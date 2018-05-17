Мы так давно не отдыхали — ещё и пенсию проспали! • 136 • Аналитика



8 мая 2018 года Государственная Дума ожидаемо утвердила в должности председателя правительства Д.А. Медведева. Дмитрий Анатольевич выглядел как триумфатор.



Один из вопросов от депутатов коснулся проблемы повышения пенсионного возраста. Оказалось, этот вопрос давно прорабатывается в правительстве. И это несмотря на то, что во время «Прямой линии» 16 апреля 2015 года В.В. Путин на аналогичный вопрос ответил вопросом: «Отработал, в деревянный макинтош – и поехал?» [1], высказав тем самым своё отрицательное отношение к повышению пенсионного возраста.





Своё отрицательное отношение к повышению пенсионного возраста высказывали практически все думские фракции, в том числе «Единая Россия» на встрече с министром финансов А. Силуановым 21 сентября 2015 года. Напомним, что лидером этой партии является Д.А. Медведев. И вот его утвердили подавляющим числом голосов, несмотря на такие, казалось бы, веские мотивы отклонения кандидатуры по причине непоследовательности и противопоставления решения столь болезненного вопроса мнению президента.



Эксперты теперь говорят, мол, увеличилась продолжительность жизни по сравнению с периодом, когда сроки выхода на пенсию принимались в 30-х годах ХХ века. Указывают, что тогда люди в среднем жили 40 лет. Однако это в чистом виде манипуляция – низкая продолжительность жизни в 30-е годы была вызвана в первую очередь голодом, высокой детской смертностью, массовыми репрессиями, когда люди гибли в лагерях в молодом возрасте, а иных и вовсе расстреливали.



И в сравнении с 1992 годом статистика тоже манипулирует, умалчивая массовые расстрелы в процессе передела собственности и бандитских разборок среди относительно молодых людей и их переселения за рубеж. И сейчас средняя, подчёркиваю, средняя продолжительность жизни растёт не столько за счёт более долгой жизни людей, а по причине существенного уменьшения детской смертности. В ряд причин также следует отнести увеличение индивидуальной продолжительности жизни представителей состоятельной «элиты», которая может себе позволить лечение и омоложение в мировых центрах. И не за счёт сбора средств посредством SMS.



По оценкам европейских специалистов, проводивших сравнительный анализ продолжительности жизни пенсионеров в разных странах, срок жизни у мужчин после выхода на пенсию в нашей стране составляет около 6 лет, а женщин – 11 лет.



По данным Росстата, у нас ежегодно выходит на пенсию около 800 тысяч мужчин и 1,2 млн. женщин – всего около двух миллионов человек. Используя эти цифры, легко подсчитать средний срок дожития для российских пенсионеров (безотносительно к полу) по формуле так называемого взвешенного среднего:



Т дожития = 6 х (800 000 /2 000 000) + 11 х (1 200 000 / 2 000 000) = 9 лет (!)



Есть и другие оценки, основанные исключительно на цифрах отечественного Росстата, см. статью «Сколько живут пенсионеры». Там показано, что реальные сроки продолжительности жизни после выхода на пенсию составляют у мужчин – 4-6 лет, а у женщин – 17-18 лет [2]. Поистине, для мужчин получается «отработал, и в деревянный макинтош», как в цитате В.В. Путина.



В статье автор не ставит целью полемику с правительством, где, как оказалось, всё уже давно решено. Цель другая – показать нравственную нищету и критическую некомпетентность авторов законопроекта о повышении пенсионного возраста.



Начнём с нравственности. Надо заметить, что здесь вопрос касается и государственных интересов. Зададимся вопросом: Как семья планирует рождение ребёнка? За свою жизнь, когда приходилось руководить людскими коллективами, мне приходилось сталкиваться с этим вопросом много раз. И одним из важнейших аргументов была помощь со стороны родителей супругов. Одна Надежда, которую я очень ценил за профессионализм и обязательность, даже так мне сказала: «Анатолий Викторович, не переживайте. Я прямо с роддома поеду на работу, ребёнка мама берёт на себя, она на пенсию выходит!» Она, разумеется, шутила, к тому же ей никто и не мешал рожать, но этот пример является показательным для семей, которые планируют свою жизнь и рождение детей. А рождение детей – проблема демографически приоритетная для России! Кто ответит за дороги



Ведь многие молодые семьи, которые могли бы заводить детей, теперь отложат их рождение на потом, а значит, и детей они могут родить меньше по причине престарелости бабушек или их отсутствия ввиду исчерпания «периода дожития». Возникнет новая демографическая яма, как после войны. Эксперты говорят, что подход будет мягким и постепенным, мол, будут каждый год прибавлять по шесть месяцев к возрасту выхода на пенсию. Но тогда и кривая снижения рождаемости будет повторять эту «мягкость и аккуратность», а суть от этого нисколько не изменится.



Обсуждается ещё один вариант – повышение минимального стажа для назначения страховой пенсии. Но здесь и так всё очень криво. Уже тысячи людей по всей России не сумели набрать необходимые баллы – ведь они не знали о пакости, которую им готовит законодатель вместе с Пенсионным фондом этими баллами. Поэтому многие люди либо получили страховую пенсию в 6-12 тысяч рублей, либо вообще её не получили. Объясните это женщине из Феодосии, которая несанкционированно пробралась к Д.А. Медведеву во время его визита в Крым и пожаловалась на пенсию в 8 тысяч рублей. Говорят, что после жалобы пенсию ей повысили… на 500 рублей!



Это о нравственности разработчиков законопроекта. Никого из них не интересуют не только демографические последствия, но простая жизненная истина – бабушек у внуков станет куда меньше, чем теперь. А мам и вовсе редко видеть будут, им пенсионные баллы надо зарабатывать, а не растить детей.



