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«Мы сделаем шаг вперёд»: главный конструктор ПАО «Ил» о замене «Руслана» и модернизации транспортной авиации РФ

29 декабря 2018, 01:09  •  67 • В России
Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о планах компании по созданию новых военно-транспортных самолётов. В частности, он сообщил о ведущейся разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан». Детище ОКБ им. Ильюшина будет обладать аналогичной грузоподъёмностью. Первая машина может быть собрана в 2025—2026 годах. Также Таликов заявил о скором завершении проектов лёгкого транспортного самолёта Ил-112В и ближнемагистрального Ил-114-300.
 
Военно-транспортный самолёт Ил-76МД-М © ПАО «Ил»
 

— Николай Дмитриевич, на повестке дня остро стоит вопрос модернизации военно-транспортной авиации. Именно она во многом обеспечивает мобильность и экспедиционные возможности Вооружённых сил РФ. Летом текущего года появились сообщения о том, что Россия может создать аналог сверхтяжёлого Ан-124 «Руслан», однако потом их опровергли. Потянет ли наша промышленность подобный проект и найдётся ли для такого самолёта соответствующий двигатель?

— Военно-транспортная авиация России каждый день находится в небе и выполняет задачи, в том числе за рубежом. Поэтому так остро стоит вопрос о продлении ресурсов самолётов и о создании новых машин. Ан-124 играют огромную роль в обороноспособности страны. Не секрет, что они выполнили большой объём перевозок грузов в Сирию. В связи с этим встал вопрос о продлении ресурса этих самолётов. Учитывая нежелание Украины сотрудничать, продлением ресурса и поддержкой технической исправности парка Ан-124 занимается наше ОКБ.

  • Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов — о проекте Ил-106
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Действительно, неоднократно поднимался вопрос о воссоздании Ан-124. Мы посмотрели на эту ситуацию шире и пришли к выводу, что необходимо создавать новый военно-транспортный самолёт. Таким самолётом, на наш взгляд, должен стать Ил-106. По нему мы работали довольно давно. Но в 1990-е и 2000-е годы мы проводили вялотекущие работы.

На сегодняшний день Ил-106 записан в нашу программу, и мы приступаем к его созданию. Грузовая кабина Ил-106 будет такой же размерности, как у «Руслана». На самолёте будут установлены новые двигатели, новая авионика и всё остальное. Создание Ил-106 будет шагом вперёд в деле обновления военно-транспортной авиации России.  

Ил-106 будет соответствовать всем современным требованиям и по пилотажному авиационному комплексу, и по ресурсу, и по перевозимым грузам. Таким образом, дискуссии по поводу необходимости воссоздания Ан-124 закончились. Мы приступаем к разработке самолёта Ил-106.

— Какой двигатель будет установлен на Ил-106?

— На сегодняшний день Объединённая двигателестроительная корпорация тоже приступила к работе по нашему самолёту и создаёт двигатели тягой 24—26 тонн.

  • Изображение тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-106
  • © avia.pro
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— Будет ли грузоподъёмность Ил-106 соответствовать возможностям «Руслана»?

— Да. В нормальной эксплуатации грузоподъёмность Ил-106 составит 80 тонн, с перегрузом — где-то 110—120 тонн.

— Когда планируется реализовать проект Ил-106?

— Страна от нас требует, чтобы Ил-106 появился в 2025—2026 годах. 

— В марте 2018 года Минобороны РФ получило первый серийный образец военно-транспортного самолёта Ил-76МД-М. Сколько всего машин планируется передать военному ведомству?

— Ил-76 совершил первый полёт в 1971 году и строился до 1988 года. За это время было выпущено 940 самолётов. Они разошлись как в Военно-воздушных силах, так и в гражданской авиации. Очень много самолётов ушло на экспорт. Армия поставила перед нами задачу модернизировать парк Ил-76. Ведь за прошедшие десятилетия изменились требования к самолёту и, в частности, к пилотажному комплексу.

Сейчас наряду с модернизацией Ил-76 мы занимаемся продлением ресурса строевых машин. Согласно первому контракту с Минобороны, мы должны поставить три самолёта. Первый, как вы сказали, уже поступил в войска. Второй проходит модернизацию в нашем лётном комплексе в Жуковском, третий ждёт своей очереди.

О продолжении работ по Ил-76МД-М армия будет принимать решение после того, как мы присвоим всем трём модернизированным самолётам литеру «О1» (изготовление и испытание установочной серии самолётов по заказу Минобороны. — RT). Я думаю, что модернизации будет подвержено достаточно большое количество Ил-76МД. В любом случае все самолёты, которые нам передадут ВВС, будут доработаны и избавлены от каких-либо ограничений в эксплуатации.

