Мы спасёмся, сохранив единственный "ковчег для русского народа" – Сергей Михеев

Каким будет лучшее устройство нашей страны, можно понять, лишь осознав, что такое Россия для каждого из нас, считает политолог Сергей Михеев. Он для себя определение выбрал и поделился знанием в беседе с заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора Константином Малофеевым в ходе передачи "Русская мечта" телеканала Царьград.

В своём тезисе Михеев спорил с призывами ряда представителей элит сделать Россию работающим механизмом, приносящим прибыль. В беседе с Константином Малофеевым гость подчеркнул, "Россия не способна жить как бизнес-проект, который во внутренней логике что-то выбрасывает, как неликвид, а то, что приносит прибыль и доход, ставит во главу угла".

С подобным тезисом согласился и ведущий программы. Сергей Михеев, продолжая мысль, добавил: понимание того, что Россия - не бездушный механизм, должно привести нас и к тому, что возвращение во времена Советского Союза для нашей страны невозможно.

"Просто потому, что слишком большое количество издержек привело к трагедии, произошедшей с нами. Для русских Россия – это в первую очередь способ существования в историческом процессе. Мы должны говорить о том, что Россия – это цивилизация. Это важно с точки зрения осознания того, что Россия – некий ковчег для русского народа. Иначе как здесь, в этом виде, русский народ в историческом процессе больше нигде не существовал и существовать, скорее всего, не сможет. То есть для русских, например, которые составляют большинство всё-таки населения нашей многонациональной страны, при всем уважении к другим этносам, это ковчег. Некий корабль, в котором мы выживаем в этом бурном море истории. И он, мне кажется, ковчегом является и в физическом смысле с точки зрения сохранности физической, и с точки зрения духовной, и религиозной, и культурной".

От идеи ковчега и собственной уникальной цивилизации мы не должны отказываться ни в коем случае, уверен Сергей Михеев.

"Отказавшись от этой идеи, отказавшись от понимания того, что мы - отдельная цивилизация, которая плывёт и сохраняет историю, мы обречём себя на гибель. Мы должны вернуться к ответственности за сохранность этого корабля. Мне кажется, это одна из первоочередных задач, которая стоит перед всеми нами", - подчеркнул Сергей Михеев.

В контексте единственного ковчега Михеев говорил и о элитах России, не понимающих этой истины. Под такими элитами он понимает олигархов.

"Подавляющее число олигархов на сегодня ориентированы на глобалистские вненациональные внесуверенные модели. В этом смысле они дополняют некий такой мировой олигархический, или правящий, как хотите, класс, для которого, вообще, национальный суверенитет - это пережиток. Они считают, что он мешает делать деньги. Он действительно мешает делать деньги, кстати говоря. Это на самом деле так. Вопрос только в том, кому он мешает делать деньги".

Исходя из сказанного выше, Сергей Михеев считает, что у власти в России должен быть человек, который поставит на первое место именно сохранение страны, как ковчега. При этом он должен быть близок по своей сути к русским Царям, за которыми мы привыкли идти исторически, видя в монархах защитников и Отцов.

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.