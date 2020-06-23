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«Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности»: Путин выступил с обращением к россиянам

23 июня 2020, 20:55  •  22 • В России
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, отметив достойное поведение граждан во время распространения коронавируса. Он подчеркнул, что россиян объединило осознание реальной угрозы, и того, что бороться с ней можно только всем вместе. Это, по словам президента, позволило ответить на вызов колоссальной сложности и сохранить десятки тысяч жизней. Кроме того, Путин озвучил ряд мер поддержки граждан и экономики, в частности, сообщил о дополнительных выплатах в размере 10 тыс. на каждого ребёнка и предложил расширить программу льготной ипотеки.
 
© RT
 

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.

Глава государства отметил, что, несмотря на угрозу, в обществе не было растерянности, и граждан «объединило понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе».

«Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности», — подчеркнул президент.

Россия оперативно начала борьбу с эпидемией, усилив меры санитарной защиты на рубежах, что позволило задержать распространение болезни на полтора-два месяца, выиграть время и спасти десятки тысяч жизней. В то же время полностью отгородиться от угрозы в современном мире было невозможно, отметил президент.

«И когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, сделали то, что раньше не делали никогда. Мы предприняли беспрецедентный шаг — по всей стране объявили период нерабочих дней: сначала на одну неделю — до 5 апреля, а затем в общей сложности более чем на месяц — до 11 мая. И как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно. И опять добились главного — сохранили человеческие жизни», — заявил Владимир Путин.

Он обратил внимание, что в России — самой большой в мире по территории стране — с самого начала была выбрана гибкая модель борьбы с COVID-19. Меры общенационального характера принимались и принимаются на федеральном уровне, а субъекты получили дополнительные полномочия, чтобы при координации правительства определять тактику действий исходя из ситуации на местах. Путин отметил, что выбранный подход оправдал себя и был взят на вооружение в других странах.

Президент напомнил, что в ряде субъектов обстановка остаётся непростой, но в РФ уже отработан механизм оперативного реагирования.

«Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооружённых Сил, МЧС, волонтёров», — заявил он.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса, также свою надёжность продемонстрировали системы энергетики, ЖКХ, транспорт, связь и торговля, обеспечившая граждан товарами первой необходимости.

Говоря о производстве вакцины от COVID-19, Путин указал, что над ней трудятся 14 федеральных научных центров, однако напомнил о необходимости убедиться в безопасности препарата для всех категорий граждан.

Определяющая роль в борьбе с инфекцией принадлежит системе здравоохранения, добавил президент, отметив как системную работу по оснащению российских больниц, так и самоотверженную работу сотрудников медучреждений.

Глава государства напомнил, что для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией, были предусмотрены стимулирующие выплаты. Вместе с тем, в связи с пандемией он предложил продлить выплаты соцработникам.

«Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца — то есть, до 15 сентября», — сказал Путин.

Налоги и поддержка граждан

Также в своём обращении Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 1 января 2020 года налог для граждан, зарабатывающих больше пяти миллионов рублей в год, с 13% до 15%. Президент подчеркнул, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов в год. По его словам, это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.

Помимо этого, глава государства объявил о выплате в июле ещё по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Он отметил, что россиянам, уже получившим такие выплаты в прошлом месяце, не придётся повторно отправлять заявку.

Говоря о самозанятых россиянах, Путин предложил предоставлять такой статус не с 18, а уже с 16 лет. Такое решение позволит трём миллионам человек также получить налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Кроме того, в ходе обращения Путин предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% для семей на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и Петербурге — до 12 миллионов рублей.

Наконец, российский лидер предложил провести в IT-отрасли налоговый манёвр и сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

«Напомню, мы уже вдвое, до 15% понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6%. Причём не временно, а бессрочно», — заключил Путин.

Предыдущие обращения

С начала пандемии коронавируса Владимир Путин несколько раз обращался к россиянам. 

Так, 25 марта глава государства объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы препятствовать распространению COVID-19. Кроме того, российский лидер озвучил ряд социальных и экономических мер, призванных оказать поддержку населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса, которые оказались в трудной ситуации из-за последствий пандемии. 

2 апреля Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.

Позже, 28 апреля, выступая в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса, Путин заявил, что 6—8 мая в стране также будут нерабочими. Таким образом, период нерабочих дней продлился до 11 мая.

При этом президент подтвердил полномочия глав регионов по принятию решений как о введении ограничительных мер, так и по выходу из них. 

Вместе с тем, глава государства объявил о новом пакете мер по поддержке граждан и бизнеса. В него вошли дополнительные выплаты семьям с детьми и налоговые льготы для самозанятых граждан.

11 мая президент принял решение завершить период нерабочих дней в стране. 

Габуния взялся за старое — за оскорбления президента России

Также 26 мая глава государства назначил новую дату проведения парада Победы, перенесенного из-за ситуации с распространением COVID-19 — 24 июня.

19 июня российский президент заявил, что страна сумела достойно ответить на угрозу эпидемии COVID-19 благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных сфер экономики.

«Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл», — сказал Путин.

Путин указал, что национальная экономика и критически важная инфраструктура доказали свою способность «быстро адаптироваться к серьёзным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях».

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