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— Хотелось бы поговорить о ещё одной военно-транспортной машине — Ил-76МД-90А. Почему этот самолёт относят к новому поколению, в чём его особенность?

— Самолёт производился в Узбекистане, в Ташкенте. Конечно, самолёт для нужд Вооружённых сил России не должен выпускаться за рубежом. Поэтому в начале 2000-х годов было принято решение о переносе производства Ил-76МД в Россию. В 2006 году это решение было зафиксировано в документах, в 2012 году в присутствии президента РФ взлетел первый образец Ил-76МД-90А.

Какими качествами он обладает? Прежде всего, это новый двигатель ПС-90. С этими двигателями самолёты могут приземляться на аэродромы всего мира, в том числе в Соединённых Штатах, так как они соответствует по требованиям к шуму и к эмиссии (выбросу) вредных веществ. Также на Ил-76МД-90А установлен новый пилотажный комплекс. Мы его постоянно модернизируем из-за частых изменений требований со стороны ИКАО (Международная организация гражданской авиации, ICAO. — RT).

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Кроме того, на Ил-76МД-90А установлено новое крыло, да и в целом его качество намного улучшилось. Например, если Ил-76МД могли перевозить грузы в 40 тонн, то обновлённая машина может потянуть 60 тонн. По сути, Ил-76МД-90А — это новый самолёт.

— ПАО «Ил» реализует проект топливозаправщика Ил-78М-90А. В чём специфика этой машины? Зачем она нужна ВВС?

— Топливозаправщик должен обладать таким же характеристиками, как и основной военно-транспортный самолёт. Поэтому мы проводим его модернизацию до уровня «90А». Ил-78М-90А по сравнению с предшественниками — Ил-78 и Ил-78М — обладает увеличенной дальностью, более совершенным пилотажным комплексом и самое главное — вмещает больший объём топлива. На Ил-78 и Ил-78М устанавливается один топливный бак, на Ил-78М-90А — два.

Этот самолёт необходим для обеспечения дальних перелётов военно-транспортной, бомбардировочной и истребительной авиации. Недавно Венесуэлу посетила пара Ту-160. Естественно, эти два боевых самолёта сопровождали топливозаправщики. Потребность в подобных машинах очень большая. Ведь наша авиация нередко летает на дальность 10 000 км и больше, не совершая посадок.

На сегодняшний день построен первый опытный образец Ил-78М-90А. Сейчас он проходит испытания, проверяются его лётно-технические характеристики, идёт подготовка к передаче в войска.

  • Топливозаправщик Ил-78М-90А
  • © ПАО «Ил»

— В сфере лёгкой транспортной авиации невозможно обойти вниманием ситуацию с Ил-112В, который должен заменить в войсках Ан-24 и Ан-26. Расскажите подробнее об этом проекте. Когда планируется первый полёт?

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— С началом модернизации Вооружённых сил России встал вопрос о замене антоновских машин на более современные. Ан-24 и Ан-26 морально устарели и физически изношены. Их, кстати, осталось не так много. В связи с этим руководством страны было принято решение о создании Ил-112В.

Первый образец этого самолёта проходит испытания на аэродроме в Воронеже. В январе 2019 года мы обязаны поднять Ил-112В в воздух. Такой срок озвучил замминистра обороны Алексей Юрьевич Криворучко. Да, у нас есть отставание в сроках реализации проекта, но с моей точки зрения это вызвано объективными причинами, связанными со сменой поколений на предприятии. Тем не менее я думаю, что в 20-х числах января 2019 года полёт Ил-112В состоится.

— С какими трудностями столкнулся проект среднего военно-транспортного самолёта Ил-276? Почему так затянулась его разработка?

— Откровенно говоря, трудностей с разработкой нет — есть проблемы финансовые и организационные. Сначала мы работали с Индией и проект назывался «многоцелевой транспортный самолёт», или МТA (Multi-role Transport Aircraft). Потом сотрудничество с Индией было остановлено. В результате Военно-воздушные силы поручили создать замену Ан-12. Весной 2019 года мы должны защищать эскизный проект Ил-276 и по результатам приступим к разработке конструкторской документации.

— Какие двигатели будут стоять на Ил-276?

— Это будут отечественные двигатели. На первых машинах будут устанавливаться ПС-90, которые стоят на самолётах модификации «МД-90А» и Ил-96. Но в дальнейшем мы планируем перейти на двигатели ПД-14.

— Нет ли планов установить на Ил-276 турбовинтовые двигатели?