Теперь о компетентности разработчиков законопроекта о повышении пенсионного возраста. Основным «закапёрщиком» этой идеи является бывший изгнанник из правительства А. Кудрин. Кстати, изгнал его именно Д.А. Медведев. И теперь уже А. Кудрин будет «опекать» своего обидчика с высоты Счётной палаты. Он уже потирает руки и даже заявил, что «свою основную работу планирует вести с правительством Российской Федерации» – «прозрачная» ложка дёгтя в бочку мёда Дмитрию Анатольевичу. Теперь они оказались в одной лодке, и вместе будут вынуждены вести планомерную работу по уменьшению нагрузки на бюджет из-за необходимости содержать пенсионеров. Возможно, что путём уменьшения их количества. Уж больно обуза тяжёлая. Путин, указующий Путь



Недавно О. Голодец «зачем-то» озвучила вероятный размер пенсии — в 25 тысяч рублей к 2025 году. Наверное, уже подсчитано, на какое количество уменьшится армия пенсионеров. Вот сейчас эта сумма была бы к месту, но с кудринским «экономическим ростом» будет очень невесело. Не хватит 25 тысяч на коммунальные расходы! Хотя г-ну Кудрину придётся умерить свои амбиции нового реформатора российской экономики – в этой должности особо не развернёшься. Но даже если ему удастся наладить пресечение нецелевых расходов бюджета, его оптимизацию, особенно в сфере госзакупок, да и банальное разворовывание остановить, толку от этого будет больше, чем от весьма сомнительной экономической стратегии, разработанной ЦСР.



Переходим к главному . Одновременно с проектом повышения пенсионного возраста провозглашён переход к цифровой экономике. Надо сказать, что, если ранее я считал, что в правительстве есть несколько человек, которые понимают, чем цифровизация отличается от автоматизации, то теперь я в этом сильно сомневаюсь. Иначе никому и в голову не пришло бы повышать пенсионный возраст. Хоть сразу, хоть постепенно, и вот почему.



Дело в том, что в ближайшие годы, буквально в течение 5-15 лет (не успеет и пенсионная реформа осуществиться), в экономике отомрут, по разным оценкам и в зависимости от темпов научно-технической революции, от 35 до 70 процентов существующих профессий. И это будут в первую очередь те профессии, которыми в совершенстве владеют представители старшего поколения, которым выход на пенсию будет отдалён. А ведь работодатель будет всячески избавляться от пожилого людского балласта. Государство же, в целях снижения социальной напряжённости и мотивации электората, будет придумывать всяческие госпрограммы поддержки катастрофически беднеющего старшего поколения, чем вернёт себе проблемы, стоящие сейчас перед Пенсионным фондом, но уже на новом уровне. И ещё не ясно, не станут ли эти проблемы жёстче, чем дефицит Пенсионного фонда. Улыбка Ким Чен Ына? Или клыкастый оскал?



Следует отметить, что автор уже помещал на этом ресурсе статьи, посвящённые переходу страны к новому технологическому укладу, см. [3, 4]. Рассмотрим, что может происходить в сфере занятости в экономике завтрашнего дня? Вот некоторые примеры.



Возьмём наиболее продвинутые отрасли, где автоматизация вплотную приблизилась к цифровизации. Например, крупные торговые центры, как «Юллмарт» или «Петрович» в Санкт-Петербурге. Сегодня мы заходим в эти центры, берём на терминале талон электронной очереди и удобно располагаемся в мягком кресле. Если надо, менеджер вас проконсультирует, на какую кнопку нажать. Но долго вы не засидитесь, вас вызовут к автоматизированному рабочему месту (АРМ) оператора, где оформят накладную и счёт. Вы идёте в кассу, оплачиваете и опять попадаете в электронную очередь, пока вам не вынесут со склада ваш товар. Расписались в накладной и пошли/поехали на выезд. Всё! Информация о вашем заказе, оплата передаются по системе автоматически, извещая персонал о поставленных системой задачах обслуживания и их выполнении. Поэтому шлагбаум перед вами откроется, когда вы поднесёте штрих-код накладной к считывателю.



Что изменится с внедрением цифровизации? Отпадут АРМы, а значит и рабочие места операторов, оформляющих документы, а их в подобных центрах немало, по меньшей мере десятки. Исчезнут кассиры, достаточно будет поднести штрих-код к считывателю. Чуть позднее, по мере автоматизации складского дела и тотального оцифрования товаров, исчезнут и кладовщики/операторы складских механизмов, грузчики. Необычная разведка ВВС США перед грядущей эскалацией на Донбассе: политические и военные аспекты



Ещё чуть позднее вам не потребуется ехать в торговый центр, достаточно будет посетить шоу-рум, если вы захотите товар пощупать руками и убедиться, что ожидания от виртуальной витрины совпадают с оригиналом, после чего направить камеру смартфона на код товара. После этого товар будет доставлен вам на дом. Сначала это по-прежнему будут делать курьеры, чуть позже товар доставят беспилотные авто- и авиасредства. Так уже делают в Amazon и подобных центрах электронной коммерции. И уже есть холодильники, которые заказывают продукты без участия хозяина и принимают их от квадрокоптеров доставки и даже оплачивают их. И это бурно развивающийся Интернет вещей.



Другой пример. В своё время очень модной была, да и есть, профессия юриста. Считается, что это профессия обеспечивает стабильный и приличный доход. Спустя несколько лет юристов в их нынешнем амплуа дружно погонят с рынка. Сначала блокчейн выдавит большинство нотариусов. На некоторое время останутся наиболее опытные из них для решения специфических проблем, например, с наследством. Затем наиболее продвинутые молодые юристы возьмутся за обучение искусственного интеллекта юридическому мастерству. Мощности искусственного разума позволят заниматься не узкой специальностью, как это принято сейчас, а всей палитрой юридических тем. Юрист в его нынешнем понимании превратится в разработчика сервисов искусственного интеллекта в области права.



