"Мы устали от диктатора": Тихановская обратилась к Меркель

Светлана Тихановская. Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС

Соперница Лукашенко заявила, что "не хочет войны"

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии, обратилась к немецкому канцлеру Ангеле Меркель с призывом об обеспечении честных выборов на пост главы Республики.

Она попросила поговорить с действующим президентом и объяснить, что оппозиция не желает войны с ним. При этом Тихановская обрушилась на него с критикой, сказав, что именно нынешний глава государства повинен в "опустошении страны".

"Народ бедствует, а наша экономика слаба. Люди живут от зарплаты до зарплаты", – отметила Тихановская.

Светлана добавила, что вынужденно переправила своих детей в Европу из-за опасений, связанных с угрозами в адрес ее семьи – Тихановской поступали опасные звонки после выдвижения в кандидаты, сообщает Bild.de.

"Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, – это честные выборы. Мы устали от диктатора. Мы устали", – подчеркнула Тихановская.



Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. С 4 по 8 августа процедура проходит на досрочной основе. ЦИК решил зарегистрировать пятерых, куда вошла Тихановская вместе с Лукашенко.

Ранее один из кандидатов на пост – Андрей Дмитриев - заявил, что текущая ситуация в Белоруссии беспрецедентна: действующая власть может принять решение об отмене выборов, так как происходящие события уже могут привести к такому варианту: политических оппонентов Лукашенко арестовывают, а многочисленных оппозиционеров и сторонних наблюдателей задерживают силовики.