— На этот самолёт — нет. В таком случае получится тот же Ан-12. В Ил-276 мы делаем ставку на скоростные характеристики, требуется обеспечить оборачиваемость самолёта при выполнении задач.

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— На вооружении ВМФ с 1969 года находится противолодочный самолёт Ил-38. Сейчас он оснащается радиоэлектронным комплексом «Новелла», который получил высокую оценку Минобороны. Но ресурс эксплуатации приближается к концу. Есть ли у ПАО «Ил» планы по созданию нового противолодочного самолёта?

— При модернизации Ил-38 проходит капитально-восстановительный ремонт, затем на машину устанавливаются новые пилотажный, прицельный и поисково-спасательный комплексы. Благодаря этому самолёт приобретает новые качества и выполняет все задачи, которые ему предписываются. Вопрос создания нового самолёта с аналогичными функциями пока не поднимается. К тому же проводимая модернизация сопряжена с повышением ресурса Ил-38.

  • Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов — о проекте Ил-38 «Новелла»
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— В этом году исполнилось 30 лет со дня первого полёта дальнемагистрального лайнера Ил-96. К большому сожалению, потенциал этой машины за три десятилетия так и не был реализован. В последние годы ведутся работы по созданию Ил-96-400М. На каком этапе находится этот проект и когда обновлённый вариант лайнера поднимется в воздух?

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— Ил-96 — это самолёт со сложной судьбой. После распада СССР его эксплуатацию в нашей стране признали экономически нецелесообразной. В итоге Ил-96 вытеснила с рынка продукция Boeing и Airbus. Однако могу сказать, что Ил-96-300 отличается высокой надёжностью и по экономической эффективности не уступает Boeing-767. 

В 2015 году было принято решение о возобновлении производства Ил-96. Россия оказалась в ситуации, когда поставки зарубежных лайнеров, которые эксплуатируются отечественными авиакомпаниями, в любой момент могут прекратиться. Конечно, это не нормальное положение дел.

Лётные испытания Ил-96-400М должны начаться в 2020 году. По требованиям в ТЗ (техническом задании. — RT) лайнер рассчитан на 380 мест. Мы отказались от предложений заказчиков разработать самолёт на 420 мест, потому что в таком случае пассажиры будут лишены необходимых удобств во время дальних перелётов. Всё-таки комфорт — это важное конкурентное преимущество гражданского лайнера. На сегодняшний день программа производства Ил-96-400М рассчитана на шесть машин с условием продолжения серийного выпуска.

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  • Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов — о проекте Ил-96-400М
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— Будет ли целесообразна коммерческая эксплуатация Ил-96-400М с двигателями ПС-90А?

— Всё зависит от того, как проводить расчёты. Есть мнение, что Ил-96-400М с этими двигателями не будет экономически целесообразным — мы, например, так и не считаем. В конце концов, наличие собственного авиапарка для России — вопрос национальной безопасности. Мы обязательно должны вкладывать в проекты, которые позволят российским гражданам летать на отечественных самолётах.

— Когда состоится первый полёт ближнемагистрального самолёта Ил-114-300? Насколько успешно продвигается сборка прототипа этой машины?

— Напомню, что первый серийный образец Ил-114 был построен в 1992 году. Из-за нехватки финансов его сертификация затянулась до 1997 года. В этот момент на российский рынок хлынули зарубежные машины. Однако они оказались непригодными для наших непростых условий — прежде всего, из-за неудовлетворительного качества взлётно-посадочных полос на региональных аэродромах.

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В отличие от зарубежных самолётов, Ил-114 может успешно эксплуатироваться на грунтовых российских аэродромах. В начале 2018 года мы приступили к обновлению конструкторской документации на этот самолёт. В начале 2019 года эта работа будет завершена. Производство самолётов с двигателями ТВ7-117СТ развернётся на базе подмосковного авиазавода в Луховицах (входит в РСК «МиГ». — RT). Крыло для Ил-114В будет изготавливать Воронежский завод (ВАСО), фюзеляж — нижегородский завод «Сокол».

Лётные испытания самолёта должны начаться в 2020 году, но они будут непродолжительными. Прежде всего, Ил-114В будет доработан для посадки на грунтовых аэродромах и для полёта в экстремально низких температурах. Я думаю, что где-то в 2022—2023 годах самолёт уже пойдёт в серию. 

— Как бы вы оценили объём рынка для Ил-114В. Сколько потребуется выпустить самолётов для нужд России?

— В 2016 году Росавиация оценила потребность коммерческой авиации России в 300 самолётов. Затем глава Росавиации Александр Нерадько заявил о необходимости построить 400 Ил-114В. Пока будем исходить из этих цифр.

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