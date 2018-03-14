Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту

• 403 • Политика

Глава государства 14 марта посетит Краснодарский Край, Крым и Севастополь.

Президент России Владимир Путин в среду 14 марта совершит рабочую поездку в Краснодарский край, а также наведается в Крым, посетит Севастополь и проинспектирует Крымский мост. Такой информацией поделились в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что план поездки главы государства очень напряжен. Путин должен успеть за сутки побывать в Краснодарском крае, а оттуда стразу же отправиться в Крым. На полуострове президент России оценит новый международный аэропорт в Симферополе, а также проинспектирует ход строительства Крымского моста, возведение которого близится к завершению.

Напомним, что автомобильная часть моста уже практически готова, строителям осталось только уложить асфальт, поставить заградительные барьеры, а также установить освещение. Окончательная сдача автодорожной части запланирована на декабрь этого года. Железнодорожная часть будет достроена примерно через год после этого.

После окончания всех работ Крымский мост станет самым протяжённым во всей России и Европе. Его постройка значительно облегчит и удешевит доставку продуктов питания и других грузов на полуостров, а также сделает его ещё более доступным для граждан России.