И так постепенно, но быстро, в различных сферах – специалисты разных областей будут вытесняться автоматическими системами, от промышленного производства до обработки данных. Появятся новые специальности – разработчики цифровых систем. Практически везде.



А конкуренция между разработчиками, читай: учителями машинного интеллекта, будет служить побудительной силой для развития отраслей. Юристы, и не только, в их нынешнем виде постепенно отомрут. И произойдёт это не в отдалённом будущем, а уже в ближайшие годы.



В государственной системе также начнутся перемены. Сначала отпадёт необходимость в Росреестре, в Федеральной налоговой службе, в Министерстве развития экономики – появится пращур Госплана на основе искусственного интеллекта на квантовых компьютерах. Процедуры электронного документооборота, который сейчас дублирует бумажные документы, перейдут в сферу smart contracts. А обоснование принятия управленческих решений ляжет на всё тот же искусственный интеллект, способный обрабатывать большие массивы неструктурированных данных. Более подробно о том, что ждёт власть в разрезе цифровизации, можно посмотреть в моих статьях [5-7]. О воздушно-космических бомжах. Можем себе позволить, не так ли?



В одной из них была выражена надежда, что для реализации проекта перехода страны к новому технологическому укладу будет создана новая команда, свободная от недостатков нынешней «элиты». Но не сложилось… А это может привести к тому, что мы будем вынуждены пользоваться цифровыми технологиями и средствами наших стратегических конкурентов и даже противников, как это выглядит сейчас, когда операционные системы, компьютерная и коммуникационная техника — сплошь зарубежного производства. А значит, мы в зависимости, наша безопасность под угрозой.



В своей «Общественной лекции о технологических тенденциях и факторах ускоренного развития» [8] Г. Греф привёл пример из исследования зарубежных научных центров, который гласит, что, если бы современный человек перенёсся в 2030 год, то психологический эффект от такого прыжка был бы сравним с тем, как если бы человек из 1750 года перенёсся в наше время. Похоже на то, что, попав в это недалёкое будущее, мы бы не понимали, чем вообще люди занимаются на работе, дома и на улице. И ведь так будет!



Куда же денутся нынешние труженики промышленности, торговли, частью сельского хозяйства и пр.? Те, что помоложе, научатся обучать машины, совсем молодые, которые сейчас учатся в начальных и средних классах, овладеют пока неизвестными нам профессиями. А вот со старшим поколением загвоздка выходит. Им нет места в новой экономике. Если только некоторые устроятся в сфере услуг, писательства, археологии да истории, и то с натяжкой. Хотя есть одна здравая идея для государственной пользы, но это отдельная тема. Каталония – не автономия. Печаль одинокой Барселоны



А как же быть с возрастом выхода на пенсию? Его отменят, даже если и примут сейчас. Придут новые люди, которые будут понимать, что в условиях цифрового мира невозможно будет «распилить» бюджет, а анализ материалов бесконечных экономических форумов (похоже, что Россия — чемпион мира по количеству форумов) свидетельствует именно о таком намерении некоторых участников этих форумов.



Мошенничество, которое повсеместно процветает в стране, потому что «крышуется» кем надо, не найдёт себе места в цифровом мире. Придётся браться за ум и реально работать.



Коренным образом должно быть переработано всё законодательство в сфере экономических отношений, которое ныне направлено на соблюдение интересов чиновников, депутатов, банкиров и крупных корпораций, но не простых людей. Поэтому государство будет вынуждено заменить малокомпетентную публику депутатского корпуса, в значительной части состоящую из артистов, спортсменов, адвокатов и бизнесменов, на персонал компетентных разработчиков, способных понять и реализовать возможности новых технологий для эффективного управления всеми сферами общественно-экономических отношений и государственного управления.



Иначе не будет России. К тому же пропадут все зарубежные деньги, недвижимость и активы, нажитые таким «непосильным трудом» – их уже начали потихоньку конфисковать по чисто демократическим процедурам, о которых ваш покорный слуга писал ещё в 2000 году.



Таким образом, одновременная реализация двух проектов (повышение пенсионного возраста и цифровизация экономики) возможна лишь в том случае, если под программой цифровизации следует понимать очередное освоение бюджетных средств.



Кстати, переход к новому технологическому укладу в развитых странах не финансируется государственными структурами за пределами госуправления . Для этого используются частные деньги в рамках как традиционных фьючерсных инвестиций, так и новые процедуры в рамках ICO. И нашему правительству, которому вечно не хватает денег на хорошие дела, не следовало бы тратить сотни миллиардов рублей на некомпетентные проекты. Достаточно просто создать условия для субъектов экономических отношений к переходу на новые рельсы развития, и они сами всё сделают. Хроника пикирующего Укроборонпрома



Подводя промежуточный итог статьи, делаем вывод, что повышение пенсионного возраста не принесёт ни экономике, ни бюджету ничего хорошего. Как бы этот возраст не пришлось вообще временно понижать. Да создать реальные стимулы для мотивации людей старшего поколения на деятельность, приносящую пользу государству и обществу. Ведь они имеют бесценный профессиональный и жизненный опыт, многие имеют заслуги перед Родиной. Зачем же их сразу в «деревянный макинтош» упаковывать после использования? Ведь однажды, когда может возникнуть кризисная ситуация, а все цифровые технологии окажутся бесполезными, только эти люди и смогли бы организовать выживание страны.



