Мы тут власть! Зачем США саботируют работу ООН

ООН собирается обсудить проблему невыдачи американских виз официальным делегатам, которые должны участвовать в работе сессий Организации Объединенных Наций. Вопрос о проведении такой встречи подняла Россия, после того как заседание комиссии ООН по разоружению вынужденно перенесли из-за капризов США. Без права на въезд оказался глава российской делегации Константин Воронцов.

Вашингтон вновь взял на себя функцию регулятора состава представителей в ООН. Комиссия по разоружению уже не первый раз встает на запасной путь в ожидании отправления из-за поведения США. В 2019 году ее работа была практически парализована именно из-за того, что российской делегации не выдали визы.

Но со стороны США ситуация, очевидно, выглядит так, будто виновата Россия. Ведь это именно она протестует и требует приостановить работу, а комиссия-то может позаседать и в сокращенном составе, и плевать, что какая-то страна там не будет представлена, остальные сговорчивее будут.

Видимо, по этой же причине в начале года США не пустили на заседание Совета безопасности ООН главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

А в сентябре 2019 США не пустили на Генассамблею ООН 10 членов российской делегации.

Совершенно очевидно, что такими играми Вашингтон пытается продемонстрировать, кто в мире хозяин и вершитель судеб. А заодно навязать ООН определенные решения, принятие которых в полном составе было бы невозможно. Как бы ни закончились эти американские игры переездом штаб-квартиры в другую страну. И еще вопрос, что будет тогда с участием в заседаниях самих США.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik