод. Более того: как гласит старинная спортивная присказка, счет на табло. Ни одна американская администрация не ввела против России столько санкций, сколько трамповская. И ни один американский президент не общался с нашей страной так мало, как Трамп. Да, конечно, "ему не давали". Но в мире глобальной политики данное оправдание — ни о чем. Счет по-прежнему на табло: там, где речь идет о сотнях миллионов людей, объяснения типа "ему мешали" не работают. Если у него все эти четыре года были руки коротки — то зачем он с такими короткими руками в президенты шел. Китайская феминистка создала империю клубнички ...И наконец, главное соображение. Трамп представлял "старую", ветхую Америку — Америку белых христиан-гетеросексуалов и примкнувших к ним разноцветных людей, для которых передовая мысль уже придумала идиому "мультирасовая белизна" (речь обо всех людях, перенявших ужасный белый образ мыслей, трудоголизм, гетеросексуальность, христианство, маскулинность и прочее мракобесие). Его же противники представляют собой Америку новую — с идеями социальной уравниловки по каким-то диким параметрам, с мультиидентичностями половыми и социальными, с левацкими уклонами, с расплывчатым культурным кодом, с зеленым радикализмом, с попытками идеологического манипулирования неподатливой реальностью. Вероятно, на "русском направлении" эти люди будут активнее предшественников — в том смысле, что местные иноагенты, топящие за условный лесбофеминизм на ветрогенераторах, получат от них больше пиара и поддержки и начнут отважнее испускать сарказмы об отсталой Раше и передовых универсальных ценностях. Но что хотелось бы отметить. Просто в силу своей изначальной мозаичности, выдуманности, сборной соляночности и заведомой фантазийности большинства своих передовых идей — новая Америка, ведомая ими, будет, скорее всего, заведомо слабее той, прежней Америки. И заведомо менее опасной. Той, что ловко приватизировала на себя результаты страшной войны, в которой понесла потери меньше всех прочих держав. Той, что мастерски победила наших родителей в мировом противостоянии 30 лет назад. Той Америки, которая на излете своей истории не нашла себе другого представителя, кроме эксцентричного рыжего миллиардера-шоумена. Так что — чисто по-человечески и с присущим нам великодушием соболезнуя нашим старым врагам, ныне нами потерянным, — мы все же с оптимизмом смотрим на новую Америку и готовимся встречать ее на мировой арене. Едва ли у нее, считающей, что она живет "в гражданской войне", хватит сил претендовать на мировое лидерство с прежним накалом. С назначением, г-н Байден. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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