Если кто-то станет утверждать, что в бюджете нет таких денег, чтобы обеспечить достойную старость («период дожития»), то пусть объяснит, откуда Дмитрий Анатольевич «вынул» 8 трлн. рублей (да ещё заявил, что он и 10 трлн. нашёл, но «оптимизировал» сумму) на реализацию новых майских указов президента! Он что, фокусник? И откуда Центробанк берёт деньги на санацию банков, тоже триллионы? Санация – это компенсация свободно выведенных (через корсчета Центробанка) денег банкирами (тоже свободно уехавшими вслед за деньгами через нашу госграницу) в Лондон и другие гостеприимные юрисдикции типа Каймановых островов.



Ремарка . Вот они свободно переводят и даже перевозят налом (см. историю с сенатором, пойманным во Франции с 750 млн. евро) деньги через государственную границу. А для простых обывателей существует инструкция Центробанка, по которой любой банк может не только задержать сомнительный, по мнению какого-то банковского клерка, перевод денег с карты на карту, но и безнаказанно конфисковать этот перевод (суды практически всегда на стороне банкиров) и даже заблокировать карту. И не важно, что вы живёте на деньги с этой карты, на неё, может быть, зарплата или пенсия приходит. "Цусима 2.0" не за горами?



То же произошло и с таможенным контролем при пересечении госграницы простыми гражданами – вернулся порядок, существовавший когда-то в СССР. Наконец-то таможенники дорвались до настоящей власти над людьми: «Почём ваш костюмчик? Что за колечко? Зачем вам шесть платьев в чемодане? Коньячок кому везёте? Сколько литров? А средство для мытья посуды зачем за рубежом купили? Наше плохое? А может, вы его продавать везёте? На год закупили?» И т.д., и т.п.



Таким образом, нас окончательно отделили от «элиты», которой дозволено всё, а мы должны ходить на цыпочках, и любой шаг, связанный с движением денег и личных вещей, может стать роковым. О таких случаях в сети масса сообщений на свободных форумах.



Послесловие



В недавнем социалистическом прошлом в «Литературной газете» существовала рубрика «Если бы директором был я». Оттуда чиновники и партийные деятели, подчас, черпали очень здравые идеи. Используем этот приём. Итак…



«Если бы директором был я» , то создал бы принципиально новые технологичные структуры управления экономикой. В них вошли бы люди, никогда ранее не работавшие в системе власти, а потому свободные от ретроградного мышления её нынешних деятелей. Это должны быть талантливые разработчики новых информационно-технологических систем на основе искусственного интеллекта, блокчейна, хорошо понимающие, каким образом связать их с квантовыми вычислениями. По мере готовности эволюционно передал бы все полномочия, в первую очередь управления денежными ресурсами, от старых ведомств в эти обновлённые структуры. А старые органы были бы расформированы за ненадобностью.



«Если бы директором был я» , то повышения пенсионного возраста не было бы, он остался бы, какой он есть сейчас. Но ввёл бы следующие новации: «Собибор». Реакция на фильм в отдельно взятом кинозале



• Если человек продолжает трудиться после срока выхода на пенсию, то в целях стимулирования работодатель платил бы только ½ отчислений во внебюджетные фонды, т.е. 15 процентов от начисленной зарплаты.



• Работающий пенсионер получал бы половину начисленной пенсии, другая половина оставалась бы в распоряжении Пенсионного фонда, но на эти деньги начислялись бы проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ. По увольнении с работы пенсионер мог бы получить сумму этих накоплений с процентами, единовременно или частями, в течение желаемого времени (на остатки также начислялись бы проценты, а в случае смерти эти средства передавались бы наследникам).



• Никаких пенсионных баллов! Размер пенсии должен зависеть только от средней заработной платы за три подряд года, любых, по выбору пенсионера, и составлять 70 процентов при условии наличия существующего нынче стажа, а за каждый год сверх необходимого стажа добавлял бы 3 процента, но если стажа не хватает, то вычитал бы 3 процента за каждый недостающий год (не касается многодетных матерей).



• Не имеющий стажа человек, достигший пенсионного возраста, должен получать социальную пенсию, но не в размере непонятного прожиточного минимума, а 50 процентов от средней зарплаты по региону проживания.



И ещё раз: если кто-то станет утверждать, что в бюджете нет таких денег, то пусть объяснит, откуда Дмитрий Анатольевич «вынул» 8 трлн. рублей на реализацию новых майских указов президента? И откуда Центробанк берёт деньги на санацию банков, тоже триллионы?



«Если бы директором был я» , то создал бы принципиально новую законодательную систему с привлечением неиспорченных человеческих ресурсов, которая не подстраивалась бы под внешнее давление или мнение руководителей, а существовала бы для того, для чего люди когда-то и создали государство – обеспечение порядка и справедливости в обществе и его безопасное существование. Хинди руси ещё долго будут бхай бхай



По моему глубокому убеждению, основанному на владении теорией управления, это единственный путь перехода страны к новому технологическому укладу. Никакая система не способна менять себя изнутри, любой модернизированной версии будут присущи пороки её предшественника – это закон природы. А значит, в первую очередь сохранится коррупция, чем будет перечёркнут основной постулат цифровых систем – их прозрачность. И это уже не теория, а практика.



Кто-то, прочитав статью, скажет: «Да сказочник это написал, где такое видано, чтоб государство реально о людях заботилось?» Отвечаю: если вы будете ставить ложные цели или руководствоваться полумерами, то результат будет соответствовать такой порочной цели, а вероятнее всего, ещё хуже. Поэтому цель всегда должна быть теоретически, т. е. научно обоснованной, а не притянутой за уши к текущим условиям или личности, даже если эта личность и является исторической.



