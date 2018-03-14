Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шерин наглядно показал, почему Скрипаля отравили британцы
Захарова: Если Британия хоть пальцем тронет RT, британские СМИ вышлют из России
США готовят новый удар по Сирии из-за фейка (РАКЕТА.News)
Центральная разведывательная дипломатия: Трамп отправил в отставку Тиллерсона и ...
Главная / Политика

Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту

14 марта 2018, 05:24  •  403 • Политика
Глава государства 14 марта посетит Краснодарский Край, Крым и Севастополь.
Президент России Владимир Путин в среду 14 марта совершит рабочую поездку в Краснодарский край, а также наведается в Крым, посетит Севастополь и проинспектирует Крымский мост. Такой информацией поделились в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что план поездки главы государства очень напряжен. Путин должен успеть за сутки побывать в Краснодарском крае, а оттуда стразу же отправиться в Крым. На полуострове президент России оценит новый международный аэропорт в Симферополе, а также проинспектирует ход строительства Крымского моста, возведение которого близится к завершению.
Напомним, что автомобильная часть моста уже практически готова, строителям осталось только уложить асфальт, поставить заградительные барьеры, а также установить освещение. Окончательная сдача автодорожной части запланирована на декабрь этого года. Железнодорожная часть будет достроена примерно через год после этого.
После окончания всех работ Крымский мост станет самым протяжённым во всей России и Европе. Его постройка значительно облегчит и удешевит доставку продуктов питания и других грузов на полуостров, а также сделает его ещё более доступным для граждан России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

403
Источник
Похожие новости
13 марта 2018, 09:54
Доказательств нет, но я верю: Тиллерсон поддержал обвинение в адрес России по делу Скрипаля
13 марта 2018, 22:54
Шейнин: Оправдывать нападения на русских - то же самое, что поддерживать Гитлера
13 марта 2018, 19:39
Лавров обвинил США в невыполнении последней резолюции ООН по Сирии

Загрузка...
13 марта 2018, 22:54
Мария Захарова рассказала об истерике, которую закатили власти Британии
13 марта 2018, 19:39
Зампредседателя ЦИК пообещал 5 лет тюрьмы за попытку повторно проголосовать
13 марта 2018, 19:39
Косачев: От перестановки госсекретарей отношение США к России не изменится
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 марта 2018, 05:24
Слишком далеко зашла: Экс-премьер Франции осадил Терезу Мэй за ее голословные обвинен...
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
14 марта 2018, 02:09
Шерин наглядно показал, почему Скрипаля отравили британцы
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
14 марта 2018, 05:24
Немецкие СМИ в панике: Британия может втянуть Германию в свой конфликт с Россией из-з...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 марта 2018, 21:54
Пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»
11 марта 2018, 09:09
Итоги недели. Грядёт европейская весна
07 марта 2018, 23:54
"Россия управляется Богом". Интервью Путина расставило точки над i
08 марта 2018, 09:24
«Вопрос совершенно не в деньгах»: Украина начала арестовывать имущество «Газпрома»
08 марта 2018, 03:09
Звёздно-полосатые в шоке! США не пришли в себя после послания Путина (РАКЕТА.News)
12 марта 2018, 07:54
Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело!
09 марта 2018, 08:24
Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.