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"Мы теряем ее": В Верховной Раде заявили о потере контроля над Одессой
08 июня 2018, 19:54 • 160 • В России
Форменную истерику устроил на заседании Верховной Рады нардеп Игорь Луценко. По его инициативе украинские парламентарии, сколь бы комично ни звучало это словосочетание по отношению к нынешнему составу ВР, обратились к главе СНБО Украины Александру Турчинову в связи с «потерей проукраинского контроля» над Одессой. По его словам, городские и районные власти помогают всяческим местным антиукраинским организациям.
- Террор против антироссийских активистов в городе принимает невиданные масштабы, - заявил Луценко. – Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс.
Однако ни одного случая ни он, ни другие депутаты так и не назвали. А все дело в том, что речь не идет ни о каком пророссийском подполье или сепаратизме. Просто на современной Украине остается все меньше жирных и лакомых кусков для «стрижки и дойки», и местные «народные дружинники» и прочие радикальные неформалы вступили в борьбу с приезжим бригадами «правого сектора», которые хотят подчинить себе местные власти. Пока мэр успешно противостоит этим атакам, вот заезжим и потребовалась помощь сверху.
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