Источники

1. «Отработал, и в деревянный макинтош…» // https://www.youtube.com/watch?v=uxUfBd3Ktbk

2. «Период дожития» // http://beta2.45-90.ru/articles/vsyo-o-raschyote-pensi/srok-dozhitija.html

3. Общественная власть // https://topwar.ru/138840-kak-spasti-rossiyu-ot-razvala-iznutri.html

4. Шесть дорог для одной России // https://topwar.ru/138575-po-sledam-poslevybornogo-shoka.html

5. Родина: Цифровизация или смерть! Часть первая // https://topwar.ru/136344-rodina-cifrovizaciya-ili-smert.html

6. Родина. Цифровизация или смерть! Часть вторая // https://topwar.ru/136662-rodina-cifrovizaciya-ili-smert-chast-vtoraya.html

7. Было у России две беды, да придумали третью // https://topwar.ru/138209-bylo-u-rossii-dve-bedy-dorogi-i-duraki1.html

8. Г. Греф // https://www.youtube.com/watch?v=PYWaiKr1CBQ&feature=youtu.be&t=115 8 мая 2018 года Государственная Дума ожидаемо утвердила в должности председателя правительства Д.А. Медведева. Дмитрий Анатольевич выглядел как триумфатор.Один из вопросов от депутатов коснулся проблемы повышения пенсионного возраста. Оказалось, этот вопрос давно прорабатывается в правительстве. И это несмотря на то, что во время «Прямой линии» 16 апреля 2015 года В.В. Путин на аналогичный вопрос ответил вопросом: «Отработал, в деревянный макинтош – и поехал?» [1], высказав тем самым своё отрицательное отношение к повышению пенсионного возраста.Своё отрицательное отношение к повышению пенсионного возраста высказывали практически все думские фракции, в том числе «Единая Россия» на встрече с министром финансов А. Силуановым 21 сентября 2015 года. Напомним, что лидером этой партии является Д.А. Медведев. И вот его утвердили подавляющим числом голосов, несмотря на такие, казалось бы, веские мотивы отклонения кандидатуры по причине непоследовательности и противопоставления решения столь болезненного вопроса мнению президента.Эксперты теперь говорят, мол, увеличилась продолжительность жизни по сравнению с периодом, когда сроки выхода на пенсию принимались в 30-х годах ХХ века. Указывают, что тогда люди в среднем жили 40 лет. Однако это в чистом виде манипуляция – низкая продолжительность жизни в 30-е годы была вызвана в первую очередь голодом, высокой детской смертностью, массовыми репрессиями, когда люди гибли в лагерях в молодом возрасте, а иных и вовсе расстреливали.И в сравнении с 1992 годом статистика тоже манипулирует, умалчивая массовые расстрелы в процессе передела собственности и бандитских разборок среди относительно молодых людей и их переселения за рубеж. И сейчас средняя, подчёркиваю, средняя продолжительность жизни растёт не столько за счёт более долгой жизни людей, а по причине существенного уменьшения детской смертности. В ряд причин также следует отнести увеличение индивидуальной продолжительности жизни представителей состоятельной «элиты», которая может себе позволить лечение и омоложение в мировых центрах. И не за счёт сбора средств посредством SMS.По оценкам европейских специалистов, проводивших сравнительный анализ продолжительности жизни пенсионеров в разных странах, срок жизни у мужчин после выхода на пенсию в нашей стране составляет около 6 лет, а женщин – 11 лет.По данным Росстата, у нас ежегодно выходит на пенсию около 800 тысяч мужчин и 1,2 млн. женщин – всего около двух миллионов человек. Используя эти цифры, легко подсчитать средний срок дожития для российских пенсионеров (безотносительно к полу) по формуле так называемого взвешенного среднего:Т дожития = 6 х (800 000 /2 000 000) + 11 х (1 200 000 / 2 000 000) = 9 лет (!)Есть и другие оценки, основанные исключительно на цифрах отечественного Росстата, см. статью «Сколько живут пенсионеры». Там показано, что реальные сроки продолжительности жизни после выхода на пенсию составляют у мужчин – 4-6 лет, а у женщин – 17-18 лет [2]. Поистине, для мужчин получается «отработал, и в деревянный макинтош», как в цитате В.В. Путина.В статье автор не ставит целью полемику с правительством, где, как оказалось, всё уже давно решено. Цель другая – показать нравственную нищету и критическую некомпетентность авторов законопроекта о повышении пенсионного возраста.Начнём с нравственности. Надо заметить, что здесь вопрос касается и государственных интересов. Зададимся вопросом: Как семья планирует рождение ребёнка? За свою жизнь, когда приходилось руководить людскими коллективами, мне приходилось сталкиваться с этим вопросом много раз. И одним из важнейших аргументов была помощь со стороны родителей супругов. Одна Надежда, которую я очень ценил за профессионализм и обязательность, даже так мне сказала: «Анатолий Викторович, не переживайте. Я прямо с роддома поеду на работу, ребёнка мама берёт на себя, она на пенсию выходит!» Она, разумеется, шутила, к тому же ей никто и не мешал рожать, но этот пример является показательным для семей, которые планируют свою жизнь и рождение детей. А рождение детей – проблема демографически приоритетная для России!Ведь многие молодые семьи, которые могли бы заводить детей, теперь отложат их рождение на потом, а значит, и детей они могут родить меньше по причине престарелости бабушек или их отсутствия ввиду исчерпания «периода дожития». Возникнет новая демографическая яма, как после войны. Эксперты говорят, что подход будет мягким и постепенным, мол, будут каждый год прибавлять по шесть месяцев к возрасту выхода на пенсию. Но тогда и кривая снижения рождаемости будет повторять эту «мягкость и аккуратность», а суть от этого нисколько не изменится.Обсуждается ещё один вариант – повышение минимального стажа для назначения страховой пенсии. Но здесь и так всё очень криво. Уже тысячи людей по всей России не сумели набрать необходимые баллы – ведь они не знали о пакости, которую им готовит законодатель вместе с Пенсионным фондом этими баллами. Поэтому многие люди либо получили страховую пенсию в 6-12 тысяч рублей, либо вообще её не получили. Объясните это женщине из Феодосии, которая несанкционированно пробралась к Д.