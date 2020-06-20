Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР

На кадрах видеоролика, снятого очевидцем, можно увидеть сам инцидент. Сперва в российский бронетранспортёр едва не въехал броневик, выезжающий на трассу, затем была попытка протаранить сзади. И только когда БТР развернул башню с крупнокалиберным пулемётом Владимирова, американские военные поняли, что подобная бравада может выйти им боком. Они мгновенно остановили машины и позволили бронетранспортёру продолжить путь.

Watch: #Russian military patrol attacked by #US forces #Syria pic.twitter.com/jz9Qvyso8U — Last Defender (@LastDef) June 18, 2020

Напомним, что американские вооружённые силы находятся в стране незаконно. У США нет ни разрешения Дамаска на военное присутствие, ни мандата ООН. В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о выводе основных сил из Сирии, однако он оставил ограниченный контингент якобы для охраны захваченных курдами нефтяных полей от боевиков. Дамаск же утверждает, что на деле американские военные охраняют сирийские недра от властей САР, незаконно добывая нефть и вывозя её контрабандой на продажу.