А. Медведеву во время его визита в Крым и пожаловалась на пенсию в 8 тысяч рублей. Говорят, что после жалобы пенсию ей повысили… на 500 рублей!Теперь о компетентности разработчиков законопроекта о повышении пенсионного возраста. Основным «закапёрщиком» этой идеи является бывший изгнанник из правительства А. Кудрин. Кстати, изгнал его именно Д.А. Медведев. И теперь уже А. Кудрин будет «опекать» своего обидчика с высоты Счётной палаты. Он уже потирает руки и даже заявил, что «свою основную работу планирует вести с правительством Российской Федерации» – «прозрачная» ложка дёгтя в бочку мёда Дмитрию Анатольевичу. Теперь они оказались в одной лодке, и вместе будут вынуждены вести планомерную работу по уменьшению нагрузки на бюджет из-за необходимости содержать пенсионеров. Возможно, что путём уменьшения их количества. Уж больно обуза тяжёлая.Недавно О. Голодец «зачем-то» озвучила вероятный размер пенсии — в 25 тысяч рублей к 2025 году. Наверное, уже подсчитано, на какое количество уменьшится армия пенсионеров. Вот сейчас эта сумма была бы к месту, но с кудринским «экономическим ростом» будет очень невесело. Не хватит 25 тысяч на коммунальные расходы! Хотя г-ну Кудрину придётся умерить свои амбиции нового реформатора российской экономики – в этой должности особо не развернёшься. Но даже если ему удастся наладить пресечение нецелевых расходов бюджета, его оптимизацию, особенно в сфере госзакупок, да и банальное разворовывание остановить, толку от этого будет больше, чем от весьма сомнительной экономической стратегии, разработанной ЦСР.. Одновременно с проектом повышения пенсионного возраста провозглашён переход к цифровой экономике. Надо сказать, что, если ранее я считал, что в правительстве есть несколько человек, которые понимают, чем цифровизация отличается от автоматизации, то теперь я в этом сильно сомневаюсь. Иначе никому и в голову не пришло бы повышать пенсионный возраст. Хоть сразу, хоть постепенно, и вот почему.Дело в том, что в ближайшие годы, буквально в течение 5-15 лет (не успеет и пенсионная реформа осуществиться), в экономике отомрут, по разным оценкам и в зависимости от темпов научно-технической революции, от 35 до 70 процентов существующих профессий. И это будут в первую очередь те профессии, которыми в совершенстве владеют представители старшего поколения, которым выход на пенсию будет отдалён. А ведь работодатель будет всячески избавляться от пожилого людского балласта. Государство же, в целях снижения социальной напряжённости и мотивации электората, будет придумывать всяческие госпрограммы поддержки катастрофически беднеющего старшего поколения, чем вернёт себе проблемы, стоящие сейчас перед Пенсионным фондом, но уже на новом уровне. И ещё не ясно, не станут ли эти проблемы жёстче, чем дефицит Пенсионного фонда.Следует отметить, что автор уже помещал на этом ресурсе статьи, посвящённые переходу страны к новому технологическому укладу, см. [3, 4]. Рассмотрим, что может происходить в сфере занятости в экономике завтрашнего дня? Вот некоторые примеры.Возьмём наиболее продвинутые отрасли, где автоматизация вплотную приблизилась к цифровизации. Например, крупные торговые центры, как «Юллмарт» или «Петрович» в Санкт-Петербурге. Сегодня мы заходим в эти центры, берём на терминале талон электронной очереди и удобно располагаемся в мягком кресле. Если надо, менеджер вас проконсультирует, на какую кнопку нажать. Но долго вы не засидитесь, вас вызовут к автоматизированному рабочему месту (АРМ) оператора, где оформят накладную и счёт. Вы идёте в кассу, оплачиваете и опять попадаете в электронную очередь, пока вам не вынесут со склада ваш товар. Расписались в накладной и пошли/поехали на выезд. Всё! Информация о вашем заказе, оплата передаются по системе автоматически, извещая персонал о поставленных системой задачах обслуживания и их выполнении. Поэтому шлагбаум перед вами откроется, когда вы поднесёте штрих-код накладной к считывателю.Что изменится с внедрением цифровизации? Отпадут АРМы, а значит и рабочие места операторов, оформляющих документы, а их в подобных центрах немало, по меньшей мере десятки. Исчезнут кассиры, достаточно будет поднести штрих-код к считывателю. Чуть позднее, по мере автоматизации складского дела и тотального оцифрования товаров, исчезнут и кладовщики/операторы складских механизмов, грузчики.Ещё чуть позднее вам не потребуется ехать в торговый центр, достаточно будет посетить шоу-рум, если вы захотите товар пощупать руками и убедиться, что ожидания от виртуальной витрины совпадают с оригиналом, после чего направить камеру смартфона на код товара. После этого товар будет доставлен вам на дом. Сначала это по-прежнему будут делать курьеры, чуть позже товар доставят беспилотные авто- и авиасредства. Так уже делают в Amazon и подобных центрах электронной коммерции. И уже есть холодильники, которые заказывают продукты без участия хозяина и принимают их от квадрокоптеров доставки и даже оплачивают их. И это бурно развивающийся Интернет вещей.Другой пример. В своё время очень модной была, да и есть, профессия юриста. Считается, что это профессия обеспечивает стабильный и приличный доход. Спустя несколько лет юристов в их нынешнем амплуа дружно погонят с рынка. Сначала блокчейн выдавит большинство нотариусов. На некоторое время останутся наиболее опытные из них для решения специфических проблем, например, с наследством. Затем наиболее продвинутые молодые юристы возьмутся за обучение искусственного интеллекта юридическому мастерству. Мощности искусственного разума позволят заниматься не узкой специальностью, как это принято сейчас, а всей палитрой юридических тем. Юрист в его нынешнем понимании превратится в разработчика сервисов искусственного интеллекта в области права.И так постепенно, но быстро, в различных сферах – специалисты разных областей будут вытесняться автоматическими системами, от промышленного производства до обработки данных. Появятся новые специальности – разработчики цифровых систем. Практически везде.А конкуренция между разработчиками, читай: учителями машинного интеллекта, будет служить побудительной силой для развития отраслей. Юристы, и не только, в их нынешнем виде постепенно отомрут. И произойдёт это не в отдалённом будущем, а уже в ближайшие годы.В государственной системе также начнутся перемены. Сначала отпадёт необходимость в Росреестре, в Федеральной налоговой службе, в Министерстве развития экономики – появится пращур Госплана на основе искусственного интеллекта на квантовых компьютерах. Процедуры электронного документооборота, который сейчас дублирует бумажные документы, перейдут в сферу smart contracts. А обоснование принятия управленческих решений ляжет на всё тот же искусственный интеллект, способный обрабатывать большие массивы неструктурированных данных. Более подробно о том, что ждёт власть в разрезе цифровизации, можно посмотреть в моих статьях [5-7].В одной из них была выражена надежда, что для реализации проекта перехода страны к новому технологическому укладу будет создана новая команда, свободная от недостатков нынешней «элиты». Но не сложилось… А это может привести к тому, что мы будем вынуждены пользоваться цифровыми технологиями и средствами наших стратегических конкурентов и даже противников, как это выглядит сейчас, когда операционные системы, компьютерная и коммуникационная техника — сплошь зарубежного производства. А значит, мы в зависимости, наша безопасность под угрозой.В своей «Общественной лекции о технологических тенденциях и факторах ускоренного развития» [8] Г. Греф привёл пример из исследования зарубежных научных центров, который гласит, что, если бы современный человек перенёсся в 2030 год, то психологический эффект от такого прыжка был бы сравним с тем, как если бы человек из 1750 года перенёсся в наше время. Похоже на то, что, попав в это недалёкое будущее, мы бы не понимали, чем вообще люди занимаются на работе, дома и на улице. И ведь так будет!Куда же денутся нынешние труженики промышленности, торговли, частью сельского хозяйства и пр.? Те, что помоложе, научатся обучать машины, совсем молодые, которые сейчас учатся в начальных и средних классах, овладеют пока неизвестными нам профессиями. А вот со старшим поколением загвоздка выходит. Им нет места в новой экономике. Если только некоторые устроятся в сфере услуг, писательства, археологии да истории, и то с натяжкой. Хотя есть одна здравая идея для государственной пользы, но это отдельная тема.А как же быть с возрастом выхода на пенсию? Его отменят, даже если и примут сейчас. Придут новые люди, которые будут понимать, что в условиях цифрового мира невозможно будет «распилить» бюджет, а анализ материалов бесконечных экономических форумов (похоже, что Россия — чемпион мира по количеству форумов) свидетельствует именно о таком намерении некоторых участников этих форумов.Мошенничество, которое повсеместно процветает в стране, потому что «крышуется» кем надо, не найдёт себе места в цифровом мире. Придётся браться за ум и реально работать.Коренным образом должно быть переработано всё законодательство в сфере экономических отношений, которое ныне направлено на соблюдение интересов чиновников, депутатов, банкиров и крупных корпораций, но не простых людей. Поэтому государство будет вынуждено заменить малокомпетентную публику депутатского корпуса, в значительной части состоящую из артистов, спортсменов, адвокатов и бизнесменов, на персонал компетентных разработчиков, способных понять и реализовать возможности новых технологий для эффективного управления всеми сферами общественно-экономических отношений и государственного управления.Иначе не будет России. К тому же пропадут все зарубежные деньги, недвижимость и активы, нажитые таким «непосильным трудом» – их уже начали потихоньку конфисковать по чисто демократическим процедурам, о которых ваш покорный слуга писал ещё в 2000 году.Таким образом, одновременная реализация двух проектов (повышение пенсионного возраста и цифровизация экономики) возможна лишь в том случае, если под программой цифровизации следует понимать очередное освоение бюджетных средств.Кстати,. Для этого используются частные деньги в рамках как традиционных фьючерсных инвестиций, так и новые процедуры в рамках ICO. И нашему правительству, которому вечно не хватает денег на хорошие дела, не следовало бы тратить сотни миллиардов рублей на некомпетентные проекты. Достаточно просто создать условия для субъектов экономических отношений к переходу на новые рельсы развития, и они сами всё сделают.Подводя промежуточный итог статьи, делаем вывод, что повышение пенсионного возраста не принесёт ни экономике, ни бюджету ничего хорошего. Как бы этот возраст не пришлось вообще временно понижать. Да создать реальные стимулы для мотивации людей старшего поколения на деятельность, приносящую пользу государству и обществу. Ведь они имеют бесценный профессиональный и жизненный опыт, многие имеют заслуги перед Родиной. Зачем же их сразу в «деревянный макинтош» упаковывать после использования? Ведь однажды, когда может возникнуть кризисная ситуация, а все цифровые технологии окажутся бесполезными, только эти люди и смогли бы организовать выживание страны.Если кто-то станет утверждать, что в бюджете нет таких денег, чтобы обеспечить достойную старость («период дожития»), то пусть объяснит, откуда Дмитрий Анатольевич «вынул» 8 трлн. рублей (да ещё заявил, что он и 10 трлн. нашёл, но «оптимизировал» сумму) на реализацию новых майских указов президента! Он что, фокусник? И откуда Центробанк берёт деньги на санацию банков, тоже триллионы? Санация – это компенсация свободно выведенных (через корсчета Центробанка) денег банкирами (тоже свободно уехавшими вслед за деньгами через нашу госграницу) в Лондон и другие гостеприимные юрисдикции типа Каймановых островов.. Вот они свободно переводят и даже перевозят налом (см. историю с сенатором, пойманным во Франции с 750 млн. евро) деньги через государственную границу. А для простых обывателей существует инструкция Центробанка, по которой любой банк может не только задержать сомнительный, по мнению какого-то банковского клерка, перевод денег с карты на карту, но и безнаказанно конфисковать этот перевод (суды практически всегда на стороне банкиров) и даже заблокировать карту. И не важно, что вы живёте на деньги с этой карты, на неё, может быть, зарплата или пенсия приходит.То же произошло и с таможенным контролем при пересечении госграницы простыми гражданами – вернулся порядок, существовавший когда-то в СССР. Наконец-то таможенники дорвались до настоящей власти над людьми: «Почём ваш костюмчик? Что за колечко? Зачем вам шесть платьев в чемодане? Коньячок кому везёте? Сколько литров? А средство для мытья посуды зачем за рубежом купили? Наше плохое? А может, вы его продавать везёте? На год закупили?» И т.д., и т.п.Таким образом, нас окончательно отделили от «элиты», которой дозволено всё, а мы должны ходить на цыпочках, и любой шаг, связанный с движением денег и личных вещей, может стать роковым. О таких случаях в сети масса сообщений на свободных форумах.В недавнем социалистическом прошлом в «Литературной газете» существовала рубрика «Если бы директором был я». Оттуда чиновники и партийные деятели, подчас, черпали очень здравые идеи. Используем этот приём. Итак…, то создал бы принципиально новые технологичные структуры управления экономикой. В них вошли бы люди, никогда ранее не работавшие в системе власти, а потому свободные от ретроградного мышления её нынешних деятелей. Это должны быть талантливые разработчики новых информационно-технологических систем на основе искусственного интеллекта, блокчейна, хорошо понимающие, каким образом связать их с квантовыми вычислениями. По мере готовности эволюционно передал бы все полномочия, в первую очередь управления денежными ресурсами, от старых ведомств в эти обновлённые структуры. А старые органы были бы расформированы за ненадобностью., то повышения пенсионного возраста не было бы, он остался бы, какой он есть сейчас. Но ввёл бы следующие новации:• Если человек продолжает трудиться после срока выхода на пенсию, то в целях стимулирования работодатель платил бы только ½ отчислений во внебюджетные фонды, т.е. 15 процентов от начисленной зарплаты.• Работающий пенсионер получал бы половину начисленной пенсии, другая половина оставалась бы в распоряжении Пенсионного фонда, но на эти деньги начислялись бы проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ. По увольнении с работы пенсионер мог бы получить сумму этих накоплений с процентами, единовременно или частями, в течение желаемого времени (на остатки также начислялись бы проценты, а в случае смерти эти средства передавались бы наследникам).• Никаких пенсионных баллов! Размер пенсии должен зависеть только от средней заработной платы за три подряд года, любых, по выбору пенсионера, и составлять 70 процентов при условии наличия существующего нынче стажа, а за каждый год сверх необходимого стажа добавлял бы 3 процента, но если стажа не хватает, то вычитал бы 3 процента за каждый недостающий год (не касается многодетных матерей).• Не имеющий стажа человек, достигший пенсионного возраста, должен получать социальную пенсию, но не в размере непонятного прожиточного минимума, а 50 процентов от средней зарплаты по региону проживания.И ещё раз: если кто-то станет утверждать, что в бюджете нет таких денег, то пусть объяснит, откуда Дмитрий Анатольевич «вынул» 8 трлн. рублей на реализацию новых майских указов президента? И откуда Центробанк берёт деньги на санацию банков, тоже триллионы?, то создал бы принципиально новую законодательную систему с привлечением неиспорченных человеческих ресурсов, которая не подстраивалась бы под внешнее давление или мнение руководителей, а существовала бы для того, для чего люди когда-то и создали государство – обеспечение порядка и справедливости в обществе и его безопасное существование.По моему глубокому убеждению, основанному на владении теорией управления, это единственный путь перехода страны к новому технологическому укладу. Никакая система не способна менять себя изнутри, любой модернизированной версии будут присущи пороки её предшественника – это закон природы. А значит, в первую очередь сохранится коррупция, чем будет перечёркнут основной постулат цифровых систем – их прозрачность. И это уже не теория, а практика.Кто-то, прочитав статью, скажет: «Да сказочник это написал, где такое видано, чтоб государство реально о людях заботилось?» Отвечаю: если вы будете ставить ложные цели или руководствоваться полумерами, то результат будет соответствовать такой порочной цели, а вероятнее всего, ещё хуже. Поэтому цель всегда должна быть теоретически, т. е. научно обоснованной, а не притянутой за уши к текущим условиям или личности, даже если эта личность и является исторической. Автор: Анатолий Лукашев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 136 Источник Похожие новости «Собибор». Реакция на фильм в отдельно взятом кинозале Улыбка Ким Чен Ына? Или клыкастый оскал? Каталония – не автономия. Печаль одинокой Барселоны

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